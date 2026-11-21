El Gobierno de Uruguay ofreció una salida al océano Atlántico a Bolivia por medio del puerto de Nueva Palmira, con beneficios tarifarios e impositivos. En la Casa Grande del Pueblo mostraron entusiasmo ante esta posibilidad, mientras desde el sector empresarial boliviano señalaron a Sputnik que el plan, de concretarse, les beneficiaría para evitar la burocracia y los diversos obstáculos que surgen para sacar sus productos por puertos de Chile y Perú.En los últimos meses, Uruguay, Paraguay y Bolivia decidieron desempolvar el bloque de Urupabol, integrado por los tres países. Mientras paraguayos y bolivianos carecen de una salida al mar, el tercer integrante del grupo les ofreció espacio en su línea costera, lo cual podría redundar en un notable desarrollo para los puertos uruguayos. Es lo que pasó con el norte de Chile, cuyo potencial comercial e industrial tiene un fuerte empuje del empresariado boliviano.En septiembre de este año, los tres presidentes de Urupabol se reunieron en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en un evento al margen de la Asamblea de las Naciones Unidas. Al término de la reunión, el uruguayo Yamandú Orsi sostuvo que la propuesta de usar sus puertos surgió de las delegaciones de Bolivia y Paraguay."Me sorprendió y me obliga a visualizar 20 años para adelante cómo articulamos este corredor, que empieza en Bolivia y tiene que salir al Río de la Plata", relató.Los gobiernos acordaron trabajar en un memorándum de entendimiento sobre cooperación portuaria e integración trinacional. Asimismo, Montevideo aportaría en la capacitación de operarios portuarios.Expectativa empresarialGary Rodríguez es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En diálogo con Sputnik, dijo que recibió la noticia "con expectativa, porque Bolivia, enclaustrada en el centro de Sudamérica, utiliza muchísimo los puertos del Pacífico, principalmente de Arica e Iquique, en Chile, también puertos de Perú".Según el gerente del IBCE, en ese momento "se retomó esta necesidad de mirar hacia el Atlántico y utilizar más la hidrovía Paraguay-Paraná (...) Si queremos tener control de nuestra carga, si es ultramar, no debemos depender tanto de los problemas que se puedan dar en Occidente", la región andina de Bolivia.Sumado a ello, del lado de Chile "ahorita estamos en un gravísimo problema con carga boliviana retenida indebidamente. Luego hemos tenido este paro de transporte que tampoco ha permitido utilizar el puerto de Arica".Por ello, "es algo estratégico mirar hacia el Atlántico. Y esta propuesta que viene desde la administración portuaria de Nueva Palmira se la acoge con expectativa, aunque hay que decir que Bolivia ya utiliza [ese sitio], pero no de una forma frecuente, tampoco en grandes volúmenes. Incluso, el país ya tiene un depósito franco en ese puerto".Aunque la oferta de Uruguay es generosa, también tendría un importante rédito económico si lograra mover grandes volúmenes de carga boliviana. "Nosotros tenemos un adagio acá en el IBCE cuando hablamos de comercio internacional. Decimos: 'En comercio internacional no hay nada escrito en piedra'. Porque, por ejemplo, si Uruguay devaluara, los costos de sus puertos se volverían más atractivos".Rodríguez valoró que, en el acuerdo en construcción, se evalúa "dar preferencias al país en tarifas preferenciales y facilidades portuarias que permitan consolidar cargas y despachar en buques de mayor porte", hacia continentes como Asia, África y Europa.El gerente indicó que actualmente salen más productos bolivianos por el puerto argentino de Rosario. Pero dejó en claro que "en comercio internacional lo que prima es la competitividad. Si en algún momento los puertos uruguayos van a darnos facilidades frente a lo que ofrecen los argentinos, tenga por seguro que van a ser más utilizados que otros".La distancia diplomáticaEl analista internacional Toshiro Miki dijo a Sputnik que, a pesar de que Uruguay y Bolivia están en Sudamérica, no son tan cercanos."En política exterior, siempre se considera a los vecinos en un primer nivel de importancia, en nuestro caso los cinco vecinos (Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil). En un segundo nivel, están Estados Unidos y China. Después están los países europeos y luego están las naciones de especial interés en la política exterior boliviana, como Uruguay y Panamá".Sobre el puerto de Nueva Palmira, Miki explicó que "Bolivia tiene alrededor de una decena de este tipo de facilidades entre zonas francas y almacenes o depósitos francos, como se dice en la terminología logística".Miki refirió que para el empresariado boliviano aún es difícil ver al Atlántico como una salida para sus productos. "Sin duda, desde mitad del siglo XIX, sobre todo cuando se afianza el poder político en La Paz, las élites paceñas siempre han mirado hacia el Pacífico".Por ello, "mirar hacia el Atlántico implica, de cierto modo, ya reducir esa geopolítica que ha caracterizado la historia de Bolivia".La supervivencia de las compañíasBolivia perdió su acceso soberano al mar al inicio de la Guerra del Pacífico (1879), a manos de Chile. Desde entonces, el comercio de esa nación sudamericana tuvo que ver las maneras de sacar sus productos al mundo. Si La Paz todavía conservara su departamento de Litoral, otra sería su historia económica."Suiza es un país mediterráneo; destaca en las finanzas y por su chocolate. Tiene una de las flotas mercantes más grandes del mundo. Es un país superdesarrollado, además, diverso", detalló el gerente del IBCE.Pero "no vale ya mirar al pasado, perdimos el Litoral. Tenemos una salida libre garantizada por puertos chilenos habilitados, pero hay una dependencia. La salida natural, como se dice siempre, es el acceso libre y soberano al mar, en este caso, hacia el Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque son aguas internacionales. Pero eso exige ciertos desarrollos", puntualizó el funcionario.Rodríguez resaltó que para el empresariado boliviano es difícil salir por la hidrovía, debido a que la variación en la profundidad de las aguas dificulta el tránsito de los barcos en ciertas etapas del año.Asimismo, comentó que, si hubiera el correcto dragado en la hidrovía, "otra cosa sería. Tendríamos el equivalente al Misisipi de EEUU para que salgan los granos".
