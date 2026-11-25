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"Aprendimos a crecernos en medio de las dificultades": Cuba a diez años de la muerte de Fidel Castro

"Aprendimos a crecernos en medio de las dificultades": Cuba a diez años de la muerte de Fidel Castro

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El 25 de noviembre de 2016, murió en La Habana el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro. Diez años después, la pregunta sobre cuánto ha cambiado Cuba... 25.11.2026, Sputnik Mundo

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También devuelve al centro del debate el legado del dirigente que condujo durante décadas la Revolución Cubana: qué permanece de su pensamiento, cómo se interpreta y hasta qué punto sus sucesores han podido sostener el proyecto que encabezó.Una década bajo presión estadounidensePara René González Barrios, doctor en Ciencias Históricas y director del Centro Fidel Castro Ruz, el período posterior a la muerte de Fidel estuvo marcado por acontecimientos que desbordaron las fronteras nacionales. "Los últimos 10 años, después del fallecimiento de nuestro comandante en jefe, han sido muy intensos, no solo para Cuba, sino también para el mundo", afirmó.En declaraciones a Sputnik, recordó la incidencia de la pandemia COVID-19 en la mayor de las Antillas. El académico sostuvo que sus consecuencias fueron particularmente complejas para la isla debido a las restricciones estadounidenses y a las dificultades para acceder a recursos sanitarios.De acuerdo con el experto, el impacto de la emergencia sanitaria global no quedó circunscrito a los hospitales. "No solo en la salud, lo tuvo en la vida social, en el escenario político y en el ámbito económico", argumentó.Frente a esta situación, situó la respuesta científica cubana entre las capacidades heredadas del período de Fidel. Según explicó, el país tuvo que "buscar soluciones nacionales" apoyándose en el desarrollo de la biotecnología y en la elaboración de cinco proyectos vacunales.Su interpretación conecta aquella respuesta con una tradición de resistencia que considera todavía vigente. "Los cubanos con Fidel aprendimos a ser libres e independientes, aprendimos a luchar contra los desafíos y aprendimos a crecernos en medio de las dificultades, este es un pueblo fidelista y Fidel está presente en cada uno de los actos que realizamos", expresó.Pero esa reivindicación convive con una descripción severa del presente. González Barrios mencionó además las carencias de alimentos, insumos médicos y combustible, al mismo tiempo que atribuyó a la política estadounidense un papel determinante en el agravamiento de la crisis.La ausencia de electricidad, derivada del cerco petrolero impuesto por Washington desde enero último, aparece en su testimonio como una necesidad que condiciona prácticamente todas las demás.Desde esa perspectiva, las dificultades de la década no pueden separarse del contexto internacional ni de las presiones externas. No obstante, su lectura pone el acento en la capacidad de resistir y en el pensamiento del líder como una referencia para hacerlo. "Fidel tiene mucho que decirles a los pueblos del mundo".Las reformas y sus resultados pendientesMariano Bullón Méndez, doctor en Ciencias Filosóficas e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), incorporó al balance las decisiones económicas adoptadas dentro del país. Al respecto, señaló: "Hemos pasado por la pandemia, hemos tenido también el proceso de reordenamiento, de la reunificación monetaria y cambiaria que no dio los resultados esperados".Por su parte, Fabio Fernández, doctor en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de La Habana, recordó que en 2016 ya estaban presentes varios problemas estructurales, entre ellos las dificultades de la economía para superar los lastres de modelos anteriores o las desigualdades relacionadas con el acceso a las divisas. Del mismo modo, estableció una diferencia entre las dificultades que ya existían cuando murió Fidel y la magnitud que han adquirido después. "Te diría que la Cuba actual es una Cuba marcada por la crisis", resumió.Bullón Méndez añade que las actuales transformaciones económicas y sociales en Cuba avanzan en un escenario donde las presiones externas afectan los suministros médicos, los alimentos, las inversiones y el turismo. Sin embargo, su apelación al legado de Fidel no se limita a defender la resistencia ante Washington. Propone utilizarlo como una herramienta para examinar la actuación interna.

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