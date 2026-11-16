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¿Cuáles son los países con mayor productividad laboral en América Latina y el Caribe?
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El rendimiento en la región creció un 0,7% durante 2025, situándose en un promedio de 11,3 dólares por hora, según precisó el más reciente informe de la... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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La cifra, según afirma el organismo, refleja una desaceleración frente al 0,8% registrado el año previo y mantiene al continente atrapado en una baja capacidad de crecimiento.Al desglosar el desempeño por naciones, el listado de los 10 territorios con mayor productividad laboral por hora en 2025 es encabezado por Guyana, seguido por Bahamas, Barbados, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile, Trinidad y Tobago, Argentina y México. En contraste, el extremo opuesto del índice lo ocupan las economías de Cuba (afectada por los renovados bloqueos y sanciones ordenadas por EEUU), Haití, Nicaragua, Honduras y Bolivia, El Salvador, Jamaica, Paraguay, Guatemala y Ecuador, que actualmente atraviesa un racionamiento de electricidad.El informe detalla además una marcada divergencia en las variaciones anuales. Mientras que Guyana lideró con un impresionante repunte del 18,7%, impulsado por su dinámico sector petrolero, naciones como Bolivia (-4,1%), Haití (-3,9%) y Cuba (-3%) sufrieron los retrocesos más pronunciados durante el mismo periodo.La CEPAL advierte que la brecha de productividad respecto al promedio mundial continúa ampliándose de manera constante desde 2019. Esta dinámica desfavorable responde a la caída acumulada de la productividad durante la última década y al escaso dinamismo macroeconómico, lo que aleja a los países latinoamericanos de la frontera tecnológica global.Para revertir esta tendencia estructural, el organismo internacional subraya la urgencia de escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo y territorial. Asimismo, destaca que es indispensable potenciar el extensionismo tecnológico y cerrar de forma prioritaria las brechas de talento humano, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL enfatiza además que aprovechar las oportunidades de la economía global en la actual coyuntura geopolítica requiere transformar los activos regionales en capacidades productivas reales, añadiendo que solo mediante la adopción de mejores prácticas de gestión e innovación será posible asegurar empleos de mayor calidad y un crecimiento sostenible a largo plazo.
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¿Cuáles son los países con mayor productividad laboral en América Latina y el Caribe?

06:28 GMT 16.11.2026
© AP Photo / Christian ChavezUna empleada trabaja en una fábrica textil que produce camisetas, en Ciudad Juárez, México.
Una empleada trabaja en una fábrica textil que produce camisetas, en Ciudad Juárez, México. - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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El rendimiento en la región creció un 0,7% durante 2025, situándose en un promedio de 11,3 dólares por hora, según precisó el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La cifra, según afirma el organismo, refleja una desaceleración frente al 0,8% registrado el año previo y mantiene al continente atrapado en una baja capacidad de crecimiento.

Al desglosar el desempeño por naciones, el listado de los 10 territorios con mayor productividad laboral por hora en 2025 es encabezado por Guyana, seguido por Bahamas, Barbados, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Chile, Trinidad y Tobago, Argentina y México.

En contraste, el extremo opuesto del índice lo ocupan las economías de Cuba (afectada por los renovados bloqueos y sanciones ordenadas por EEUU), Haití, Nicaragua, Honduras y Bolivia, El Salvador, Jamaica, Paraguay, Guatemala y Ecuador, que actualmente atraviesa un racionamiento de electricidad.
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Se agudiza el cerco contra Cuba: EEUU amplía las sanciones impuestas a la isla
29 de septiembre, 22:21 GMT
El informe detalla además una marcada divergencia en las variaciones anuales. Mientras que Guyana lideró con un impresionante repunte del 18,7%, impulsado por su dinámico sector petrolero, naciones como Bolivia (-4,1%), Haití (-3,9%) y Cuba (-3%) sufrieron los retrocesos más pronunciados durante el mismo periodo.

La CEPAL advierte que la brecha de productividad respecto al promedio mundial continúa ampliándose de manera constante desde 2019. Esta dinámica desfavorable responde a la caída acumulada de la productividad durante la última década y al escaso dinamismo macroeconómico, lo que aleja a los países latinoamericanos de la frontera tecnológica global.
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Para revertir esta tendencia estructural, el organismo internacional subraya la urgencia de escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo y territorial. Asimismo, destaca que es indispensable potenciar el extensionismo tecnológico y cerrar de forma prioritaria las brechas de talento humano, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL enfatiza además que aprovechar las oportunidades de la economía global en la actual coyuntura geopolítica requiere transformar los activos regionales en capacidades productivas reales, añadiendo que solo mediante la adopción de mejores prácticas de gestión e innovación será posible asegurar empleos de mayor calidad y un crecimiento sostenible a largo plazo.
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