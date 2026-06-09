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Cómo Cuba no da marcha atrás en la lucha contra el cáncer pese al bloqueo de EEUU

Cómo Cuba no da marcha atrás en la lucha contra el cáncer pese al bloqueo de EEUU

Sputnik Mundo

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció la reactivación de la producción de 16 medicamentos esenciales para el tratamiento del cáncer en el marco del... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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En abril, la compañía farmacéutica BioCubaFarma anunció la ampliación de capacidades en la planta de citostáticos de la Empresa Laboratorios Farmacéuticos AICA. Conforme con el mensaje, el acontecimiento constituye "un paso estratégico para el aseguramiento de estos medicamentos", contemplados por el Programa Integral para el Control del Cáncer (PICC).Menos de dos meses después, la promesa comenzó a concretarse. El 7 de junio, AICA reanudó la producción de citostáticos con el fin de garantizar el acceso a tratamientos oncológicos en Cuba. Es "una noticia que ratifica la voluntad del Estado cubano de priorizar la vida y la salud de su pueblo", subraya el periódico Granma.El propio mandatario cubano calificó este logro como el "fruto de una inversión" que amplía capacidades, al mismo tiempo que garantiza soberanía sanitaria y esperanza para el pueblo.¿En qué consiste el PICC?El PICC es la principal política pública de Cuba para prevenir, diagnosticar, tratar y controlar el cáncer. Surgió a partir de la reorganización del sistema oncológico iniciada en 2006 con la creación de la Unidad Nacional para el Control del Cáncer, que en 2010 pasó a ser la Sección Independiente de Control del Cáncer (SICC).La SICC es la estructura del Ministerio de Salud Pública de Cuba encargada de dirigir y coordinar la ejecución del PICC. Supervisa la implementación de las políticas oncológicas y articula el trabajo de las instituciones involucradas en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la investigación y los cuidados paliativos.El PICC establece qué debe hacer el sistema de salud para combatir el cáncer, mientras que la SICC se encarga de llevar esas políticas a la práctica.La implementación del PICC se lleva a cabo mediante la Estrategia Nacional para el Control del Cáncer (ENCC), que coordina las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.Los beneficios de la ENCCEl objetivo principal de la estrategia es contribuir al desarrollo de capacidades en instituciones y personas para mejorar la gestión de control de cáncer, pero, además:Cuba retoma la producción de citostáticos bajo "severas limitaciones"Entre los mayores desafíos para el sistema sanitario cubano figuran las restricciones derivadas del embargo estadounidense, que afectan la atención a pacientes con cáncer en la isla al dificultar el acceso a medicamentos para el tratamiento oncológico y a los insumos necesarios para su producción local.La reactivación en Cuba de la producción de 16 citostáticos demuestra la voluntad del Gobierno de continuar trabajando por el bienestar y la salud del pueblo, subrayó el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez."Tiene lugar en medio de severas limitaciones económicas, provocadas por el recrudecimiento extremo del bloqueo y un cerco energético sin precedentes. Cada fármaco producido en esta planta representa soberanía, esperanza y el compromiso con el derecho a la salud de todos los cubanos", escribió en su cuenta de X."La salud debe protegerse a toda costa"El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de preocupante la situación en Cuba y advirtió que las dificultades energéticas están afectando la prestación de servicios de salud en la isla."La salud debe protegerse a toda costa y no quedar nunca a merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de suministro eléctrico", escribió en su cuenta de X."Hay niños que están muriendo" sin medicinasEl endurecimiento del bloqueo estadounidense afecta servicios esenciales como la oncología y la salud materna, además de contribuir al aumento de la mortalidad infantil, alertó el alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Turk."Hay niños que están muriendo porque los doctores no tienen acceso a material médico y medicamentos esenciales. Esto es inaceptable", enfatizó.La cooperación perdura frente a cualquier desafíoPese a las limitaciones derivadas del bloqueo estadounidense, Cuba no detiene su lucha contra el cáncer. Por el contrario, amplía la cooperación internacional con la firma de un memorando con Rusia para el desarrollo conjunto de vacunas contra esta enfermedad, entre los últimos anuncios.La biotecnología y la farmacéutica están entre las áreas clave de la cooperación bilateral entre ambos países, apuntó el vice primer ministro ruso, Dmitri Chernishenko, en el marco del recién celebrado Foro Económico Internacional de San Petersburgo."Nuestra asociación está destinada a convertirse en un ejemplo de una nueva arquitectura para la cooperación económica internacional en un mundo multipolar", explicó.

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