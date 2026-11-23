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El precio del gas en Europa se dispara ante la amenaza de una ola de frío y las bajas reservas, según medios

El precio del gas en Europa se dispara ante la amenaza de una ola de frío y las bajas reservas, según medios

Sputnik Mundo

Los futuros de referencia del gas subieron un 8,6%, hasta los 96,075 euros (105,54 dólares), en la jornada de hoy. Se trata del mayor avance registrado en un... 23.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-23T15:37+0000

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El repunte se produce en un contexto de reservas europeas muy por debajo de la media estacional. A ello se suma la revisión de las previsiones meteorológicas, que apunta a temperaturas bajas en el noroeste de Europa hasta principios de diciembre. La limitada oferta de gas natural licuado, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, añade presión al mercado.Esta semana, las temperaturas en el noroeste europeo serán entre 3 y 5 grados centígrados inferiores a la media de los últimos 30 años. Además, se prevé una menor intensidad del viento en Alemania, Dinamarca y Países Bajos, lo que podría reducir la generación de electricidad de los parques eólicos.Al mismo tiempo, el descenso de las temperaturas en Asia podría intensificar la competencia por el gas natural licuado. Se esperan valores inferiores a los habituales en Japón, Corea del Sur, así como las regiones oriental y meridional de China.Anteriormente, trascendió que las reservas europeas se encuentran en su menor nivel en los últimos 15 años. Según Gas Infrastructure Europe, a finales de octubre los depósitos subterráneos estaban llenos entre un 74,6% y un 74,9%. En Alemania, el nivel rondaba el 62%, frente al objetivo legal del 80%.

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