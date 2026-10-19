Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20261019/es-un-paso-pragmatico-cuba-abre-nuevas-posibilidades-a-privados-para-la-gestion-de-la-red-comercial-1175494560.html
"Es un paso pragmático": Cuba abre nuevas posibilidades a privados para la gestión de la red comercial estatal
"Es un paso pragmático": Cuba abre nuevas posibilidades a privados para la gestión de la red comercial estatal
Sputnik Mundo
Actualmente, la mayor de las Antillas transforma parte de su red estatal de bodegas, mercados y carnicerías en los llamados Mercados de Barrio... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T20:30+0000
2026-10-19T20:30+0000
cuba
ministerio de comercio interior (mincin)
💬 opinión y análisis
economía
📈 mercados y finanzas
pymes
emprendimiento
comercio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1b/1173620632_99:101:998:607_1920x0_80_0_0_d43aba513af81b3ebb0ce2139df1ab0f.jpg
De acuerdo con las autoridades de la isla, esta iniciativa busca acercar alimentos y otros insumos a las comunidades, ampliar la oferta comercial y reducir los precios de un grupo de bienes de primera necesidad. Igualmente, forma parte de un cambio más amplio: el tránsito gradual desde la canasta familiar normada hacia subsidios dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad.En declaraciones a Sputnik, Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), explicó que cada empresa municipal de comercio debe definir qué hacer con los locales ubicados en ese territorio: convertirlos en Mercados de Barrio, destinarlos a mercados de abasto, arrendarlos o vincularlos a otros actores económicos.¿Productos básicos más baratos?El propósito central de este modelo es que determinados alimentos y artículos de higiene, lleguen a la población a precios más bajos que en otros puntos de venta.En este sentido, la lista priorizada comprende arroz, azúcar, granos, pastas alimenticias, sopas instantáneas, café, conservas de tomate, carnes, pescados, huevos, lácteos, jabones, crema dental, desodorante y papel sanitario. Los Mercados de Barrio pueden vender otros productos, pero esos no reciben los beneficios fiscales ni están sujetos a la reducción de precios.Para hacerlo posible, el Gobierno cubano aplicó incentivos fiscales, entre ellos, la exoneración del impuesto de 10% en la venta mayorista y una bonificación de 5% en el impuesto minorista. Además, los gestores quedan exentos del pago del arrendamiento durante los dos primeros años, plazo que puede prorrogarse si realizan inversiones en el local.No obstante, reconoció que la experiencia aún enfrenta dificultades, especialmente en la contratación con proveedores y en la estabilidad de los productos beneficiados con incentivos fiscales. "Hay un grupo de aspectos que mejorar y continuar perfeccionando; todo al inicio transita por un proceso de adaptación y ajuste". Aun así, sostiene que la acogida ha sido positiva.La reforma también impacta sobre la red de bodegas y el sistema de la libreta de abastecimiento, mediante el cual, La Habana ha distribuido durante décadas productos subsidiados a la población. Portal de Villiers vinculó este proceso con la transformación 70, orientada a "subsidiar personas y no productos" y con la medida 157, que prevé el tránsito gradual de la canasta familiar normada a la venta controlada sin subsidio.Afirmó que la libreta no desaparece, pero pasa a asumir nuevas funciones. En este caso, servirá para el registro de ventas controladas, incluso cuando la compra no se realice en la bodega habitual. "Determinados productos que en su momento se decidan comercializar de manera controlada, uno de los mecanismos para ello será la anotación en la libreta", precisó.