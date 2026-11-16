No está claro quién en Europa puede actuar como un "interlocutor sensato", indica Lavrov
© Foto : IAEmmanuel Macron, presidente de Francia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Alexander Stubb, presidente de Finlandia (Imagen generada por IA)
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Los últimos contactos con representantes de Europa —como el presidente finlandés, Alexander Stubb, o el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul— no demostraron su disposición a un diálogo constructivo con Moscú sobre la solución del conflicto ucraniano, se desprende de las declaraciones del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, a medios rusos.
"Por eso no sé quién de entre los líderes actuales podría ser un interlocutor sensato", señaló el jefe de la diplomacia rusa.
De acuerdo con el alto diplomático, Europa tuvo múltiples oportunidades de actuar como mediadora en el conflicto de Ucrania, "desde febrero de 2014, cuando Francia, Alemania y Polonia actuaron como garantes del acuerdo entre [el expresidente de Ucrania, Víktor] Yanukóvich y la oposición".
Es más, tras la reunión de Anchorage entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump en 2025, los europeos "se aferraron" al mandatario de EEUU para "desviarlo" de los acuerdos alcanzados con el jefe de Estado ruso, sostuvo Lavrov.
"Ya en junio [de 2026], en la cumbre del G7, [el presidente de Francia, Emmanuel] Macron declaró con orgullo que 'habían enterrado los acuerdos de Anchorage y que EEUU ahora estaba de nuevo de su lado'", expresó.
13 de noviembre, 17:21 GMT
Panorama actual de las relaciones Rusia-EEUU
En cuanto a las relaciones entre Moscú y Washington, el alto diplomático admitió que los dos países siguen teniendo un gran número de contradicciones bilaterales. En particular, puso como ejemplo las nuevas restricciones de la Administración Trump contra el sector petrolero ruso.
El canciller ruso señaló que aún quedan otros asuntos por resolver, entre ellos los referentes al funcionamiento de las misiones diplomáticas. En general, los contactos entre Rusia y EEUU para eliminar los puntos de desacuerdo no van "ni bien ni mal", detalló Lavrov.
El canciller ruso señaló la importancia de dialogar con la parte estadounidense, pero rechazó todo intento de "hacerlo con la boca abierta de entusiasmo".
"Eso no favorece nuestros intereses. Además, los estadounidenses no respetan ese tipo de comportamiento", cerró.
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