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"El nuevo orden mundial ha llegado": Rusia, China y EEUU encabezan el nuevo orden internacional, escribe la prensa
"El nuevo orden mundial ha llegado": Rusia, China y EEUU encabezan el nuevo orden internacional, escribe la prensa
Sputnik Mundo
El encuentro trilateral entre los presidentes de Rusia, China y EEUU, Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, representa el fin del antiguo orden liberal... 21.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-21T11:45+0000
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La prensa destaca que el encuentro muestra una vez más el fracaso de los intentos europeos de aislar a Rusia.Asimismo, agrega que estos "tres grandes de grandes potencias", que sin duda volverán a reunirse, "acabarán definiendo sus respectivas esferas de influencia".El encuentro también restó protagonismo a dos de los pilares del antiguo sistema internacional, que son el Corte Penal Internacional (CPI) y la Unión Europea, subrayan los medios. Debido a esto, no es de extrañar que el CPI fue un objeto de crítica, mientras la comunidad europea fue excluida de la mesa de negociaciones de "los principales protagonistas del nuevo orden mundial: Putin, Trump y Xi", concluyen.El 19 de noviembre, los tres mandatarios mantuvieron su primer encuentro trilateral. La reunión concluyó con la adopción de una declaración conjunta sobre la paz, estructurada en cuatro puntos. Rusia, EEUU y China reafirmaron en ella su compromiso con la reforma de la ONU, la estabilidad de los suministros energéticos, el respeto a la soberanía de los Estados y las inmunidades de los funcionarios oficiales. Además, expresaron su disposición a mantener el diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.
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"El nuevo orden mundial ha llegado": Rusia, China y EEUU encabezan el nuevo orden internacional, escribe la prensa
El encuentro trilateral entre los presidentes de Rusia, China y EEUU, Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump, representa el fin del antiguo orden liberal mundial y "la humillación definitiva de Europa", señalan los medios. Según sus previsiones, esta reunión del nuevo "Grupo de los tres" no será la última.
"El nuevo orden mundial ha llegado", indica el titular de uno de los artículos de los medios estadounidenses.
La prensa destaca que el encuentro muestra una vez más el fracaso de los intentos europeos de aislar a Rusia.
Asimismo, agrega que estos "tres grandes de grandes potencias", que sin duda volverán a reunirse, "acabarán definiendo sus respectivas esferas de influencia".
El exlíder soviético Iósif Stalin, el ex primer ministro británico Winston Churchill y el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt fueron llamados "los tres grandes", ya que dirigieron como aliados la coalición contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y negociaron el orden de la posguerra.
El encuentro también restó protagonismo a dos de los pilares del antiguo sistema internacional, que son el Corte Penal Internacional (CPI) y la Unión Europea, subrayan los medios.
Debido a esto, no es de extrañar que el CPI fue un objeto de crítica, mientras la comunidad europea fue excluida de la mesa de negociaciones de "los principales protagonistas del nuevo orden mundial: Putin, Trump y Xi", concluyen.
El 19 de noviembre, los tres mandatarios mantuvieron su primer encuentro trilateral
. La reunión concluyó con la adopción de una declaración conjunta sobre la paz
, estructurada en cuatro puntos. Rusia, EEUU y China reafirmaron en ella su compromiso con la reforma de la ONU
, la estabilidad de los suministros energéticos
, el respeto a la soberanía de los Estados
y las inmunidades de los funcionarios oficiales
. Además, expresaron su disposición a mantener el diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.
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