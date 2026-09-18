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Cuba anuncia otra desconexión total del sistema eléctrico nacional
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La Unión Eléctrica (UNE) de la mayor de las Antillas reportó un nuevo apagón, que afecta en su totalidad a la nación caribeña. 18.09.2026, Sputnik Mundo
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Esta semana, los apagones se extendieron durante más de 30 horas en varias localidades de la capital, ello por las averías en las termoeléctricas y la falta de combustible tras varios meses de cerco energético de Estados Unidos. Las afectaciones ascendieron a más de 2.130 megavatios, que se acerca a las cifras más altas registradas durante agosto, de acuerdo con la UNE.La falla se suma a los apagones que el territorio cubano ha enfrentado a lo largo de 2026, tres de ellos tan solo en julio. Los cortes de energía que enfrenta la isla se deben al deterioro de sus instalaciones de generación eléctrica y la escasez de combustible. A finales de enero, Estados Unidos autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen al país caribeño de petróleo y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.
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Cuba anuncia otra desconexión total del sistema eléctrico nacional

19:40 GMT 18.09.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaCuba sufra numerosos apagones.
Cuba sufra numerosos apagones. - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
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La Unión Eléctrica (UNE) de la mayor de las Antillas reportó un nuevo apagón, que afecta en su totalidad a la nación caribeña.

"En este momento ocurrió una desconexión total del sistema electroenergético nacional. De inmediato se investiga la causa y se activan los protocolos para el restablecimiento", indicó en su canal de Telegram.

Esta semana, los apagones se extendieron durante más de 30 horas en varias localidades de la capital, ello por las averías en las termoeléctricas y la falta de combustible tras varios meses de cerco energético de Estados Unidos.
Las afectaciones ascendieron a más de 2.130 megavatios, que se acerca a las cifras más altas registradas durante agosto, de acuerdo con la UNE.
La falla se suma a los apagones que el territorio cubano ha enfrentado a lo largo de 2026, tres de ellos tan solo en julio. Los cortes de energía que enfrenta la isla se deben al deterioro de sus instalaciones de generación eléctrica y la escasez de combustible.
A finales de enero, Estados Unidos autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen al país caribeño de petróleo y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.
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