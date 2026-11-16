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La retórica de Europa devela su desinterés en contribuir al proceso de paz en Ucrania, señala el Kremlin

La retórica de Europa devela su desinterés en contribuir al proceso de paz en Ucrania, señala el Kremlin

Sputnik Mundo

El deseo de la UE de continuar apoyando a Ucrania y presionar a Rusia revela la falta de voluntad de Europa para contribuir a las negociaciones de paz sobre el... 16.11.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, el vocero recalcó que Rusia desearía que los representantes europeos aclararan en qué medida su postura podría favorecer las negociaciones para la resolución del conflicto en Ucrania. En cuanto a las consultas que mantienen Moscú y Washington en torno al tema, Peskov subrayó que el Kremlin no debería detallar su desarrollo."Seguimos manteniendo la postura de que no conviene revelar los detalles de las conversaciones que mantenemos con los estadounidenses, en interés, precisamente, del proceso de paz como tal", señaló.Peskov reiteró que Moscú no busca un alto al fuego temporal en Ucrania, sino que necesita una paz duradera. Con ello, enfatizó que Rusia no le dará un respiro al régimen de Kiev para que "se cure las heridas".Los equipos negociadores celebraron en 2026 cuatro rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Recientemente, los días 10 y 11 de noviembre, la capital emiratí volvió a ser sede de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania.

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