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La retórica de Europa devela su desinterés en contribuir al proceso de paz en Ucrania, señala el Kremlin
La retórica de Europa devela su desinterés en contribuir al proceso de paz en Ucrania, señala el Kremlin
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El deseo de la UE de continuar apoyando a Ucrania y presionar a Rusia revela la falta de voluntad de Europa para contribuir a las negociaciones de paz sobre el... 16.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-16T12:32+0000
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En este contexto, el vocero recalcó que Rusia desearía que los representantes europeos aclararan en qué medida su postura podría favorecer las negociaciones para la resolución del conflicto en Ucrania. En cuanto a las consultas que mantienen Moscú y Washington en torno al tema, Peskov subrayó que el Kremlin no debería detallar su desarrollo."Seguimos manteniendo la postura de que no conviene revelar los detalles de las conversaciones que mantenemos con los estadounidenses, en interés, precisamente, del proceso de paz como tal", señaló.Peskov reiteró que Moscú no busca un alto al fuego temporal en Ucrania, sino que necesita una paz duradera. Con ello, enfatizó que Rusia no le dará un respiro al régimen de Kiev para que "se cure las heridas".Los equipos negociadores celebraron en 2026 cuatro rondas de conversaciones, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero. Recientemente, los días 10 y 11 de noviembre, la capital emiratí volvió a ser sede de las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania.
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La retórica de Europa devela su desinterés en contribuir al proceso de paz en Ucrania, señala el Kremlin
El deseo de la UE de continuar apoyando a Ucrania y presionar a Rusia revela la falta de voluntad de Europa para contribuir a las negociaciones de paz sobre el conflicto ucraniano, declaró a medios el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Hemos escuchado las declaraciones tanto de la [jefa de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen como de sus colegas en Bruselas, en las que aseguran que se mantendrá el apoyo incondicional a Ucrania y, lo que es más importante, que se mantendrá la línea de aumentar la presión sobre Rusia con el fin de obligarla a aceptar un proceso de paz. Este tipo de declaraciones pone de manifiesto, más bien, una falta de voluntad para contribuir al proceso de paz", indicó.
En este contexto, el vocero recalcó que Rusia desearía que los representantes europeos aclararan en qué medida su postura podría favorecer las negociaciones para la resolución del conflicto en Ucrania. En cuanto a las consultas que mantienen Moscú y Washington en torno al tema, Peskov subrayó que el Kremlin no debería detallar su desarrollo.
"Seguimos manteniendo la postura de que no conviene revelar los detalles de las conversaciones que mantenemos con los estadounidenses, en interés, precisamente, del proceso de paz como tal", señaló.
Peskov reiteró que Moscú no busca un alto al fuego temporal en Ucrania, sino que necesita una paz duradera. Con ello, enfatizó que Rusia no le dará un respiro al régimen de Kiev para que "se cure las heridas".
"Hemos declarado en repetidas ocasiones que no queremos una tregua temporal, sino una paz que perdure durante muchos años y siglos. Por eso, la operación militar especial continúa, y la vía de las negociaciones es lo que debe llevarnos precisamente a esa paz", explicó.
Los equipos negociadores celebraron en 2026 cuatro rondas de conversaciones
, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras rondas se celebraron en Abu Dabi, los días 23
y 24 de enero
y 4 y 5 de febrero
, respectivamente. La tercera ronda tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra
los días 17 y 18 de febrero. Recientemente, los días 10 y 11 de noviembre, la capital emiratí volvió a ser sede de las negociaciones trilaterales
entre Rusia, EEUU y Ucrania.
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