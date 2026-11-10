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Ajedrez de Geopolítica
Movimientos inesperados, movimientos que esconden otros, o que distraen. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ‘Ajedrez de geopolítica’. Donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
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Negociaciones en Abu Dabi: Rusia, EEUU y Ucrania, dentro; Unión Europea, fuera
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El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, detalló que las cuestiones de seguridad relacionadas con Rusia y Ucrania, así como la seguridad regional en general, son... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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Lavrov subraya qué se abordará en estas conversaciones"He escuchado declaraciones de Marco Rubio [secretario de Estado de EEUU] en el sentido de que las cuestiones de seguridad revisten una importancia fundamental en las negociaciones de Abu Dabi sobre la situación en torno al conflicto ucraniano. Es más, la propia agenda de las conversaciones de Abu Dabi sitúa las cuestiones de seguridad —que conciernen a Rusia, a Ucrania y a la región en su conjunto— en un lugar prioritario. Sin duda, acogemos con satisfacción este enfoque", subrayó Lavrov.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dejó claro que no habrá representación europea en estas negociaciones, al indicar que se celebrarán sin participación de Alemania, Francia y el Reino Unido [E3] ni de otros países europeos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, había afirmado que “los europeos estarán representados” en el encuentro, incluida Francia."Desde el 2022, en que se inició el conflicto, la posición de los europeos, sobre todo el sector de Bruselas, Londres, ha sido siempre la misma: obstaculizar todo lo que se pueda cualquier proceso de paz. Están avanzando para tratar de boicotear cualquier acuerdo que pueda haber: ya lo hizo [el ex primer ministro de Reino Unido] Boris Johnson en su momento y ahora vemos que nuevamente van por el mismo camino", señala el analista internacional Marcelo Ramírez.El experto añade que "lo que sí es novedoso es que Estados Unidos finalmente parece que ha decidido cambiar la lógica y tomar en cuenta que en realidad Europa no está a la altura de las decisiones". "Es decir, las decisiones las toma Rusia, las toma Estados Unidos, y Ucrania, que es el país que se ha involucrado en el conflicto. Europa no tiene entidad como para ser uno de los grandes decisores", observa Ramírez.
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Negociaciones en Abu Dabi: Rusia, EEUU y Ucrania, dentro; Unión Europea, fuera

04:51 GMT 10.11.2026
Ajedrez de Geopolítica
Negociaciones en Abu Dabi: Rusia, EEUU y Ucrania, dentro, Unión Europea, fuera
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Javier Benítez
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El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, detalló que las cuestiones de seguridad relacionadas con Rusia y Ucrania, así como la seguridad regional en general, son los temas sobre la mesa de negociaciones de los días 10 y 11 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, desde Moscú volvieron a confirmar que Europa no participará.

Lavrov subraya qué se abordará en estas conversaciones

"He escuchado declaraciones de Marco Rubio [secretario de Estado de EEUU] en el sentido de que las cuestiones de seguridad revisten una importancia fundamental en las negociaciones de Abu Dabi sobre la situación en torno al conflicto ucraniano. Es más, la propia agenda de las conversaciones de Abu Dabi sitúa las cuestiones de seguridad —que conciernen a Rusia, a Ucrania y a la región en su conjunto— en un lugar prioritario. Sin duda, acogemos con satisfacción este enfoque", subrayó Lavrov.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dejó claro que no habrá representación europea en estas negociaciones, al indicar que se celebrarán sin participación de Alemania, Francia y el Reino Unido [E3] ni de otros países europeos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, había afirmado que “los europeos estarán representados” en el encuentro, incluida Francia.
RADIO 'Ajedrez de geopolítica' | Teherán desmiente a Washington: No negociaremos con EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 05.03.2026
RADIO 'Ajedrez de geopolítica' | Teherán desmiente a Washington: "No negociaremos con EEUU"
5 de marzo, 21:32 GMT
"Desde el 2022, en que se inició el conflicto, la posición de los europeos, sobre todo el sector de Bruselas, Londres, ha sido siempre la misma: obstaculizar todo lo que se pueda cualquier proceso de paz. Están avanzando para tratar de boicotear cualquier acuerdo que pueda haber: ya lo hizo [el ex primer ministro de Reino Unido] Boris Johnson en su momento y ahora vemos que nuevamente van por el mismo camino", señala el analista internacional Marcelo Ramírez.
El experto añade que "lo que sí es novedoso es que Estados Unidos finalmente parece que ha decidido cambiar la lógica y tomar en cuenta que en realidad Europa no está a la altura de las decisiones". "Es decir, las decisiones las toma Rusia, las toma Estados Unidos, y Ucrania, que es el país que se ha involucrado en el conflicto. Europa no tiene entidad como para ser uno de los grandes decisores", observa Ramírez.
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