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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
https://noticiaslatam.lat/20261029/las-ffaa-ucranianas-minaron-los-accesos-a-alioshki-creando-una-verdadera-catastrofe-humanitaria-1175659415.html
Las FFAA ucranianas minaron los accesos a Alioshki, creando una verdadera catástrofe humanitaria, condena Putin
Las FFAA ucranianas minaron los accesos a Alioshki, creando una verdadera catástrofe humanitaria, condena Putin
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han minado los accesos a Alioshki, en la región de Jersón, provocando prácticamente una catástrofe humanitaria en esta... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T09:55+0000
2026-10-29T10:23+0000
la iii cumbre rusia-áfrica
rusia
vladímir putin
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
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En este contexto, aseveró que la operación humanitaria que partió hoy hacia Alioshki tiene como objetivo prestar ayuda a la población civil."En estos momentos, en estos días, hoy o mañana, está prevista una operación humanitaria en Alioshki", recalcó el mandatario ruso.Además, destacó la contribución de la primera dama de EEUU, Melania Trump, a la organización de esta misión humanitaria.Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre.
https://noticiaslatam.lat/20261029/la-operacion-humanitaria-en-la-ciudad-de-alioshki-ha-comenzado-confirma-el-kremlin-1175658807.html
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rusia, vladímir putin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
rusia, vladímir putin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania

Las FFAA ucranianas minaron los accesos a Alioshki, creando una verdadera catástrofe humanitaria, condena Putin

09:55 GMT 29.10.2026 (actualizado: 10:23 GMT 29.10.2026)
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка
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Las Fuerzas Armadas de Ucrania han minado los accesos a Alioshki, en la región de Jersón, provocando prácticamente una catástrofe humanitaria en esta localidad, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
"Esta situación se viene gestando desde hace tiempo. Ahora no voy a hablar de cómo ha actuado la parte contraria al minar los accesos a esta localidad y provocar prácticamente una catástrofe humanitaria", subrayó Putin en la sesión plenaria de la cumbre Rusia-África, al referirse a la situación en Alioshki.
En este contexto, aseveró que la operación humanitaria que partió hoy hacia Alioshki tiene como objetivo prestar ayuda a la población civil.
"En estos momentos, en estos días, hoy o mañana, está prevista una operación humanitaria en Alioshki", recalcó el mandatario ruso.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
Internacional
La operación humanitaria en la ciudad de Alioshki ha comenzado, confirma el Kremlin
10:05 GMT
Además, destacó la contribución de la primera dama de EEUU, Melania Trump, a la organización de esta misión humanitaria.
Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre.
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