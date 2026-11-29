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"Cuanto antes se tome conciencia de ello, mejor será": Lavrov cuestiona la postura de la UE sobre las negociaciones

"Cuanto antes se tome conciencia de ello, mejor será": Lavrov cuestiona la postura de la UE sobre las negociaciones

Sputnik Mundo

Ahora, los líderes europeos insisten en incorporarse a la mesa de negociaciones e intentan subirse al tren en el último momento, destacó el ministro de Asuntos... 29.11.2026, Sputnik Mundo

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"Si se trata de proseguir con el rumbo públicamente declarado de brindar un apoyo irrestricto a los neonazis de Kiev y de socavar el proceso de negociación iniciado por iniciativa de la Administración de Donald Trump, esa 'diplomacia del megáfono' no hace sino demostrar que los europeos quieren seguir elevando la apuesta en el conflicto", subrayó Serguéi Lavrov en su artículo para un medio ruso.Agregó que en Europa se prevé abiertamente e incluso se planifica, un conflicto armado con Rusia en los próximos tres a cinco años. Consagran en sus documentos doctrinales la calificación de Moscú como "la principal amenaza directa y a largo plazo", indicó el canciller.El ministro de Asuntos Exteriores recordó las palabras del presidente de Rusia, Vladímir Putin, que ha subrayado en reiteradas ocasiones que "no amenazamos a nadie ni tenemos intención de atacar a nadie". Sin embargo, continuó: "responderemos a cualquier acto de agresión directa. Entonces la guerra será otra: muy breve".Además, señaló que en la Unión Europea se sigue insistiendo en excluir a Rusia de los procesos de configuración del sistema de seguridad regional."Sería mejor que se centraran en resolver sus propios problemas internos. La rabiosa rusofobia les está saliendo muy cara a los contribuyentes europeos. Resultan muy ilustrativas las pérdidas que ha sufrido la Unión Europea como consecuencia de su política de renuncia a las importaciones de recursos energéticos rusos", subrayó.Como consecuencia del aumento de los presupuestos militares, de la adaptación de la economía a las necesidades de la guerra y de la inyección de fondos "al régimen corrupto de Kiev", se están recortando los gastos destinados a la protección social, la sanidad y la educación, destacó Lavrov. Las sanciones han provocado un aumento de los precios de los bienes y servicios básicos, un incremento del desempleo y un deterioro del nivel de vida en numerosos países, añadió.Para concluir, el canciller ruso aseguró que, teniendo en cuenta todos los factores mencionados, "quisiéramos aclarar con qué posiciones los europeos solicitan esta vez participar en las negociaciones y si han extraído lecciones del daño que su política sobre Ucrania de los últimos decenios ha causado. Estamos dispuestos a recibir a sus representantes en Moscú para celebrar consultas".En sus palabras, Rusia no renuncia al diálogo, elemento fundamental de la diplomacia, pero este debe ser profesional y estar orientado a lograr una solución duradera de la cuestión de Ucrania mediante la eliminación de las causas profundas de la crisis. El 9 de noviembre, la Comisión Europea confirmó que representantes de la UE viajarán a Abu Dabi para la primera ronda de negociaciones sobre Ucrania desde febrero de 2026. Sin embargo, aunque los europeos se desplazaron al lugar de las consultas, iniciadas el 10 de noviembre, el encuentro se desarrolla en formato trilateral, con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, sin que Europa tome parte en la mesa de negociaciones.Un día después, el mandatario ruso, Vladímir Putin, abordó la postura europea sobre la seguridad durante una reunión con los enviados especiales del presidente de EEUU. Según explicó, Bruselas habla de alcanzar la paz mediante un acuerdo, pero posteriormente plantea desplegar tropas en territorio ucraniano, lo que, a juicio de Moscú, equivaldría a prolongar el conflicto. El jefe de Estado reiteró que Rusia considera absolutamente inaceptable la presencia de fuerzas militares extranjeras en Ucrania.

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