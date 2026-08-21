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Del puerto a las farmacias: ¿cómo las sanciones de EEUU inciden en la falta de medicamentos en Cuba?

Del puerto a las farmacias: ¿cómo las sanciones de EEUU inciden en la falta de medicamentos en Cuba?

Sputnik Mundo

El déficit de medicamentos en farmacias públicas e instituciones de salud en Cuba constituye uno de los impactos más visibles del bloqueo económico, comercial... 21.08.2026, Sputnik Mundo

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Esta política unilateral limita el acceso a mercados, proveedores, créditos, pagos internacionales y servicios de transportación; asimismo, su alcance extraterritorial eleva los riesgos para bancos, navieras y empresas suministradoras encarece las operaciones y obliga a recurrir a intermediarios.Sumado a ello, la imposibilidad de comprar combustible profundiza la escasez del mismo y afecta toda la cadena: la generación eléctrica necesaria en plantas y laboratorios, la refrigeración y conservación de productos sensibles, el traslado de materias primas y la distribución de medicamentos terminados hacia hospitales y farmacias.Distribución de medicamentosEn declaraciones a Sputnik, Ángel Luis Chacón, director general de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Encomed), explicó que la entidad que encabeza participa en el 80% de la cadena de suministro del sector sanitario y como operador logístico necesita aproximadamente 80.000 litros de combustibles mensualmente.Detalló que la institución, perteneciente al Grupo de Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), interviene en la extracción en puertos y aeropuertos, el reparto de las materias primas hacia los laboratorios y, una vez terminado el producto, asume la distribución a cada una de las provincias y centros de salud.Explicó que hoy la industria enfrenta una compleja situación tanto para recibir las materias primas, como para transportar el producto terminado hacia los enfermos. "En la repartición desde Sancti Spíritus hasta Pinar del Río se requieren de 1.200 litros de combustible diarios para poder llegar a tiempo y los pacientes puedan someterse a la hemodiálisis".Chacón agregó que, en cada una de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, cuentan con una unidad provista de cámaras refrigeradas para el mantenimiento de productos que requieren temperatura controlada, sin embargo, "a partir del déficit de generación del país se corre el riesgo de que se rompa la cadena de frío".Por lo tanto, "nosotros tenemos que acudir a los grupos electrógenos para generar energía eléctrica, pero esos equipos también necesitan de combustible; de ahí que asumamos estrategias en la organización continua de vigilancia a los insumos" como aumentar de tres a seis la revisión diaria de la temperatura en sus instalaciones.Cambio de matriz energéticaEl directivo añadió que BioCubaFarma fomenta la utilización de sistemas fotovoltaicos en su gestión como industria para el avance hacia el cambio de matriz energética, "con el propósito de que cada unidad empresarial genere energía mediante paneles solares y logre su independencia del sistema electroenergético nacional".Mencionó que existe la previsión de incorporar este año otro grupo de vehículos eléctricos y aludió a un proyecto de colaboración "muy avanzado" para energizar con fuentes renovables la droguería y el frigorífico de la entidad, situados en La Habana. "Paulatinamente incorporaremos las droguerías del resto del país".Contenedores retenidosAnte la difícil situación, el Ministerio de Salud Pública estableció prioridades para la producción, entre ellas, los insumos asociados al Programa Materno Infantil, la hemodiálisis, los citostáticos, los sueros para hospitales y los productos controlados.Pero, a finales del mes de julio, el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, denunció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) que más de 7.000 contenedores con mercancías adquiridas legalmente se encuentran retenidos en puertos del Caribe, debido a las sanciones y restricciones estadounidenses.El entrevistado citó una situación reciente cuando los contenedores con cloruro de sodio arribaron tras más de 15 días de espera, por temas asociados a las navieras internacionales. De acuerdo con Chacón, un ciclo logístico que antes comprendía alrededor de 90 días, por los mercados a los cuales puede acceder la isla, actualmente, se extiende hasta 180 días o más.Recordó que la presidencia de BioCubaFarma ha mencionado, en varias oportunidades, la afectación del 70 % en el cuadro básico de medicamentos, como consecuencia de la imposibilidad de comprar materias primas y de encontrar empresas que quieran negociar con la isla, "algunos de los proveedores habituales se han retirado y a otros se les dificulta por el tema de los bancos".Vehículos paralizadosEl directivo expresó que el bloqueo impacta, asimismo, en la importación de vehículos nuevos y en la adquisición de partes y piezas. "Esta es una organización con dos bases de transporte: una en La Habana y otra en Santiago, y un parque de vehículos de más de 10 años, por lo tanto, adquirir piezas de repuesto es vital, pero las importadoras no tienen cómo hacerlas llegar".¿Una solución privada?La creación de farmacias privadas figura entre las 176 medidas anunciadas en Cuba como parte de las acciones orientadas a corregir distorsiones y reimpulsar la economía. La iniciativa supondría habilitar a formas de gestión no estatal para participar en la venta minorista de medicamentos y otros productos vinculados a la salud, bajo regulación estatal.Chacón refirió que Encomed es la única empresa nacional comercializadora y distribuidora de medicamentos, por eso, tienen la posibilidad de intercambiar y prestar servicio a los actores económicos privados; además, la empresa cuenta con licencias sanitarias en todos sus almacenes para la ejecución de esas actividades.Señaló que ya han tenido encuentros con representantes de mipymes, "es algo que fluye muy bien porque nosotros podemos poner el know-how, nuestras instalaciones y la flota de vehículos en función de asociarnos y contar con beneficios, mutuos como parte de estas nuevas modalidades que deben implementarse en los próximos días".

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