En los últimos meses se reactivó el Urupabol, el bloque de naciones compuesto por Bolivia, Paraguay y Uruguay. Este último ofreció facilidades a La Paz para sacar las mercaderías bolivianas por Nueva Palmira, a 2.400 kilómetros de los puertos del departamento de Santa Cruz (este), a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.
El Gobierno de Uruguay ofreció una salida al océano Atlántico a Bolivia por medio del puerto de Nueva Palmira, con beneficios tarifarios e impositivos. En la Casa Grande del Pueblo mostraron entusiasmo ante esta posibilidad, mientras desde el sector empresarial boliviano señalaron a Sputnik que el plan, de concretarse, les beneficiaría para evitar la burocracia y los diversos obstáculos que surgen para sacar sus productos por puertos de Chile y Perú.
En los últimos meses, Uruguay, Paraguay y Bolivia decidieron desempolvar el bloque de Urupabol, integrado por los tres países.
Mientras paraguayos y bolivianos carecen de una salida al mar, el tercer integrante del grupo les ofreció espacio en su línea costera, lo cual podría redundar en un notable desarrollo para los puertos uruguayos. Es lo que pasó con el norte de Chile, cuyo potencial comercial e industrial tiene un fuerte empuje del empresariado boliviano.
En septiembre de este año, los tres presidentes de Urupabol se reunieron en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en un evento al margen de la Asamblea de las Naciones Unidas. Al término de la reunión, el uruguayo Yamandú Orsi sostuvo que la propuesta de usar sus puertos surgió de las delegaciones de Bolivia y Paraguay.
"Me sorprendió y me obliga a visualizar 20 años para adelante cómo articulamos este corredor, que empieza en Bolivia y tiene que salir al Río de la Plata", relató.
Uruguay le ofreció a Bolivia utilizar el puerto de Nueva Palmira, donde en lo que va de 2026 transitaron 1,75 millones de toneladas de carga, entre las que se cuentan productos agrícolas, fertilizantes y minerales de 80 empresas. Para llegar ahí, los barcos bolivianos deberían recorrer 2.400 kilómetros desde los puertos Busch y Quijano, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, por medio de la hidrovía del río Paraná.
Los gobiernos acordaron trabajar en un memorándum de entendimiento sobre cooperación portuaria e integración trinacional. Asimismo, Montevideo aportaría en la capacitación de operarios portuarios.
Expectativa empresarial
Gary Rodríguez es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En diálogo con Sputnik, dijo que recibió la noticia "con expectativa, porque Bolivia, enclaustrada en el centro de Sudamérica, utiliza muchísimo los puertos del Pacífico, principalmente de Arica e Iquique, en Chile, también puertos de Perú".
"Un poco más del 80% de la carga marítima de Bolivia sale por el Pacífico hacia ultramar. Y recientemente hemos tenido problemas por el bloqueo de 53 días, que ha obstaculizado la salida de nuestros productos, principalmente hacia Asia", añadió.
Según el gerente del IBCE, en ese momento "se retomó esta necesidad de mirar hacia el Atlántico y utilizar más la hidrovía Paraguay-Paraná (...) Si queremos tener control de nuestra carga, si es ultramar, no debemos depender tanto de los problemas que se puedan dar en Occidente", la región andina de Bolivia.
Sumado a ello, del lado de Chile "ahorita estamos en un gravísimo problema con carga boliviana retenida indebidamente. Luego hemos tenido este paro de transporte que tampoco ha permitido utilizar el puerto de Arica".
