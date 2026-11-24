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La mayoría de los alemanes se opone al apoyo militar a Ucrania, revelan encuestas

La mayoría de los alemanes se opone al apoyo militar a Ucrania, revelan encuestas

Sputnik Mundo

Más de la mitad de los habitantes de Alemania está en contra de que su país continúe prestando apoyo militar a Kiev, revela el reciente sondeo, realizado por... 24.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-24T10:28+0000

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Según los resultados obtenidos, el porcentaje de alemanes que muestran desacuerdo con la iniciativa ha aumentado del 39% en 2025 al 53% en el año en curso.Además, el 48% de los encuestados rechaza la idea de que Ucrania defienda la seguridad europea en su enfrentamiento con Rusia. Mientras tanto, el 61% considera que Europa, especialmente Alemania, no está haciendo lo suficiente para promover las negociaciones de paz.La encuesta se realizó entre 1.501 alemanes mayores de 18 años en septiembre de 2026, se precisa.El cambio en la opinión pública alemana contrasta con la política que Berlín ha mantenido durante mucho tiempo. Desde el 2022, el país ha proporcionado o destinado casi 58.000 millones de euros (63.400 millones de dólares) en apoyo militar, y el Gobierno del canciller Friedrich Merz sigue siendo uno de los defensores políticos más firmes de Kiev. Su postura ha generado una crisis de confianza más amplia en el sistema político alemán. Otro sondeo reciente de Forsa muestra que tan solo el 12% de los consultados aprueba la actual gestión, un mínimo histórico para el actual Gobierno. Desde Moscú han declarado reiteradamente que el suministro de armas occidentales a Kiev obstaculiza la resolución de la crisis ucraniana e involucra a los países de la OTAN en el conflicto. En este contexto, las autoridades rusas advirtieron que cualquier cargamento que contenga armas destinadas a Ucrania será un objetivo legítimo para el Ejército ruso.

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