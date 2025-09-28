Sector turístico cubano impulsa recuperación en alianza con negocios privados, pese a sanciones estadounidenses | Video

https://noticiaslatam.lat/20250928/sector-turistico-cubano-impulsa-recuperacion-en-alianza-con-negocios-privados-pese-a-sanciones-1166956605.html

El turismo, uno de los pilares de la economía en Cuba, promueve alianzas con negocios privados de la isla que contribuyen a su dinamización, en un momento en... 28.09.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con las más recientes cifras aportada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la mayor de las Antillas recibió un millón 360.650 viajeros de enero a junio, una disminución de 319.654 visitantes con respecto a los 1.680.304 registrados en el mismo período del año previo. Para Luis René Fernández Tabío, profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, el impacto negativo del bloqueo estadounidense en este sector comprende "una telaraña de decisiones encaminadas a impedir que existan viajes hacia la isla de ciudadanos y residentes en Estados Unidos y del resto del mundo".Sumado a este andamiaje de sanciones que impactan en la disminución de los vacacionistas, el profesor mencionó la propaganda internacional contra la mayor de las Antillas, "orientada a la desmotivación y el desaliento de los turistas frente a restricciones, regulaciones, medidas específicas, castigos y riesgos".A esto se añade que esta guerra económica promovida por Washington está encaminada al ataque de las fuentes principales de ingreso de la economía cubana y su reducción al mínimo, "todo esto resulta un cóctel muy dañino porque manipula y amplifica lo peor de la realidad".Vínculo fuerte e histórico con el turismoPese a estas dificultades, el sector privado en Cuba apuesta por el desarrollo de sus vínculos con empresas estatales. Por ejemplo, la marca infantil Gabi & Sofi, radicada en el balneario de Varadero, a unos 140 kilómetros de La Habana, está involucrada en un proyecto con el grupo Gaviota.El nexo entre ambos actores económicos consiste en un producto turístico pensado para la familia, donde los más pequeños son los protagonistas, según explicó a Sputnik Isabel Pupo Pérez, vicepresidenta y cocreadora de ese emprendimiento.Esta nueva iniciativa, denominada como Playa Kids, está concebida por el negocio privado y todo el concepto desde la recreación, decorado, mobiliario y confort pone a los niños en primer lugar. También comprende el diseño de espacios públicos y de entretenimiento dentro de las instalaciones hoteleras.Ariel Balmaseda, presidente de la cooperativa Decorarte— fundada en agosto de 2013 y que comprende la marca Gabi & Sofi, constituida tres años después— indicó a este medio que el negocio infantil siempre ha trabajado en función del producto turístico, asociado a las bondades naturales, los valores identitarios de la mayor de las Antillas y la defensa de la cubanidad.La alianza con el grupo Gaviota primero comprendió un bungalow de 60 habitaciones en el Hotel Playa Santa María y luego se extendió a otros cuatro con 192 habitaciones, cuyo concepto está asociado a una historia familiar nombrada como "Reino perdido de los juguetes".La ambientación se expande además por los pasillos del hotel, áreas exteriores, parques y otros espacios, sumado a ello, "los juguetes de esta leyenda están en las habitaciones para que los niños puedan adquirirlos y llevarlos a sus países de origen".Una vez arriben a la isla materiales importados y equipamiento nuevo, esta idea se implementará en cuatro hoteles de la línea playa. "Nuestro vínculo con este sector es histórico y fuerte, pues Decorarte surge como la primera cooperativa de gráfica y decoración de interiores en el país, con la función de elaborar productos de alta calidad para la denominada industria sin humo", dijo Balmaseda.La generalidad de los clientes son empresas estatales mayoristas, con lo cual "se logra un mayor impacto en la gente, pues ellos se encargan de distribuir hacia todas las provincias; nuestra principal estrategia es que los juguetes lleguen a cada niño de este país, por eso vendemos los productos en moneda nacional y a precios asequibles para el mercado interno".Balmaseda, titular de Gabi & Sofi, refirió asimismo que la marca está registrada en alrededor de 40 países, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, China, México, Paraguay y Rusia, "es un gran potencial para el intercambio con socios extranjeros, además, Decorarte es la única cooperativa facultada para exportar a cualquier país del mundo, sin intermediarios".Guayaberas e identidad cubanaLa también miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) y del Fondo Cubano de Bienes Culturales señaló que una década después, comenzó su trabajo en la fábrica habanera Lazo de la Vega, dedicada a la confección de guayaberas, entre ellas, la reconocida marca Criolla. Desde entonces, Rodríguez Cartaya ya pensaba en modernizar esa pieza de vestir una vez que tuviera su propio taller.La modista, que cuenta desde hace dos años con una tienda de referencia en el capitalino Hotel Palco, incorpora en sus guayaberas elementos más contemporáneos como puntas bordadas, deshilados, bordados modernos, diferentes tipos de alforzas a relieve—realizadas a mano—, modificaciones en los cuellos y filos en los puños.Por ello, la marca labora en estas versiones más modernas y parecidas a las camisas, que han tenido "mucha aceptación" y, respecto a los materiales, busca que estos sean apropiados para el clima tropical de la nación caribeña: lino, hilo, algodón y telas con composición más natural: "Por lo general debemos importarlo a precios elevados en el exterior, es difícil, pero lo logramos".

