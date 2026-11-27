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¿Quién pagará por Ucrania? Se profundiza la fractura entre Washington y Bruselas, reporta un medio
¿Quién pagará por Ucrania? Se profundiza la fractura entre Washington y Bruselas, reporta un medio
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Las diferencias sobre el futuro de la ayuda a Ucrania están llevando las relaciones entre EEUU y la UE a un nuevo nivel de tensión. Los líderes europeos, según... 27.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-27T12:07+0000
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La financiación de Kiev, las compras de armas y el reparto de los costos de seguridad se han convertido en los principales puntos de fricción. Según el medio, los diplomáticos europeos admiten que el enfoque de los gobiernos comunitarios hacia la Administración estadounidense está cambiando.Agrega que los gobiernos del bloque muestran una mayor disposición a enfrentarse a Washington. El diplomático afirmó que Europa sabe que, incluso si evita una postura más firme, seguirá pagando las consecuencias: "No están aflojando la presión. Así que, ¿qué más tenemos que perder?".El desacuerdo fue especialmente evidente el 19 de noviembre. Trump se incorporó, según tres funcionarios europeos, a una reunión de la llamada coalición "de voluntarios" en Berlín y criticó que los aliados continuaran "gastando miles de millones" en armamento y ayuda financiera para Ucrania. Jared Kushner, enviado especial del mandatario estadounidense, aseguró que Trump había instado a los líderes de la coalición a invertir miles de millones en sus propias economías en lugar de destinarlos a Kiev.Pese a las críticas, los líderes europeos apenas respondieron a las declaraciones de Trump y siguieron negociando cómo mantener el apoyo a Ucrania, según el medio estadounidense.La UE estudia ahora conceder a Kiev un préstamo adicional de 45.000 millones de euros para 2027. La iniciativa, sin embargo, está lejos de contar con el respaldo de todos: Chequia, Hungría y Eslovaquia buscan quedar excluidas del mecanismo, mientras que Bulgaria acepta apoyar a Ucrania en el ámbito civil, pero rechaza financiar el suministro de armas.Berlín defiende una postura distinta: Friedrich Merz sostiene que todos los miembros de la UE deben asumir la financiación de Ucrania "sin excepción". El canciller alemán también ha vinculado el acuerdo sobre el próximo presupuesto plurianual del bloque con la aprobación del crédito para Kiev, lo que ha provocado críticas de los países contrarios a seguir financiando el conflicto bélico.El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, calificó la postura alemana de "chantaje". Péter Magyar, jefe del Gobierno húngaro, consideró que vincular el presupuesto europeo con la ayuda a Ucrania no es el mejor enfoque.
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¿Quién pagará por Ucrania? Se profundiza la fractura entre Washington y Bruselas, reporta un medio
Las diferencias sobre el futuro de la ayuda a Ucrania están llevando las relaciones entre EEUU y la UE a un nuevo nivel de tensión. Los líderes europeos, según un medio estadounidense, están cada vez menos dispuestos a ceder ante Donald Trump y consideran que las concesiones a Washington no han servido para aliviar la presión sobre Bruselas.
La financiación de Kiev, las compras de armas y el reparto de los costos de seguridad se han convertido en los principales puntos de fricción. Según el medio, los diplomáticos europeos admiten que el enfoque de los gobiernos comunitarios hacia la Administración estadounidense está cambiando.
"La brecha entre el presidente de EEUU, Donald] Trump, y Europa en el tema de Ucrania no deja de crecer", señala la publicación, que cita a un diplomático europeo sin identificar.
Agrega que los gobiernos del bloque muestran una mayor disposición a enfrentarse a Washington. El diplomático afirmó que Europa sabe que, incluso si evita una postura más firme, seguirá pagando las consecuencias: "No están aflojando la presión. Así que, ¿qué más tenemos que perder?".
24 de noviembre, 10:28 GMT
El desacuerdo fue especialmente evidente el 19 de noviembre. Trump se incorporó, según tres funcionarios europeos, a una reunión de la llamada coalición "de voluntarios" en Berlín y criticó que los aliados continuaran "gastando miles de millones"
en armamento y ayuda financiera para Ucrania. Jared Kushner, enviado especial del mandatario estadounidense, aseguró que Trump había instado a los líderes de la coalición a invertir miles de millones en sus propias economías
en lugar de destinarlos a Kiev.
Pese a las críticas, los líderes europeos apenas respondieron a las declaraciones de Trump y siguieron negociando cómo mantener el apoyo a Ucrania, según el medio estadounidense.
La UE estudia ahora conceder a Kiev un préstamo adicional de 45.000 millones de euros para 2027. La iniciativa, sin embargo, está lejos de contar con el respaldo de todos: Chequia, Hungría y Eslovaquia buscan quedar excluidas del mecanismo, mientras que Bulgaria acepta apoyar a Ucrania en el ámbito civil, pero rechaza financiar el suministro de armas.
14 de noviembre, 18:35 GMT
Berlín defiende una postura distinta: Friedrich Merz sostiene que todos los miembros de la UE deben asumir la financiación de Ucrania "sin excepción". El canciller alemán también ha vinculado el acuerdo sobre el próximo presupuesto plurianual del bloque con la aprobación del crédito para Kiev, lo que ha provocado críticas de los países contrarios a seguir financiando el conflicto bélico.
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, calificó la postura alemana de "chantaje". Péter Magyar, jefe del Gobierno húngaro, consideró que vincular el presupuesto europeo con la ayuda a Ucrania no es el mejor enfoque.
El 26 de noviembre, Merz anunció que los líderes de la UE no habían conseguido acordar el presupuesto para 2028-2034 durante la cumbre de Bruselas. Las negociaciones, explicó, continúan en grupos reducidos a propuesta del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Las diferencias entre los países siguen siendo considerables.
En diciembre de 2025, la cumbre de la UE aprobó un préstamo conjunto de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Ucrania en 2026 y 2027. Hungría, Eslovaquia y Chequia quedaron fuera de la financiación.
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