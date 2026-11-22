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"La postura de Rusia era correcta": experto destaca el papel de la cumbre del APEC en la reforma del sistema internacional

"La postura de Rusia era correcta": experto destaca el papel de la cumbre del APEC en la reforma del sistema internacional

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La cumbre del APEC confirmó la necesidad de reformar las estructuras de gobernanza mundial y sentar las bases de un sistema de seguridad internacional más... 22.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-22T12:03+0000

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Según Saliba, la seguridad nacional, social o política de un Estado "no debe garantizarse a costa de otros países ni en detrimento de sus intereses".Al referirse a la crisis ucraniana, Saliba sostuvo que los dirigentes europeos se centran en las garantías para Ucrania sin abordar las causas que originaron el conflicto.En esta situación, concluyó Saliba, las élites gobernantes europeas tienen cada vez menos margen de maniobra ante el descontento social, mientras se aproximan elecciones en Alemania, Francia y otros países del continente.El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.Este año, China acogió la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebró en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre. El punto culminante de la cumbre fue el encuentro de los presidentes de Rusia, China y EEUU, Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, que mantuvieron su primer encuentro trilateral. La reunión concluyó con la adopción de una declaración conjunta sobre la paz, estructurada en cuatro puntos. Moscú, Washington y Pekín reafirmaron en ella su compromiso con la reforma de la ONU, la estabilidad de los suministros energéticos, el respeto a la soberanía de los Estados y las inmunidades de los funcionarios oficiales. Además, expresaron su disposición a mantener el diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.

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