¿Un mercado para el barrio?Sputnik acudió al Mercado de Barrio situado en Ayestarán 207, en el municipio habanero del Cerro. Afuera de ese espacio varios clientes esperaban para realizar su compra. Por su parte, Claudia Mendoza Martínez, que labora como dependienta del lugar desde hace pocos días, afirmó a Sputnik que "la gente compra bastante, ha tenido bastante aceptación. En la parte de los huevos, la gente los está viniendo a comprar mucho porque dicen que tienen más calidad que en otros lugares".También, Osmani Guilarte, almacenero del Mercado de Barrio, aseguró que siempre hay personas en el lugar, "es el día entero desde que abrimos a las 8:00 hasta las 20:00 horas (12:00 a 00:00 GMT), se hace cola y tiene buena aceptación. Por suerte, hasta ahora ningún vecino se ha quejado, a todo el mundo le ha gustado y los precios varían por el tema de la baja y la subida del dólar".No obstante, para Vianca González, residente de la zona, los precios están aún "muy caros". En su opinión, "debe hacerse otro análisis porque realmente si es del barrio, hay que evaluar la media de los habitantes, sobre todo, a los jubilados porque esos precios no están accesibles".Yudney Soler acudió a este espacio "porque es el que me queda más cerca" y resaltó en charla para este medio que el costo de los bienes es "un poco más barato" respecto a otros negocios privados de la zona.Nuevos caminos para todosLos Mercados de Barrio son una de las opciones previstas para reorganizar la red comercial estatal, pero no la única. El arrendamiento de locales para otras actividades también abre oportunidades a emprendedores que buscar establecer o ampliar sus negocios.En este caso de la joven Ailén Velázquez, quien mencionó a Sputnik su interés de poner en marcha un centro especializado en la comercialización y venta minorista de repuestos automotores, de partes de motocicletas y suministros como neumáticos y baterías.Para el impulso de este negocio, consideró la renta de un local estatal como "la mejor opción" porque "me brinda seguridad jurídica y estabilidad contractual, ya que el arrendamiento con una entidad de este tipo ofrece un marco regulatorio claro y transparente a mediano y largo plazo".En su opinión, también puede optimizar los costos operativos, puesto que las tarifas suelen ajustarse a las normativas oficiales vigentes, "lo que permite proyectar un flujo de caja sostenible y reinvertir el capital inicial en inventario y adecuaciones, contribuyendo también a la reactivación de este bien público".Velázquez conoció de esta posibilidad mediante las convocatorias públicas y listados de inmuebles disponibles divulgados por las autoridades locales de comercio, así como las entidades gestoras del patrimonio estatal en los canales oficiales.Asimismo, afirmó estar "motivada por la oportunidad de formalizar y expandir las operaciones en un punto físico estratégico, aprovechando el marco regulatorio actual que promueve la integración entre los actores económicos y la gestión eficiente de los bienes estatales".La joven emprendedora buscaba un local bien ubicado y accesible, un punto con alto tránsito vehicular y peatonal, no muy grande, ya que su modelo de negocio no lo requiere. Igualmente, definió el proceso de negociación como "formal, transparente y guiado por los trámites establecidos en las leyes vigentes"."Manteniendo una comunicación fluida con los representantes de la entidad para la revisión técnica del inmueble, la conciliación del contrato de arrendamiento según el avalúo oficial y la delimitación clara de las responsabilidades contractuales de ambas partes", detalló.A su juicio, esta medida resulta positiva, dado que "representa un paso pragmático hacia el encadenamiento productivo y el desarrollo económico local, reactiva activos estatales que generaban gastos de mantenimiento sin aportar valor, genera empleo, fomenta la libre competencia y amplía la oferta de productos esenciales para la comunidad".
https://noticiaslatam.lat/20260831/cuba-abre-la-posibilidad-de-que-sus-empresas-privadas-comercien-con-companias-extranjeras-1174877234.html
https://noticiaslatam.lat/20250821/1165717874.html
https://noticiaslatam.lat/20250618/1163555154.html
https://noticiaslatam.lat/20230921/rusia-permite-a-cuba-brasil-y-venezuela-comerciar-en-el-mercado-de-divisas-ruso-1143949684.html
https://noticiaslatam.lat/20230824/comercio-electronico-en-cuba-creemos-que-es-una-apuesta-segura-1142983279.html
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Danay Galletti Hernández
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg
Danay Galletti Hernández
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1b/1173620632_130:62:896:636_1920x0_80_0_0_b725f27297d8579262246d577c7f845a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cuba, ministerio de comercio interior (mincin), 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, pymes, emprendimiento, comercio
cuba, ministerio de comercio interior (mincin), 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, pymes, emprendimiento, comercio

