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Europa baraja 5 escenarios para reestructurar la arquitectura de seguridad continental, según medios
Europa baraja 5 escenarios para reestructurar la arquitectura de seguridad continental, según medios
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En el contexto de la solución del conflicto ucraniano, los países europeos consideran cinco posibles guiones para la reestructuración de la arquitectura de... 24.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-24T11:20+0000
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La organización, de la que Moscú sigue formando parte, podría convertirse en un foro para supervisar el alto el fuego y las medidas de fomento de la confianza. Sin embargo, su labor se complica por el gran número de participantes y la necesidad de tomar decisiones por consenso, conforme con el artículo.La plataforma, suspendida desde 2022, podría contribuir a contener la escalada, pero su restablecimiento supuestamente conllevaría el reconocimiento de la legitimidad de Moscú ante Occidente, señala la publicación.Un nuevo pacto paneuropeo podría sustituir a las instituciones existentes. No obstante, esta propuesta encuentra la mayor resistencia por parte de los aliados de Ucrania; por lo tanto, los expertos consideran esta posibilidad como menos probable, subraya el artículo.Bruselas podría recurrir a sus herramientas en materia de comercio y política de visados; sin embargo, cualquier formato de este tipo debería configurarse como un complemento a la arquitectura actual, y no como una transformación de la misma, se afirma en el texto.Moscú y Occidente siguen muy lejos de llegar a un acuerdo, por lo que este escenario parece el más probable, en palabras de los expertos consultados.Rusia ha señalado en múltiples ocasiones que una de las causas del conflicto ucraniano es la profunda crisis de la arquitectura de seguridad europea establecida en el continente tras la Segunda Guerra Mundial.Durante su última reunión con los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a mencionarles las propuestas de Moscú para la creación de una arquitectura de seguridad, presentadas en 2021.Sus disposiciones clave eran la no expansión de la OTAN, el no despliegue de ciertas categorías de sistemas de armamento cerca de las fronteras rusas y el restablecimiento de la configuración de las fuerzas del bloque bélico tal como estaba al momento de la firma del Acta Fundacional sobre Relaciones, Cooperación y Seguridad Mutuas entre la OTAN y Rusia.
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Europa baraja 5 escenarios para reestructurar la arquitectura de seguridad continental, según medios
En el contexto de la solución del conflicto ucraniano, los países europeos consideran cinco posibles guiones para la reestructuración de la arquitectura de seguridad en Europa, escriben los medios occidentales citando a sus fuentes en círculos de expertos y diplomáticos, incluidos los de la OTAN.
Como posible primer escenario aparece el fortalecimiento del papel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE
)
La organización, de la que Moscú sigue formando parte, podría convertirse en un foro para supervisar el alto el fuego y las medidas de fomento de la confianza. Sin embargo, su labor se complica por el gran número de participantes y la necesidad de tomar decisiones por consenso, conforme con el artículo.
La reactivación del Consejo Rusia-OTAN
La plataforma, suspendida desde 2022, podría contribuir a contener la escalada, pero su restablecimiento supuestamente conllevaría el reconocimiento de la legitimidad de Moscú ante Occidente, señala la publicación.
La suscripción de un nuevo tratado de seguridad
Un nuevo pacto paneuropeo podría sustituir a las instituciones existentes. No obstante, esta propuesta encuentra la mayor resistencia por parte de los aliados de Ucrania
; por lo tanto, los expertos consideran esta posibilidad como menos probable, subraya el artículo.
La creación de un nuevo formato de cooperación
entre Rusia y la UE
Bruselas podría recurrir a sus herramientas en materia de comercio y política de visados; sin embargo, cualquier formato de este tipo debería configurarse como un complemento a la arquitectura actual, y no como una transformación de la misma, se afirma en el texto.
La preservación del statu quo
Moscú y Occidente siguen muy lejos de llegar a un acuerdo
, por lo que este escenario parece el más probable, en palabras de los expertos consultados.
20 de noviembre, 12:24 GMT
Rusia ha señalado en múltiples ocasiones que una de las causas del conflicto ucraniano
es la profunda crisis de la arquitectura de seguridad europea establecida en el continente tras la Segunda Guerra Mundial.
Durante su última reunión con los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner
, el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a mencionarles las propuestas de Moscú para la creación de una arquitectura de seguridad, presentadas en 2021.
Sus disposiciones clave eran la no expansión de la OTAN
, el no despliegue de ciertas categorías de sistemas de armamento cerca de las fronteras rusas y el restablecimiento de la configuración de las fuerzas del bloque bélico tal como estaba al momento de la firma del Acta Fundacional sobre Relaciones, Cooperación y Seguridad Mutuas entre la OTAN y Rusia.
El documento, firmado en 1997, proclamaba que Moscú y la Alianza del Atlántico Norte no se percibían mutuamente como adversarios.
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