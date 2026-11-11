https://noticiaslatam.lat/20261111/comienza-en-abu-dabi-la-segunda-jornada-de-negociaciones-trilaterales-entre-rusia-eeuu-y-ucrania-1175828979.html
Comienza en Abu Dabi la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania
Comienza en Abu Dabi la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania
Sputnik Mundo
Se espera que, al término del encuentro, la delegación rusa comparezca ante los medios, según informó a Sputnik una fuente del equipo negociador. 11.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-11T08:40+0000
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La reunión entre representantes de Rusia, EEUU y Ucrania comenzó la víspera y se prolongó durante unas cuatro horas a puerta cerrada. Al inicio del encuentro, todas las partes expresaron su esperanza de que las conversaciones permitan avanzar hacia la paz.El principal tema de debate son los aspectos clave de la futura arquitectura de seguridad europea en el período posterior al conflicto. La resolución de la crisis ucraniana, aunque es una cuestión de gran importancia, será solo uno de los puntos de la agenda.El proceso de negociaciones se reanudó tras una pausa de casi nueve meses.En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, y 4 y 5 de febrero, respectivamente. La tercera tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.
https://noticiaslatam.lat/20261111/las-negociaciones-entre-rusia-eeuu-y-ucrania-en-abu-dabi-se-reanudaran-hoy-por-segundo-dia-1175828633.html
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Comienza en Abu Dabi la segunda jornada de negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania
Se espera que, al término del encuentro, la delegación rusa comparezca ante los medios, según informó a Sputnik una fuente del equipo negociador.
La reunión entre representantes de Rusia, EEUU y Ucrania comenzó la víspera y se prolongó durante unas cuatro horas a puerta cerrada
. Al inicio del encuentro, todas las partes expresaron su esperanza de que las conversaciones permitan avanzar hacia la paz.
El principal tema de debate son los aspectos clave de la futura arquitectura de seguridad europea en el período posterior al conflicto. La resolución de la crisis ucraniana, aunque es una cuestión de gran importancia, será solo uno de los puntos de la agenda.
El proceso de negociaciones se reanudó tras una pausa de casi nueve meses.
En lo que va de 2026, los equipos negociadores han celebrado tres rondas de consultas, en un intento de encontrar una solución política al conflicto ucraniano
. Las dos primeras se celebraron en Abu Dabi los días 23
y 24 de enero
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y 18 de febrero
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