"Es un paso pragmático": Cuba abre nuevas posibilidades a privados para la gestión de la red comercial estatal

20:30 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Ismael FranciscoMotocicletas policiales permanecen estacionadas cerca del Capitolio Nacional mientras la Policía monta guardia en La Habana, Cuba, el 12 de julio de 2021
Motocicletas policiales permanecen estacionadas cerca del Capitolio Nacional mientras la Policía monta guardia en La Habana, Cuba, el 12 de julio de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© AP Photo / Ismael Francisco
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Danay Galletti Hernández
Desde Cuba
Todos los artículos
Actualmente, la mayor de las Antillas transforma parte de su red estatal de bodegas, mercados y carnicerías en los llamados Mercados de Barrio, establecimientos que continúan como propiedad del Estado, pero cuya gestión puede asumir el sector privado, las cooperativas, empresas estatales o los inversionistas extranjeros.
De acuerdo con las autoridades de la isla, esta iniciativa busca acercar alimentos y otros insumos a las comunidades, ampliar la oferta comercial y reducir los precios de un grupo de bienes de primera necesidad. Igualmente, forma parte de un cambio más amplio: el tránsito gradual desde la canasta familiar normada hacia subsidios dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad.

Los Mercados de Barrio constituyen una de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano en junio de este año, específicamente el eje 19, dedicado al comercio, la gastronomía y los servicios.

En declaraciones a Sputnik, Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), explicó que cada empresa municipal de comercio debe definir qué hacer con los locales ubicados en ese territorio: convertirlos en Mercados de Barrio, destinarlos a mercados de abasto, arrendarlos o vincularlos a otros actores económicos.

¿Productos básicos más baratos?

El propósito central de este modelo es que determinados alimentos y artículos de higiene, lleguen a la población a precios más bajos que en otros puntos de venta.
En este sentido, la lista priorizada comprende arroz, azúcar, granos, pastas alimenticias, sopas instantáneas, café, conservas de tomate, carnes, pescados, huevos, lácteos, jabones, crema dental, desodorante y papel sanitario. Los Mercados de Barrio pueden vender otros productos, pero esos no reciben los beneficios fiscales ni están sujetos a la reducción de precios.

Según Portal de Villiers, "la esencia de estos establecimientos es la comercialización de esta nomenclatura de productos de primera necesidad con un enfoque comunitario, porque está en el consejo, en la bodega de la esquina de la comunidad. Su venta debe realizarse por debajo de los restantes mercados que ofrecen esta misma variedad de insumos".

Un hombre monta en un bicitaxi por las calles de La Habana, Cuba, lunes 26 de julio de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
América Latina
Cuba abre la posibilidad de que sus empresas privadas comercien con compañías extranjeras
31 de agosto, 18:01 GMT
Para hacerlo posible, el Gobierno cubano aplicó incentivos fiscales, entre ellos, la exoneración del impuesto de 10% en la venta mayorista y una bonificación de 5% en el impuesto minorista. Además, los gestores quedan exentos del pago del arrendamiento durante los dos primeros años, plazo que puede prorrogarse si realizan inversiones en el local.
No obstante, reconoció que la experiencia aún enfrenta dificultades, especialmente en la contratación con proveedores y en la estabilidad de los productos beneficiados con incentivos fiscales. "Hay un grupo de aspectos que mejorar y continuar perfeccionando; todo al inicio transita por un proceso de adaptación y ajuste". Aun así, sostiene que la acogida ha sido positiva.
El mandatario de Cuba comentó así su participación en la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que convocó Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 21.08.2025
El mandatario de Cuba comentó así su participación en la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que convocó Venezuela. La reunión ocurrió un día después que la Casa Blanca confirmó el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
21 de agosto 2025, 16:16 GMT
La reforma también impacta sobre la red de bodegas y el sistema de la libreta de abastecimiento, mediante el cual, La Habana ha distribuido durante décadas productos subsidiados a la población.

En este sentido, el Mincin ha identificado 1.913 bodegas del total de las existentes actualmente, para la atención a las personas consideradas en mayor situación de vulnerabilidad por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Portal de Villiers vinculó este proceso con la transformación 70, orientada a "subsidiar personas y no productos" y con la medida 157, que prevé el tránsito gradual de la canasta familiar normada a la venta controlada sin subsidio.
Afirmó que la libreta no desaparece, pero pasa a asumir nuevas funciones. En este caso, servirá para el registro de ventas controladas, incluso cuando la compra no se realice en la bodega habitual. "Determinados productos que en su momento se decidan comercializar de manera controlada, uno de los mecanismos para ello será la anotación en la libreta", precisó.

¿Un mercado para el barrio?

