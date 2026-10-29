https://noticiaslatam.lat/20261029/las-ffaa-ucranianas-minaron-los-accesos-a-alioshki-creando-una-verdadera-catastrofe-humanitaria-1175659415.html
Las FFAA ucranianas minaron los accesos a Alioshki, creando una verdadera catástrofe humanitaria, condena Putin
Las FFAA ucranianas minaron los accesos a Alioshki, creando una verdadera catástrofe humanitaria, condena Putin
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han minado los accesos a Alioshki, en la región de Jersón, provocando prácticamente una catástrofe humanitaria en esta... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T09:55+0000
2026-10-29T09:55+0000
2026-10-29T10:23+0000
la iii cumbre rusia-áfrica
rusia
vladímir putin
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175659227_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_439612918929c79f9f805f19a9a6b774.jpg
En este contexto, aseveró que la operación humanitaria que partió hoy hacia Alioshki tiene como objetivo prestar ayuda a la población civil."En estos momentos, en estos días, hoy o mañana, está prevista una operación humanitaria en Alioshki", recalcó el mandatario ruso.Además, destacó la contribución de la primera dama de EEUU, Melania Trump, a la organización de esta misión humanitaria.Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre.
https://noticiaslatam.lat/20261029/la-operacion-humanitaria-en-la-ciudad-de-alioshki-ha-comenzado-confirma-el-kremlin-1175658807.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175659227_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_3826befc267f739a23ed5ee3c377217b.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, vladímir putin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
rusia, vladímir putin, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
Las FFAA ucranianas minaron los accesos a Alioshki, creando una verdadera catástrofe humanitaria, condena Putin
09:55 GMT 29.10.2026 (actualizado: 10:23 GMT 29.10.2026)
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han minado los accesos a Alioshki, en la región de Jersón, provocando prácticamente una catástrofe humanitaria en esta localidad, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
"Esta situación se viene gestando desde hace tiempo. Ahora no voy a hablar de cómo ha actuado la parte contraria al minar los accesos a esta localidad y provocar prácticamente una catástrofe humanitaria", subrayó Putin en la sesión plenaria de la cumbre Rusia-África, al referirse a la situación en Alioshki.
En este contexto, aseveró que la operación humanitaria que partió hoy hacia Alioshki
tiene como objetivo prestar ayuda a la población civil.
"En estos momentos, en estos días, hoy o mañana, está prevista una operación humanitaria en Alioshki", recalcó el mandatario ruso.
Además, destacó la contribución de la primera dama de EEUU, Melania Trump, a la organización de esta misión humanitaria.
Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki
, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.