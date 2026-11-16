Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

18-19 de noviembre de 2026

Cumbre de APEC
Shenzhen

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261116/no-esta-claro-quien-en-europa-puede-actuar-como-un-interlocutor-sensato-indica-lavrov-1175897584.html
No está claro quién en Europa puede actuar como un "interlocutor sensato", indica Lavrov
No está claro quién en Europa puede actuar como un "interlocutor sensato", indica Lavrov
Sputnik Mundo
Los últimos contactos con representantes de Europa —como el presidente finlandés, Alexander Stubb, o el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul— no... 16.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-16T18:26+0000
2026-11-16T18:26+0000
internacional
serguéi lavrov
eeuu
política
rusia
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175898516_0:71:1550:943_1920x0_80_0_0_dde0d7d2445827f5966c52143f052b46.png
De acuerdo con el alto diplomático, Europa tuvo múltiples oportunidades de actuar como mediadora en el conflicto de Ucrania, "desde febrero de 2014, cuando Francia, Alemania y Polonia actuaron como garantes del acuerdo entre [el expresidente de Ucrania, Víktor] Yanukóvich y la oposición".Es más, tras la reunión de Anchorage entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump en 2025, los europeos "se aferraron" al mandatario de EEUU para "desviarlo" de los acuerdos alcanzados con el jefe de Estado ruso, sostuvo Lavrov."Ya en junio [de 2026], en la cumbre del G7, [el presidente de Francia, Emmanuel] Macron declaró con orgullo que 'habían enterrado los acuerdos de Anchorage y que EEUU ahora estaba de nuevo de su lado'", expresó.Panorama actual de las relaciones Rusia-EEUUEn cuanto a las relaciones entre Moscú y Washington, el alto diplomático admitió que los dos países siguen teniendo un gran número de contradicciones bilaterales. En particular, puso como ejemplo las nuevas restricciones de la Administración Trump contra el sector petrolero ruso.El canciller ruso señaló que aún quedan otros asuntos por resolver, entre ellos los referentes al funcionamiento de las misiones diplomáticas. En general, los contactos entre Rusia y EEUU para eliminar los puntos de desacuerdo no van "ni bien ni mal", detalló Lavrov.El canciller ruso señaló la importancia de dialogar con la parte estadounidense, pero rechazó todo intento de "hacerlo con la boca abierta de entusiasmo".
https://noticiaslatam.lat/20261113/quien-hablara-en-nombre-de-europa-ante-moscu-la-ue-sigue-sin-alcanzar-un-consenso-1175862843.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/10/1175898516_99:0:1451:1014_1920x0_80_0_0_28ae53e23afdb3a219ce259051f9dc6c.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serguéi lavrov, eeuu, política, rusia, 🌍 europa
serguéi lavrov, eeuu, política, rusia, 🌍 europa

No está claro quién en Europa puede actuar como un "interlocutor sensato", indica Lavrov

18:26 GMT 16.11.2026
© Foto : IAEmmanuel Macron, presidente de Francia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Alexander Stubb, presidente de Finlandia (Imagen generada por IA)
Emmanuel Macron, presidente de Francia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Friedrich Merz, canciller de Alemania, y Alexander Stubb, presidente de Finlandia (Imagen generada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
© Foto : IA
Síguenos en
Los últimos contactos con representantes de Europa —como el presidente finlandés, Alexander Stubb, o el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul— no demostraron su disposición a un diálogo constructivo con Moscú sobre la solución del conflicto ucraniano, se desprende de las declaraciones del canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, a medios rusos.
"Por eso no sé quién de entre los líderes actuales podría ser un interlocutor sensato", señaló el jefe de la diplomacia rusa.
De acuerdo con el alto diplomático, Europa tuvo múltiples oportunidades de actuar como mediadora en el conflicto de Ucrania, "desde febrero de 2014, cuando Francia, Alemania y Polonia actuaron como garantes del acuerdo entre [el expresidente de Ucrania, Víktor] Yanukóvich y la oposición".
"Pero todos saben cómo terminó eso", recordó el canciller ruso.
Es más, tras la reunión de Anchorage entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump en 2025, los europeos "se aferraron" al mandatario de EEUU para "desviarlo" de los acuerdos alcanzados con el jefe de Estado ruso, sostuvo Lavrov.
"Ya en junio [de 2026], en la cumbre del G7, [el presidente de Francia, Emmanuel] Macron declaró con orgullo que 'habían enterrado los acuerdos de Anchorage y que EEUU ahora estaba de nuevo de su lado'", expresó.
Europa llega tarde a las negociaciones, imagen generada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
Internacional
¿Quién hablará en nombre de Europa ante Moscú? La UE sigue sin alcanzar un consenso
13 de noviembre, 17:21 GMT

Panorama actual de las relaciones Rusia-EEUU

En cuanto a las relaciones entre Moscú y Washington, el alto diplomático admitió que los dos países siguen teniendo un gran número de contradicciones bilaterales. En particular, puso como ejemplo las nuevas restricciones de la Administración Trump contra el sector petrolero ruso.
El canciller ruso señaló que aún quedan otros asuntos por resolver, entre ellos los referentes al funcionamiento de las misiones diplomáticas. En general, los contactos entre Rusia y EEUU para eliminar los puntos de desacuerdo no van "ni bien ni mal", detalló Lavrov.
El canciller ruso señaló la importancia de dialogar con la parte estadounidense, pero rechazó todo intento de "hacerlo con la boca abierta de entusiasmo".
"Eso no favorece nuestros intereses. Además, los estadounidenses no respetan ese tipo de comportamiento", cerró.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала