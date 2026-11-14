Merz divide a Europa: la financiación de Kiev abre una brecha entre los socios de la UE
© Foto : Inteligencia artificialMerz presiona a sus socios europeos para repartir la factura de Ucrania, imagen generda por IA
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El canciller alemán, Friedrich Merz, ha provocado una nueva fractura en la UE al exigir que los 27 Estados miembros participen en la financiación de Ucrania y amenazar con bloquear el próximo presupuesto comunitario si no aceptan su propuesta, según medios europeos.
De acuerdo con la prensa, Berlín condiciona la aprobación del marco financiero plurianual para 2028-2034 a que todos los países participen en la concesión de nuevos créditos a Kiev.
Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria ya han mostrado su rechazo. A estas objeciones se suman las reservas de otros Gobiernos: diplomáticos de países con un largo historial de apoyo a Ucrania cuestionaron la conveniencia de que el canciller alemán desafiara públicamente a sus socios. Según la prensa, la mayoría de los mandatarios, "sometidos a la presión pública de Merz, se negaron rotundamente a cooperar".
Hungría, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria ya han mostrado su rechazo. A estas objeciones se suman las reservas de otros Gobiernos: diplomáticos de países con un largo historial de apoyo a Ucrania cuestionaron la conveniencia de que el canciller alemán desafiara públicamente a sus socios. Según la prensa, la mayoría de los mandatarios, "sometidos a la presión pública de Merz, se negaron rotundamente a cooperar".
El primer ministro esloveno, Janez Jansa, cuestionó que se mezclen las negociaciones presupuestarias con la cuestión de la ayuda a Kiev.
"No apoyamos estavinculación, porque las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual de la UE ya son bastante complejas y requieren un esfuerzo considerable", señaló.
El jefe del Gobierno irlandés, Micheál Martin, admitió tener "ciertas reservas".
El primer ministro checo, Andrej Babis, defendió que los fondos comunitarios deben destinarse a las necesidades de los propios Estados miembros y que la ayuda a Ucrania debe debatirse por separado. Su homólogo eslovaco, Robert Fico, calificó la iniciativa de "chantaje" y amenazó con recurrir al veto.
Por su parte, Austria, Suecia y Luxemburgo sí respaldaron la postura alemana. El canciller austriaco, Christian Stocker, insistió en que "la solidaridad no puede ser una calle de sentido único".
El 6 de noviembre, Merz envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la que presentó un ultimátum de dos partes.
"Un compromiso colectivo de que todos nosotros, sin excepción, contribuyamos de manera justa a cubrir este déficit es un requisito indispensable para resolver esta cuestión y abordar cualquier otro asunto, especialmente aquellos con implicaciones financieras", escribió el canciller alemán.
Según los medios comunitarios, Ucrania ha pedido 70.000 millones de euros (unos 77.000 millones de dólares) adicionales para 2027, de los que la UE calcula que aportará 45.000 millones de euros (casi 50.000 millones de dólares).
Alemania, el mayor contribuyente al presupuesto comunitario y principal patrocinador financiero de Kiev, defiende que el coste debe repartirse entre todos los socios. Se precisa que los líderes de la UE abordarán tanto esta cuestión como el presupuesto para 2028-2034 durante la cumbre prevista para los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas.
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