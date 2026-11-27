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Cuba sortea el bloqueo de EEUU: "Estamos abiertos a la inversión extranjera de todo el mundo"

Cuba sortea el bloqueo de EEUU: "Estamos abiertos a la inversión extranjera de todo el mundo"

Sputnik Mundo

El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Oscar Pérez-Oliva Fraga, presentó durante la Feria Internacional de La... 27.11.2026, Sputnik Mundo

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Reformas en marcha"Nosotros no estamos para nada satisfechos con los resultados, esto es parte de un proceso", afirmó el ministro. En este sentido, hasta el 20 de noviembre se aprobaron 40 negocios, con un capital comprometido de 2.000 millones de dólares.Indicó que predominan las empresas de capital totalmente extranjero (22), seguidas de nueve empresas mixtas e igual número de contratos de asociación económica internacional. Los proyectos se distribuyen en siete provincias, y cuatro están en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.Seis negocios cuentan con la participación de cubanos residentes en el exterior. Otros tres surgieron por iniciativa de los territorios. Además, ninguno de los aprobados constituye un contrato de administración y comercialización hotelera, que antes tenía gran peso.En declaraciones a Sputnik, informó que se trabaja con el empresariado de Rusia y existen ya inversiones de ese país en la mayor de las Antillas. Detalles del procesoDurante la presentación, Pérez-Oliva informó que, de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, 173 ya cuentan con base jurídica en vigor, respaldadas por 254 normas. Entre las medidas destacó la contratación directa de trabajadores y la libertad de cobros y pagos en divisas o moneda nacional.Asimismo, la apertura de cuentas en el exterior sin autorización previa del Banco Central, la reducción de la evaluación de negocios de 15 a 7 días hábiles, un plan de negocio en lugar del estudio de factibilidad, el derecho de superficie hasta por 99 años en cualquier sector y la apertura de toda la cadena de valor de los combustibles, con tres negocios ya aprobados.Igualmente, la posibilidad de asociar capital extranjero con empresas privadas y cooperativas cubanas, con tres acuerdos ya concretados. También se abre la banca y las finanzas al capital privado y foráneo, y las empresas estatales podrán vender acciones a inversionistas cubanos y extranjeros. Se amplían además las opciones en turismo, sector inmobiliario, comercio y agricultura.La nueva cartera suma 461 proyectos: 34 en zonas especiales de desarrollo y 426 en el resto del país. Por sectores, lideran el petróleo y la energía, el turismo y el sector agroalimentario. Les siguen la industria y la minería.Un contexto adversoEl ministro atribuyó las limitaciones al "recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero" de EEUU, que, según dijo, genera "incertidumbre, temor a través de amenazas, de presiones, de chantaje" entre los inversionistas. Mencionó también el "cerco energético" y los "procedimientos rígidos" en las instituciones nacionales.Aun así, defendió el proceso como "genuino", realizado "con total autodeterminación", y lo calificó de "irreversible", aunque admitió que donde no dé resultado "tendremos que rectificar". Pérez-Oliva anunció, asimismo, que la Asamblea Nacional del Poder Popular cerrará en diciembre el proceso de elaboración de una nueva ley de inversión extranjera.Su objetivo es "dinamizar, simplificar, desburocratizar, hacer transparentes los procesos e incrementar la garantía jurídica para los inversionistas extranjeros". También ampliará el papel de los cubanos residentes en el exterior y las facultades de los territorios. 'Somos un país bloqueado'Francisco Santiago Pichardo, director comercial de Representaciones Platino S.A. que representa a firmas extranjeras que quieren vender bienes y servicios en el mercado indicó a este medio que el mercado de la mayor de las Antillas se abre a un nivel elevado de posibilidades para la inversión extranjera y del sector privado en casi todos los sectores.Según explicó, el socio foráneo puede vender sus servicios y también "vender las ideas que tengan para comprar fondos exportables cubanos". Añadió que esos fondos "están necesitados de alianzas" para aumentar la producción y la calidad.Sobre Rusia, señaló que el mercado tiene posibilidades por el clima, las playas y productos que allí no pueden producirse, y que "hay que estudiarlo por parte de Moscú y de sus empresarios". Reconoció la presión externa, pues "somos un país bloqueado", pero aseguró que Cuba es una nación soberana "que se abre más al mundo legalmente".Medidas para el avanceEl doctor en Ciencias Económicas, Omar Everleny Pérez Villanueva, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, valoró el paquete con cautela. Si las 176 medidas se aplicaran, "eso representaría un cambio de modelo económico, un modelo en el cual se incluya más el mercado que la antigua planificación centralizada", refirió a Sputnik.Añadió que ese modelo "plantea muchas oportunidades para inversión y producciones reales" y recordó que el sector privado ya puede importar directamente, lo que resuelve su falta de materia prima.De igual manera, Pérez Villanueva advirtió sobre el entorno: "Tú no puedes pretender estabilizar los precios por decreto". Señaló la inestabilidad macroeconómica y la necesidad de comprar divisas en el mercado informal por un "sistema bancario que aún no funciona". Los costos energéticos, agregó, se trasladan a los precios.Entre los obstáculos para el capital foráneo citó: las sanciones de Estados Unidos, que impiden créditos de bancos con vínculos allí; la falta de arbitraje internacional, porque los litigios se dirimen en tribunales cubanos; la ausencia de claridad legal sobre el pago de utilidades a inversionistas, y la necesidad de "bancos privados internacionales" con mayor credibilidad.Calificó 2026 como "el peor año de la economía cubana", con un decrecimiento de dos dígitos, una consecuencia derivada, sobre todo, de las presiones de Washington. Su conclusión fue que las medidas "podrían permitir que Cuba avance mucho más", pero con "coherencia" y "secuencia", y con prioridad para la energía y los alimentos.

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