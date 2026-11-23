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Este activo pone en riesgo la recuperación de las reservas internacionales de Bolivia

Este activo pone en riesgo la recuperación de las reservas internacionales de Bolivia

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El Banco Central de Bolivia (BCB) enfrenta el desafío de mantener la recuperación de sus Reservas Internacionales Netas (RIN), debido a la caída de la... 23.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-23T06:20+0000

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La baja en el valor del oro amenaza con eclipsar los buenos resultados que el banco central de la nación sudamericana obtuvo durante el presente año. Hasta mediados de noviembre, las reservas internacionales bolivianas sumaban 3.831 millones de dólares, 118 millones de dólares más (3,2%) que los 3.713 millones de dólares registrados al final de 2025.Del total, 3.045 millones de dólares correspondían directamente a reservas de oro, es decir, el 79,5%. El 18,9% restante, correspondiente a 726 millones de dólares, son divisas.Si bien esto ha ayudado a mejorar las reservas bolivianas, el BCB se vuelve dependiente de las cotizaciones de este metal, el cual, en noviembre, ha registrado bajas en su valor en los mercados internacionales, derivado de diversos factores.Hasta el 18 de noviembre, el oro se cotizaba en 3.719 dólares por onza troy, su nivel más bajo desde septiembre de 2025 y un 33% más bajo de lo que valía a principios de año, cuando la onza de oro se vendía en 5.594 dólares.De acuerdo con medios occidentales, esta baja responde a varios factores, entre ellos, el fortalecimiento del dólar, el incremento de los rendimientos de los bonos del Departamento del Tesoro estadounidense y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva.En este contexto, el oro pierde atractivo como activo de inversión, toda vez que no genera rendimientos como sí lo hacen los bonos, por ejemplo.En el caso de las divisas, durante este mismo período, su valor aumentó de 505 millones de dólares a 726 millones de dólares.Con ello, el BCB logró mantener el buen rendimiento de sus reservas internacionales, pero su dependencia en el oro los pone en una situación complicada para mantener la buena racha, según el análisis de medios locales como El Deber.

https://noticiaslatam.lat/20260909/una-medida-desesperada-banco-central-de-bolivia-busca-vender-oro-para-evitar-que-el-dolar-se-1174990712.html

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