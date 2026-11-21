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"Tenemos que seguir adelante": ¿cuáles son los desafíos de los negocios privados en Cuba?

"Tenemos que seguir adelante": ¿cuáles son los desafíos de los negocios privados en Cuba?

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La supervivencia de los comercios privados en Cuba durante este año ha estado marcada por la escasez de insumos, apagones prolongados, encarecimiento de los... 21.11.2026, Sputnik Mundo

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Para mantener sus actividades, los emprendedores diversifican sus productos, ajustan horarios, recurren a fuentes alternativas de energía y buscan nuevas formas de abastecimiento y comercialización.No obstante, esa capacidad de adaptación no garantiza la rentabilidad ni la estabilidad, ya que mientras algunos encuentran oportunidades en la producción local y las redes de colaboración, otros enfrentan dificultades para importar materiales y ofrecer precios accesibles a una sociedad con necesidades más urgentes.Cambiar para sobrevivirCuando se va la electricidad, Duniel Guillermo Hernández Arriola no siempre puede continuar deshidratando frutas. Entonces cambia de producto: prepara panqués de plátano, galletas o granola con los recursos que tiene disponibles. En su negocio familiar, la continuidad no depende de mantener una misma oferta, sino de encontrar qué puede producir cada día."No salen deshidratados hoy, ni mañana, pero tengo otras cosas", contó a Sputnik el licenciado en Ciencias Alimentarias, que convirtió sus conocimientos en una alternativa de ingresos. "Cuando uno tiene un sueño, tú no puedes pararte: tienes que darle la vuelta a la situación".Su proyecto nació durante la pandemia, cuando el cierre del centro donde trabajaba Hernández lo obligó a buscar alternativas desde casa. Su primer producto fueron los chips de coco, elaborados de manera artesanal con utensilios domésticos y los conocimientos adquiridos durante sus estudios y una maestría vinculada a la deshidratación de alimentos.Con el tiempo incorporó otras preparaciones. En 2026, los apagones lo llevaron a ampliar la panadería y aprovechar otros recursos cuando no dispone de electricidad. "No hay corriente, pero hay gas. Y cojo mis materias primas para hacer esos productos", explicó.Trabaja principalmente con frutas y otros ingredientes locales. A diferencia de otros entrevistados, no identifica la materia prima fundamental como su mayor obstáculo actualmente. Los envases, en cambio, condicionan la presentación: debe utilizar los que encuentra, no necesariamente los que elegiría.Producir con energías renovablesPara José Agustín Hernández Rodríguez, titular de un proyecto de desarrollo local y productor de una finca en el municipio habanero de La Lisa, la respuesta pasa por reducir la dependencia de insumos y combustibles difíciles de conseguir.Detalló a Sputnik que trabajan con prácticas agroecológicas y elaboran humus de lombriz y composta para sustituir fertilizantes químicos. Según su testimonio, sus producciones se destinan, entre otros receptores, a hogares de ancianos, hogares maternos y servicios de alimentación comunitaria.La continuidad también requiere transformar la infraestructura. A través de asociaciones y proyectos de colaboración han recibido o gestionan recursos como triciclos eléctricos, cámaras de frío y paneles solares. "Los apagones nos obligaron a cambiar la matriz energética", resumió.Aunque esa transición había comenzado antes, las dificultades con el combustible reforzaron la necesidad de utilizar energía solar para equipos como las bombas de agua. "Nos va mejor, porque vemos que seguimos trabajando y tenemos producción", afirmó.Diseños para no desperdiciarLaila Chaaban, diseñadora industrial especializada en vestuario y creadora de una marca de ropa, enfrenta otro problema: conseguir pequeñas cantidades de tejidos con la calidad que necesita.Su proyecto, activo desde 2019, trabaja con diseños de cero desperdicios. Utiliza estructuras ajustables al cuerpo y prescinde de accesorios como botones y cremalleras. Aprovechar toda la tela responde a su concepción del diseño, pero también al costo de obtenerla.Frente a los apagones, sus prendas tienen una ventaja: pueden confeccionarse con una máquina de coser de pedal. Esa posibilidad permite continuar, pero no al mismo ritmo. "Es mucho menos eficiente la producción a pedal que con la electricidad. Eso afecta los tiempos", advirtió.A la dificultad de producir se suma la de vender. Según relató, varios espacios donde comercializaba sus piezas han cerrado. Ahora recibe a sus clientes por cita y labora por encargo en el atelier. "Tienes que empezar a vender tú también, que es otro trabajo porque producir ropa, diseñar es un trabajo, vender es otro".Insumos más caros, pedidos más lentosPara Ani, creadora de un negocio privado dedicado al arte, sostener la elaboración de piezas de porcelana fría exige modificar horarios y ampliar los plazos de entrega.La búsqueda de materiales la ha llevado a recurrir a otros emprendimientos que importan insumos, especialmente componentes de bisutería. Esa intermediación introduce precios variables y una incertidumbre adicional sobre la calidad.La dificultad no consiste solamente en pagar más. Un material inadecuado puede comprometer el resultado de una pieza, obligar a buscar sustitutos o retrasar un pedido. La continuidad del emprendimiento depende así de ajustar las promesas al cliente a unas condiciones de abastecimiento cambiantes.Del turismo al mercado localPor otra parte, un estudio taller integrado por cuatro generaciones de mujeres afrodescendientes ha debido cambiar tanto sus materiales como su público.Lizley Durañón Ojeda, una de sus integrantes, relató a Sputnik que la disminución de visitantes extranjeros las llevó a reconsiderar una producción inicialmente vinculada al turismo. De la pintura y la escultura ampliaron su trabajo hacia piezas artesanales, bisutería y objetos para el hogar destinados al mercado nacional.El papel maché se convirtió en una alternativa. Además de permitir la reutilización de materiales, el negocio cuenta con una red comunitaria que aporta parte de los recursos. "Nos dan papel, cartón y, a medida que vamos teniendo los materiales, vamos construyendo las piezas", indicó.Pero otros componentes siguen dependiendo de proveedores que importan. Lizley explicó que sus precios varían según la cotización del dólar, mientras ellas necesitan mantener una oferta accesible para compradores con gastos más urgentes.El colectivo mantiene un espacio de venta, utiliza las redes sociales y acepta encargos y colaboraciones con otros negocios. Cada canal ayuda a compensar la pérdida de compradores, sin sustituirla necesariamente por completo.En estos negocios, reinventarse ha dejado de ser una etapa excepcional. Constituye una tarea recurrente. La pregunta sobre su sostenibilidad no se resuelve únicamente con que continúen abiertos, sino con cuánto trabajo adicional, recursos y qué apoyos necesitan para conseguirlo.

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