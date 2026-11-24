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Europa baraja 5 escenarios para reestructurar la arquitectura de seguridad continental, según medios

Europa baraja 5 escenarios para reestructurar la arquitectura de seguridad continental, según medios

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En el contexto de la solución del conflicto ucraniano, los países europeos consideran cinco posibles guiones para la reestructuración de la arquitectura de... 24.11.2026, Sputnik Mundo

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La organización, de la que Moscú sigue formando parte, podría convertirse en un foro para supervisar el alto el fuego y las medidas de fomento de la confianza. Sin embargo, su labor se complica por el gran número de participantes y la necesidad de tomar decisiones por consenso, conforme con el artículo.La plataforma, suspendida desde 2022, podría contribuir a contener la escalada, pero su restablecimiento supuestamente conllevaría el reconocimiento de la legitimidad de Moscú ante Occidente, señala la publicación.Un nuevo pacto paneuropeo podría sustituir a las instituciones existentes. No obstante, esta propuesta encuentra la mayor resistencia por parte de los aliados de Ucrania; por lo tanto, los expertos consideran esta posibilidad como menos probable, subraya el artículo.Bruselas podría recurrir a sus herramientas en materia de comercio y política de visados; sin embargo, cualquier formato de este tipo debería configurarse como un complemento a la arquitectura actual, y no como una transformación de la misma, se afirma en el texto.Moscú y Occidente siguen muy lejos de llegar a un acuerdo, por lo que este escenario parece el más probable, en palabras de los expertos consultados.Rusia ha señalado en múltiples ocasiones que una de las causas del conflicto ucraniano es la profunda crisis de la arquitectura de seguridad europea establecida en el continente tras la Segunda Guerra Mundial.Durante su última reunión con los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a mencionarles las propuestas de Moscú para la creación de una arquitectura de seguridad, presentadas en 2021.Sus disposiciones clave eran la no expansión de la OTAN, el no despliegue de ciertas categorías de sistemas de armamento cerca de las fronteras rusas y el restablecimiento de la configuración de las fuerzas del bloque bélico tal como estaba al momento de la firma del Acta Fundacional sobre Relaciones, Cooperación y Seguridad Mutuas entre la OTAN y Rusia.

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