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Las exportaciones de Bolivia podrían romper récord pese a los conflictos sociales: ¿habrá beneficio social?

Las exportaciones de Bolivia podrían romper récord pese a los conflictos sociales: ¿habrá beneficio social?

Sputnik Mundo

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó que hasta el 30 de septiembre de este año las exportaciones sumaron 10.317 millones de dólares. Un... 24.11.2026, Sputnik Mundo

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Antes de que finalice el año, el país andino podría alcanzar un récord inesperado e histórico. Inesperado, porque luego de los 53 días de bloqueos en todas las carreteras del país resulta insólito esperar que se dé una noticia tan positiva para el comercio exterior. Especialistas señalan que esto podría concretarse gracias a un mercado internacional de precios beneficiosos y a que el Gobierno de Rodrigo Paz habría implementado algunas medidas económicas adecuadas.Según un estudio del IBCE, hasta el 30 de septiembre de este año las exportaciones ascendían a 10.317 millones de dólares por 8,28 millones de toneladas. Esto representa un crecimiento del 54% en valor y del 9% en volumen frente al mismo periodo del año pasado. En todo 2025 se exportó por 9.661,4 millones de dólares.Y agregó: "Uno no puede dejar de pensar cuánto más pudo haber hecho el país si hubiera habido tranquilidad, si hubiera habido paz social para invertir, para sobreproducir, garantizar el abastecimiento del mercado interno, exportar los excedentes, sustituir competitivamente las importaciones y, a través de todo ello, generar empleo, ingresos, bienestar para la población boliviana".¿En realidad todo son buenas noticias?El economista Jaime Bravo Sandoval explicó a Sputnik que este particular fenómeno de la economía boliviana puede entenderse desde la perspectiva de que "han subido las exportaciones, pero también han subido las importaciones", lo cual quiere decir que "el superávit de balanza comercial no se debe a una contracción de la importación".Para Bravo, estas previsiones implican que "los aparatos productivos tal vez no están rindiendo a su máximo potencial por diferentes temas, sobre todo incertidumbre que existe en el tema social, en el tema del tipo de cambio y otros en los que la confianza se va recuperando y ganando de a poco".En el caso de las exportaciones, "cuando comenzamos a desglosar los números, si bien ha subido el volumen de exportaciones, la mayor parte de este ingreso adicional viene dado por el precio de los commodities, de los bienes que se han vendido. En realidad, eso está marcando este superávit tan grande que tenemos", dice el economista.Según Bravo, el posible récord en las exportaciones se explica, sobre todo, por los altos precios internacionales de los minerales.La alta dependencia de Bolivia por el mercado de los minerales"Hemos generado una dependencia muy grande de los minerales. Estamos ya desde finales del año pasado con cifras que son mucho mejores a las que teníamos en 2025, en una pendiente positiva, más allá de un ligero bajón que hemos tenido a mediados de año [por los bloqueos]", afirma Bravo Sandoval. En ese sentido, considera que "el Gobierno tiene una labor muy importante y tiene que mostrarnos cuál es el objetivo para Bolivia en 2030, cuál es el plan de acción que se va a seguir para que la sociedad civil, la Asamblea Legislativa, los grupos empresariales puedan hacer seguimiento a diferentes hitos. Y uno de ellos debería ser recuperar la confianza en el sistema financiero boliviano".Por ello, "hay que hacer un seguimiento muy cercano a ver cómo estos sectores exportadores, sobre todo el minero, generan ingresos para el país, generan impuestos y generan empleo de calidad", evaluó el analista.Además de las exportaciones habituales en minerales, hidrocarburos y soya, entre otros, destacaron productos de exportación no tradicional, que aportaron 2.644 millones de dólares. Entre estas mercaderías destacaron joyería, chía, azúcar, alcohol etílico, castaña, leche, confecciones textiles y derivados de la soya.El oro es clave, pero los números no se reflejan en la genteLa economista Cecilia Fernández dice, por su parte, que "a veces nos venden la idea de que el crecimiento de las exportaciones tiene que ver con una mayor producción y así debería ser, idealmente. Pero cuando es causado por los precios internacionales, entonces es un poco de suerte también. No significa que sea resultado de medidas políticas del Gobierno".En este sentido, destacó que, entre los productos exportados, el oro es clave en esta crecida. "Y la minería del oro está dominada por cooperativas, que son sectores donde se concentra la mayor cantidad de la riqueza. También la explotación todavía sigue siendo precaria, al mismo tiempo la contaminación que genera afecta a territorios y pueblos indígenas".Según el INE, entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de oro boliviano ascendieron a 1.734,6 millones, un incremento interanual del 171,5% frente a los 639 millones del mismo periodo de 2025.En definitiva, "la gente todavía sigue lidiando con lo cotidiano, con el tema de la inflación y la subida de precios", dijo Fernández. En 2025, la inflación fue del 20,96%. En lo que va de 2026 ascendió en un 7%.Según la economista, el saldo positivo de dólares "se concentra en quienes producen, en estos grupos que más tienen. O también los dólares salen a otros países, porque esa es la dinámica. No permiten que los dólares se queden aquí y que dinamicen la economía, como se esperaría".

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