Por ello, "es algo estratégico mirar hacia el Atlántico. Y esta propuesta que viene desde la administración portuaria de Nueva Palmira se la acoge con expectativa, aunque hay que decir que Bolivia ya utiliza [ese sitio], pero no de una forma frecuente, tampoco en grandes volúmenes. Incluso, el país ya tiene un depósito franco en ese puerto".
Aunque la oferta de Uruguay es generosa, también tendría un importante rédito económico si lograra mover grandes volúmenes de carga boliviana. "Nosotros tenemos un adagio acá en el IBCE cuando hablamos de comercio internacional. Decimos: 'En comercio internacional no hay nada escrito en piedra'. Porque, por ejemplo, si Uruguay devaluara, los costos de sus puertos se volverían más atractivos".
Rodríguez valoró que, en el acuerdo en construcción, se evalúa "dar preferencias al país en tarifas preferenciales y facilidades portuarias que permitan consolidar cargas y despachar en buques de mayor porte", hacia continentes como Asia, África y Europa.
El gerente indicó que actualmente salen más productos bolivianos por el puerto argentino de Rosario. Pero dejó en claro que "en comercio internacional lo que prima es la competitividad. Si en algún momento los puertos uruguayos van a darnos facilidades frente a lo que ofrecen los argentinos, tenga por seguro que van a ser más utilizados que otros".
La distancia diplomática
El analista internacional Toshiro Miki dijo a Sputnik que, a pesar de que Uruguay y Bolivia están en Sudamérica, no son tan cercanos.
"En política exterior, siempre se considera a los vecinos en un primer nivel de importancia, en nuestro caso los cinco vecinos (Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil). En un segundo nivel, están Estados Unidos y China. Después están los países europeos y luego están las naciones de especial interés en la política exterior boliviana, como Uruguay y Panamá".
Sobre el puerto de Nueva Palmira, Miki explicó que "Bolivia tiene alrededor de una decena de este tipo de facilidades entre zonas francas y almacenes o depósitos francos, como se dice en la terminología logística".
Según el analista, "el desarrollo del norte chileno en gran parte es por el flujo comercial boliviano, entonces lo mismo en algún momento pensó Perú con los acuerdos en dos puertos. Por ello, para Uruguay también se puede proyectar ese tipo de escenarios del lado del Atlántico".
Miki refirió que para el empresariado boliviano aún es difícil ver al Atlántico como una salida para sus productos. "Sin duda, desde mitad del siglo XIX, sobre todo cuando se afianza el poder político en La Paz, las élites paceñas siempre han mirado hacia el Pacífico".
Por ello, "mirar hacia el Atlántico implica, de cierto modo, ya reducir esa geopolítica que ha caracterizado la historia de Bolivia".
Bolivia perdió su acceso soberano al mar al inicio de la Guerra del Pacífico (1879), a manos de Chile. Desde entonces, el comercio de esa nación sudamericana tuvo que ver las maneras de sacar sus productos al mundo. Si La Paz todavía conservara su departamento de Litoral, otra sería su historia económica.
"Suiza es un país mediterráneo; destaca en las finanzas y por su chocolate. Tiene una de las flotas mercantes más grandes del mundo. Es un país superdesarrollado, además, diverso", detalló el gerente del IBCE.
"El problema en realidad no es el tamaño ni la cantidad de recursos, sino las políticas que se implementan para poder desarrollar un país. Bolivia, estando en el centro geográfico de Sudamérica, debería ser paso obligado del Pacífico al Atlántico, debería prestar los servicios multimodales de carretera, ferrocarril e hidrovía. Pero se ha descuidado este tema y, lamentablemente, esto implica un sobrecosto para [La Paz] frente a otros países, que son nuestros competidores directos a la hora de vender commodities", amplió.
Pero "no vale ya mirar al pasado, perdimos el Litoral. Tenemos una salida libre garantizada por puertos chilenos habilitados, pero hay una dependencia. La salida natural, como se dice siempre, es el acceso libre y soberano al mar, en este caso, hacia el Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque son aguas internacionales. Pero eso exige ciertos desarrollos", puntualizó el funcionario.
Rodríguez resaltó que para el empresariado boliviano es difícil salir por la hidrovía, debido a que la variación en la profundidad de las aguas dificulta el tránsito de los barcos en ciertas etapas del año.
"La dificultad es el calado. Cuando vamos llegando a fin de año, o al principio del próximo año, el nivel de las aguas disminuye y el Estado boliviano no se ha preocupado de solucionar estructuralmente ese tema, para que se garantice que se saquen los sedimentos de los afluentes", precisó el gerente del IBCE.
Asimismo, comentó que, si hubiera el correcto dragado en la hidrovía, "otra cosa sería. Tendríamos el equivalente al Misisipi de EEUU para que salgan los granos".
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