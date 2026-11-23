El reporte señala que la ventaja militar estadounidense en Asia se ha reducido a su mínimo histórico ―en parte por el impacto bélico en reservas de armamento y el giro de atención de EEUU hacia Oriente Medio por la guerra lanzada contra Irán junto a Israel―, mientras Pekín aventaja claramente a Washington en influencia diplomática (98,4 contra 76,7) y relaciones económicas (91,8 frente a 58) y equipara casi su capacidad económica (86,1 vs. a 86.7), además de haber alcanzado a Silicon Valley en el sector clave de inteligencia artificial, con el triple de personal para desarrollo e investigación.De acuerdo con experto citados por el diario chino Global Times, el mayor peso regional de China responde a años de cooperación económica y a ofrecer bienes públicos sin forzar alineamientos ideológicos, en un escenario donde los países de Asia-Pacífico prefieren evitar elegir un solo bando, desafiando la estrategia coercitiva de Washington basada en severas políticas arancelarias y de seguridad de carácter unilateral.
Washington y Pekín registraron en 2026 su menor brecha desde que comenzó ocho años atrás el ranking Asia Power Index, publicado por el centro de estudios Lowy Institute, al quedar separados por apenas 5,3 puntos (78,9 frente a 73,6).
El reporte señala que la ventaja militar estadounidense en Asia se ha reducido a su mínimo histórico ―en parte por el impacto bélico en reservas de armamento y el giro de atención de EEUU hacia Oriente Medio por la guerra lanzada contra Irán junto a Israel―, mientras Pekín aventaja claramente a Washington en influencia diplomática (98,4 contra 76,7) y relaciones económicas (91,8 frente a 58) y equipara casi su capacidad económica (86,1 vs. a 86.7), además de haber alcanzado a Silicon Valley en el sector clave de inteligencia artificial, con el triple de personal para desarrollo e investigación.
De acuerdo con experto citados por el diario chino Global Times, el mayor peso regional de China responde a años de cooperación económica y a ofrecer bienes públicos sin forzar alineamientos ideológicos, en un escenario donde los países de Asia-Pacífico prefieren evitar elegir un solo bando, desafiando la estrategia coercitiva de Washington basada en severas políticas arancelarias y de seguridad de carácter unilateral.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).