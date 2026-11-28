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"Las estúpidas sanciones antirrusas": político francés señala la causa del debilitamiento de Francia en el mercado agrícola mundial

"Las estúpidas sanciones antirrusas": político francés señala la causa del debilitamiento de Francia en el mercado agrícola mundial

Sputnik Mundo

El candidato a la presidencia de Francia y líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, señaló al actual mandatario, Emmanuel Macron, que las... 28.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-28T09:03+0000

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Anteriormente, Macron afirmó que los avances de Rusia en el sector agrícola perjudican al sector agrario francés. Según él, Francia ha perdido algunos mercados de exportación y sus antiguos clientes, incluida Rusia, se han convertido ahora en competidores.Como señaló Filippo, "Macron finge sorpresa y presenta todo lo que le ocurre a Francia como una 'fatalidad' externa, cuando él es plenamente responsable, junto con la UE que respalda, de lo que está pasando".Desde el Ministerio de Agricultura de Rusia informaron a principios de noviembre que, al cierre de 2026, se espera una cosecha récord de frutas y bayas en el país, de 2,3 millones de toneladas.Por su parte, la ministra de Agricultura rusa, Oxana Lut, declaró que Rusia ya ha cosechado 142,5 millones de toneladas de cereales y que se prevé que las exportaciones de grano en la actual campaña superen las 40 millones de toneladas.Las sanciones antirrusas de la UE tienen no solo una dimensión de política exterior, sino también un impacto económico tangible para los propios países europeos, como señalan los propios políticos del Viejo Continente. Las restricciones han afectado especialmente a las empresas industriales y a los consumidores, elevando los costes de los productores europeos e intensificando las presiones inflacionarias, lo que resulta especialmente perjudicial para los sectores con un alto consumo energético, como la industria química, la ingeniería, la automoción y la energía.En el sector agrícola, esto se refleja en el debilitamiento de la posición de los productores europeos, incluidos los franceses: la reducción del acceso al mercado ruso y la sustitución de importaciones impulsada por las sanciones en Rusia han hecho que antiguos compradores se conviertan en competidores.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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