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Una mitad de las industrias europeas enfrentan serias dificultades en 2026, revela un estudio

Una mitad de las industrias europeas enfrentan serias dificultades en 2026, revela un estudio

Sputnik Mundo

En 2026, alrededor del 50% de las empresas del sector industrial de Europa están en crisis, de acuerdo con los datos de la consultora McKinsey, citados por la... 25.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los datos preliminares correspondientes al año 2026, el 42% de las empresas se clasifican como en estado de crisis, mientras que el 8% como en situación de dificultades financieras, lo que pone en riesgo alrededor de 3,7 millones de empleos, según el texto.A modo de comparación, en 2025 la cifra de compañías en dificultades fue del 45%, en tanto que en 2024 el porcentaje fue del 42%. Los efectos de la crisis afectaron principalmente a la industria química y a la automotriz; entre las compañías más golpeadas se encuentran el mayor fabricante europeo de automóviles, Volkswagen, así como BMW y Volvo Cars, detalla el artículo.Entre las razones de este panorama negativo en la industria europea, el estudio menciona los altos costos de energía y mano de obra, así como la creciente competencia por parte de los productores chinos. Y, en palabras de los representantes de la empresa, no existe una solución universal que permita superar el rezago competitivo de Europa, concluye el artículo.La economía europea, en especial su sector industrial, ha atravesado en los últimos años una crisis generalizada, acompañada de una caída de la producción. Alemania, que en su momento se consideraba 'la locomotora de Europa' gracias a su poderío industrial, se ha convertido en uno de los focos de la recesión económica.Las tendencias negativas en las economías de Europa se intensificaron durante la pandemia de COVID-19 y, sobre todo, en el contexto de la emergencia energética relacionada con el rechazo a los suministros de petróleo y gas de Rusia a partir de 2022, así como el agravamiento del conflicto en Oriente Medio en 2026.

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