Sputnik acudió al Mercado de Barrio situado en Ayestarán 207, en el municipio habanero del Cerro. Afuera de ese espacio varios clientes esperaban para realizar su compra.
Fue el caso de Ismael Mesa García, quien considera que la constitución de este tipo de establecimientos ahí "ha sido maravilloso porque hay variedad de productos, el aceite que es importante, el arroz, los huevos y el pollo".
Por su parte, Claudia Mendoza Martínez, que labora como dependienta del lugar desde hace pocos días, afirmó a Sputnik que "la gente compra bastante, ha tenido bastante aceptación. En la parte de los huevos, la gente los está viniendo a comprar mucho porque dicen que tienen más calidad que en otros lugares".
"Es de beneficio mutuo": el ministro cubano de Comercio Exterior ve con buenos ojos el potencial entre Rusia y Cuba
18 de junio 2025, 18:44 GMT
También, Osmani Guilarte, almacenero del Mercado de Barrio, aseguró que siempre hay personas en el lugar, "es el día entero desde que abrimos a las 8:00 hasta las 20:00 horas (12:00 a 00:00 GMT), se hace cola y tiene buena aceptación. Por suerte, hasta ahora ningún vecino se ha quejado, a todo el mundo le ha gustado y los precios varían por el tema de la baja y la subida del dólar".
No obstante, para Vianca González, residente de la zona, los precios están aún "muy caros". En su opinión, "debe hacerse otro análisis porque realmente si es del barrio, hay que evaluar la media de los habitantes, sobre todo, a los jubilados porque esos precios no están accesibles".
Yudney Soler acudió a este espacio "porque es el que me queda más cerca" y resaltó en charla para este medio que el costo de los bienes es "un poco más barato" respecto a otros negocios privados de la zona.
Rublos rusos (imágen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2023
Economía
Rusia permite a Cuba, Brasil y Venezuela comerciar en el mercado de divisas ruso
21 de septiembre 2023, 08:15 GMT

Nuevos caminos para todos

Los Mercados de Barrio son una de las opciones previstas para reorganizar la red comercial estatal, pero no la única. El arrendamiento de locales para otras actividades también abre oportunidades a emprendedores que buscar establecer o ampliar sus negocios.
En este caso de la joven Ailén Velázquez, quien mencionó a Sputnik su interés de poner en marcha un centro especializado en la comercialización y venta minorista de repuestos automotores, de partes de motocicletas y suministros como neumáticos y baterías.
Para el impulso de este negocio, consideró la renta de un local estatal como "la mejor opción" porque "me brinda seguridad jurídica y estabilidad contractual, ya que el arrendamiento con una entidad de este tipo ofrece un marco regulatorio claro y transparente a mediano y largo plazo".
En su opinión, también puede optimizar los costos operativos, puesto que las tarifas suelen ajustarse a las normativas oficiales vigentes, "lo que permite proyectar un flujo de caja sostenible y reinvertir el capital inicial en inventario y adecuaciones, contribuyendo también a la reactivación de este bien público".
Comercio electrónico en Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 24.08.2023
Economía
Comercio electrónico en Cuba: "Creemos que es una apuesta segura"
24 de agosto 2023, 05:00 GMT
Velázquez conoció de esta posibilidad mediante las convocatorias públicas y listados de inmuebles disponibles divulgados por las autoridades locales de comercio, así como las entidades gestoras del patrimonio estatal en los canales oficiales.
Asimismo, afirmó estar "motivada por la oportunidad de formalizar y expandir las operaciones en un punto físico estratégico, aprovechando el marco regulatorio actual que promueve la integración entre los actores económicos y la gestión eficiente de los bienes estatales".
La joven emprendedora buscaba un local bien ubicado y accesible, un punto con alto tránsito vehicular y peatonal, no muy grande, ya que su modelo de negocio no lo requiere. Igualmente, definió el proceso de negociación como "formal, transparente y guiado por los trámites establecidos en las leyes vigentes".
"Manteniendo una comunicación fluida con los representantes de la entidad para la revisión técnica del inmueble, la conciliación del contrato de arrendamiento según el avalúo oficial y la delimitación clara de las responsabilidades contractuales de ambas partes", detalló.
A su juicio, esta medida resulta positiva, dado que "representa un paso pragmático hacia el encadenamiento productivo y el desarrollo económico local, reactiva activos estatales que generaban gastos de mantenimiento sin aportar valor, genera empleo, fomenta la libre competencia y amplía la oferta de productos esenciales para la comunidad".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала