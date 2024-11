https://noticiaslatam.lat/20241127/europa-renuncia-a-la-energia-rusa-y-obliga-a-otros-a-pagarlo-mas-1159314857.html

Europa renuncia a la energía rusa y obliga a sus países a "pagarlo más caro"

ROMA (Sputnik) — Europa actuó de un modo muy selectivo al romper los vínculos económicos con Rusia, la renuncia a los agentes energéticos rusos repercutió en...

"Esta parte del mundo ha de comprender que cada parte del mundo tiene sus intereses. Las prioridades de Europa no concuerdan con las de otros países. De actuar con firmeza de principios, Europa debería abandonar todos sus negocios con Rusia, pero ella no lo hace. Actuó de un modo muy selectivo, rompiendo vínculos a un ritmo muy cauto. Es poco prudente afirmar que Europa se preocupa de sus pueblos y que otros no deben preocuparse de las consecuencias de eso para los suyos", señaló el canciller entrevistado por el periódico italiano Corriere della Sera. Rusia declaró en más de una ocasión que Occidente ha cometido un serio error al negarse a adquirir hidrocarburos en Rusia y que caerá en una dependencia nueva, aún más fuerte, vinculada con unos precios más altos. Los que se negaron, seguirán comprando petróleo y gas rusos, pero ahora, mediante unos intermediarios y pagando más, advirtió Moscú. Los dirigentes rusos declararon en repetidas ocasiones que el país resistirá la presión de las sanciones occidentales, así como agregaron que a Occidente le falta la valentía para reconocer que su política de sanciones ha fracasado. En los propios países occidentales se expresa la opinión de que las sanciones no surten efecto. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró en su tiempo que la política de contener y debilitar a Rusia es una estrategia occidental a largo plazo y que las sanciones antirrusas hicieron un serio daño a toda la economía mundial.

