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Bruselas cancela la segunda jornada de cumbre por el bloqueo presupuestario, según medios
Bruselas cancela la segunda jornada de cumbre por el bloqueo presupuestario, según medios
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La cumbre de la Unión Europea concluyó en Bruselas antes de lo previsto y sin avances sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 ni sobre la concesión a... 27.11.2026, Sputnik Mundo
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Los líderes se dividieron en dos bloques y pusieron en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de la próxima reunión, prevista para el 17 de diciembre. El encuentro estuvo marcado por reproches mutuos y tensiones, y los participantes regresaron a sus capitales poco después de medianoche, revelaron los informes.Por un lado, países como España e Italia reclaman un presupuesto más amplio y la protección del gasto tradicional de la UE en ámbitos como la agricultura y el desarrollo de las regiones más pobres.Por otro, Alemania, Suecia y sus aliados abogan por reducir las ambiciones presupuestarias y reorientar las inversiones hacia la defensa y la seguridad.Cabe destacar que siete Estados miembros, entre ellos Dinamarca, Suecia, Bélgica y Austria, boicotearon las consultas a puerta cerrada propuestas por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al considerar que buscaban enfrentarlos entre sí.Ante la falta de avances, Costa descartó prolongar la cumbre al día siguiente y limitó a 11 minutos la rueda de prensa de clausura.Según las previsiones de la Comisión Europea, el déficit presupuestario medio en los países del bloque aumentará del 3,1% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 3,8% en 2028, mientras que la deuda agregada crecerá del 82,6% al 85,6% del PIB.A pesar de este escenario, Bruselas sigue proponiendo nuevos mecanismos de apoyo financiero a Ucrania, incluidos nuevos préstamos en los mercados financieros avalados por el presupuesto comunitario.En concreto, la Comisión Europea propuso asignar a Ucrania en 2027 un préstamo adicional de 45.000 millones de euros, además del préstamo de 90.000 millones de euros acordado previamente. Está previsto que los fondos se obtengan mediante la emisión de la deuda común de la UE en los mercados financieros. Hungría, Eslovaquia, Chequia y Bulgaria se pronunciaron en contra de asignar dinero a Ucrania.
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Bruselas cancela la segunda jornada de cumbre por el bloqueo presupuestario, según medios
08:06 GMT 27.11.2026 (actualizado: 08:15 GMT 27.11.2026)
La cumbre de la Unión Europea concluyó en Bruselas antes de lo previsto y sin avances sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 ni sobre la concesión a Ucrania de un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros (unos 49.400 millones de dólares), reportó la prensa.
Los líderes se dividieron en dos bloques y pusieron en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de la próxima reunión, prevista para el 17 de diciembre. El encuentro estuvo marcado por reproches mutuos y tensiones, y los participantes regresaron a sus capitales poco después de medianoche, revelaron los informes.
Por un lado, países como España e Italia reclaman un presupuesto más amplio y la protección del gasto tradicional de la UE en ámbitos como la agricultura y el desarrollo de las regiones más pobres.
Por otro, Alemania, Suecia y sus aliados abogan por reducir las ambiciones presupuestarias y reorientar las inversiones hacia la defensa y la seguridad.
Cabe destacar que siete Estados miembros, entre ellos Dinamarca, Suecia, Bélgica y Austria, boicotearon las consultas a puerta cerrada propuestas por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al considerar que buscaban enfrentarlos entre sí.
Ante la falta de avances, Costa descartó prolongar la cumbre al día siguiente y limitó a 11 minutos la rueda de prensa de clausura.
Según las previsiones de la Comisión Europea, el déficit presupuestario medio en los países del bloque aumentará del 3,1% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 3,8% en 2028, mientras que la deuda agregada crecerá del 82,6% al 85,6% del PIB.
A pesar de este escenario, Bruselas sigue proponiendo nuevos mecanismos de apoyo financiero a Ucrania
, incluidos nuevos préstamos en los mercados financieros avalados por el presupuesto comunitario.
En concreto, la Comisión Europea propuso asignar a Ucrania en 2027 un préstamo adicional de 45.000 millones de euros, además del préstamo de 90.000 millones de euros acordado previamente. Está previsto que los fondos se obtengan mediante la emisión de la deuda común de la UE en los mercados financieros. Hungría, Eslovaquia, Chequia y Bulgaria se pronunciaron en contra de asignar dinero a Ucrania.
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