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El enviado especial del Kremlin califica de vitales los esfuerzos de paz de la Administración Trump
El enviado especial del Kremlin califica de vitales los esfuerzos de paz de la Administración Trump
Sputnik Mundo
El equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, continúa con sus esfuerzos de paz y humanitarios, de vital importancia, señaló el enviado especial de la... 25.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-25T09:23+0000
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De esta manera, el oficial ruso comentó el hecho de que el mandatario de EEUU agradeciera en nombre de todo el pueblo estadounidense a su esposa, Melania Trump, su labor en relación con la cuestión ucraniana, durante un acto celebrado en la Casa Blanca.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, también destacó la contribución de la primera dama de Estados Unidos a la organización de la misión humanitaria en la ciudad de Aleshki, en la región de Jersón.Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron el 27 de octubre un alto al fuego provisional en Aleshki, localidad afectada por los ataques ucranianos con artillería y drones, así como por el minado de las vías de acceso, lo que impedía evacuar a la población y suministrar alimentos, agravando la crisis humanitaria.
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El enviado especial del Kremlin califica de vitales los esfuerzos de paz de la Administración Trump
09:23 GMT 25.11.2026 (actualizado: 09:31 GMT 25.11.2026)
El equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, continúa con sus esfuerzos de paz y humanitarios, de vital importancia, señaló el enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev. El comentario se da con respecto al aporte por parte de la primera dama de EEUU, Melania Trump, en la reciente misión humanitaria en la ciudad de Aleshki.
"El equipo del presidente [estadounidense Donald] Trump continúa llevando a cabo sus vitales iniciativas humanitarias y de pacificación", escribió en su cuenta de X.
De esta manera, el oficial ruso comentó el hecho de que el mandatario de EEUU agradeciera en nombre de todo el pueblo estadounidense a su esposa, Melania Trump, su labor en relación con la cuestión ucraniana, durante un acto celebrado en la Casa Blanca.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, también destacó la contribución de la primera dama de Estados Unidos a la organización de la misión humanitaria en la ciudad de Aleshki, en la región de Jersón.
Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron el 27 de octubre un alto al fuego provisional
en Aleshki, localidad afectada por los ataques ucranianos con artillería y drones, así como por el minado de las vías de acceso
, lo que impedía evacuar a la población y suministrar alimentos, agravando la crisis humanitaria.
23 de noviembre, 22:02 GMT