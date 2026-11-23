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Contactos con los europeos servirían para conocer su disposición a contribuir a la paz, subraya el Kremlin

Contactos con los europeos servirían para conocer su disposición a contribuir a la paz, subraya el Kremlin

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Moscú podría entablar un diálogo con los europeos para determinar hasta qué punto están realmente dispuestos a contribuir a la paz en Ucrania y si su postura... 23.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-23T12:42+0000

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En sus palabras, para Rusia es importante conocer en qué medida la posición de los europeos está en consonancia con el objetivo de poner en marcha una vía de negociación para encontrar una resolución al conflicto ucraniano."Digámoslo así: ¿hasta qué punto esta llamada coalición de voluntarios es una coalición de personas que desean la paz y no de quienes buscan una continuación de la guerra?", concluyó el vocero.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció durante una rueda de prensa en China que Moscú había propuesto por canales diplomáticos a representantes europeos visitar la capital rusa para conocer su posición sobre el arreglo del conflicto ucraniano. Según explicó, una vez aclarada la postura de los europeos, Rusia decidirá en qué formato continuará el diálogo.Los días 10 y 11 de noviembre, las delegaciones de Rusia, EEUU y Ucrania celebraron en Abu Dabi una nueva ronda de negociaciones trilaterales para encontrar una solución negociada a la crisis en curso. El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, señaló que la arquitectura de seguridad europea fue el tema central de las conversaciones.

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