Emprendimientos con impacto ambiental: Negocios en Cuba buscan impulsar la economía circular | Video

Diversos emprendimientos privados en Cuba integran el reciclaje como parte fundamental de sus operaciones, desde la visión de transformar los residuos en... 29.08.2025, Sputnik Mundo

Además, existen iniciativas como el proyecto "Hacia una economía circular en La Habana. Apoyo a cadenas locales de producción de envases de papel y cartón a partir de residuos", promovido, entre otras entidades, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno de la capital y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la isla.De acuerdo con sus impulsores, este mapeo de emprendimientos vinculados en parte a las actividades como la construcción, textil/moda, alimentación, electrónica, plásticos, orgánicos y compostaje, contribuirá a su visibilización, sumado al fortalecimiento de redes, el intercambio de buenas prácticas y el acceso a más oportunidades.En entrevista con Sputnik, Karla María Lemus Mesa, arquitecta de profesión y líder de un proyecto dedicado al reciclaje textil, decidió junto a unas amigas fundar ese negocio, primero como una venta de garaje en el reparto de Fontanar. "Se nos ocurrió transformar piezas antiguas, que ya no estaban a la moda o no se ajustaban a las necesidades de los clientes por la talla o porque eran de invierno", recordó.Luego de participar en diversidad de ferias y otros espacios de venta, pasaron a un local más céntrico en Centro Habana. "A partir de ahí, el proyecto tuvo mayor interés, porque contábamos con varios proveedores, personas que traían su ropa y nosotros la tomábamos en consignación; luego realizamos los trámites para convertirnos en empresa", destacó Lemus Mesa.Hasta la fecha han realizado dos desfiles, Cuquitas y Alteradas, este último de la mano del diseñador cubano David León, mientras mantienen su trabajo con prendas dañadas o con difícil salida comercial.Sostenibilidad ambientalPor su parte, Yoanny Guevara Sierra, dueño de la mipyme Yoan2 con lo mejor, comentó en una charla para este medio que ese emprendimiento surgió de la resiliencia. "Era un trabajador por cuenta propia que, en sus inicios, compraba envases de cartón sin impresión, los personalizaba y los vendía. Luego, con la ayuda de un amigo ingeniero químico creamos nuestro propio pigmento ecológico", rememora.El emprendimiento privado solo produce envases biodegradables de papel reciclado, "material áspero al que, mediante la innovación y el empeño, le dimos valor agregado transformándolo en un objeto muy funcional. Mayormente nos enfocamos en los depósitos para alimentos. Ese, sin dudas, es nuestro mejor aporte a la sostenibilidad ambiental en la isla", destacó.Los principales insumos empleados en este proceso son el papel y la cartulina reciclados, procedentes de la estatal Empresa del Papel (Cubapel)—de las primeras en encadenarse con el sector privado— lo cual permite la sustitución de importaciones, sumado a una dextrina creada por el equipo de trabajo, a partir de almidones suministrados por una cooperativa agrícola no estatal y el pigmento ecológico."Hemos incrementado la cantidad y calidad de la producción, con nuestra maquinaria rudimentaria movida por motores de lavadoras soviéticas de los ochenta. Diversificamos la materia prima para diferentes gramajes, según las características del producto a envasar respecto a tamaño, forma y peso y hacemos transformaciones constantes a los métodos productivos", detalló Guevara Sierra.Además, según refirió el entrevistado, cuentan con un sistema interno digital para el control del almacén, fabricación y nómina. Generalmente no están afectados por la adquisición de las materias primas, y elaboran sus propios troqueles, "en cada departamento nace una idea, estamos en constante cambio y la creatividad es nuestra motivación"."El impacto social de los envases en centros donde se utilizan es muy curioso. He observado que el usuario los conserva más que a una bolsa plástica, aún a sabiendas de que los nuestros son biodegradables. Al comienzo era muy difícil hacer grandes pedidos, así que nos enfocamos en pequeños negocios privados del comercio y la gastronomía", detalló.Luego de un perfeccionamiento constante y no pocos tropiezos: "a veces desechábamos lotes completos porque el envase no sostenía el producto", Yoan2 con lo mejor exhibe una demanda creciente y en la actualidad procesa 18 toneladas de cartulina reciclada al mes, aproximadamente unos 300.000 envases biodegradables.Innovación en el reciclajeAsimismo, Guevara Sierra puntualizó que ahora se encuentran en la ampliación de un segundo espacio para aumentar en equipamiento, almacenamiento y un área destinada a un próximo proyecto, aún en ejecución, enfocado al 100% en el reciclaje del cartón que desechan los negocios locales.Además, en esta semana "debe quedar funcionando nuestro primer biodigestor destinado a la producción del combustible para la cocción de las fibras vegetales utilizadas en el papel manufacturado que hacemos, está línea de trabajo también la vamos a incrementar, en la medida que logremos la independencia en dicho proceso".Este recipiente se alimentará de desechos orgánicos de gallinas y chivos que permanecen en el nuevo local para contribuir con la circulación del ciclo, así como heces de ganado vacuno de un productor cercano. "Hemos definido que circular nuestro ciclo productivo es lo que nos ha hecho más sostenibles y competitivos", destacó.Igualmente, el emprendimiento produce, de manera rudimentaria, su propio papel y cartulina a partir de fibras blancas, generalmente de plantas de la familia de las gramíneas.La implementación de estas técnicas le ha permitido la obtención de 36 tipos de celulosa propias y con diferentes características según su uso. Para la creación y aplicación de la dextrina, crearon unas máquinas laminadoras de cartulina y papel, similares a las empleadas para la madera contrachapada, y en ellas le dan el gramaje deseado al soporte.Para él, el desarrollo de materias primas propias los hace más eficientes, estables y liberales para la toma de decisiones, "desde tener nuestra propia energía eléctrica solar para abaratar costos y producir cuando otros no pueden debido a interrupciones eléctricas hasta aprender a conservar nuestra propia dextrina".Hace unos meses fueron seleccionados por el PNUD para recibir un donativo en equipamiento con el objetivo de reciclar el papel y cartón desechado por los negocios privados locales y que estos no vayan al basurero, en una ciudad que genera diariamente alrededor de 30.000 metros cúbicos de desechos sólidos urbanos, según cifras oficiales.Ello les permitirá fabricar productos moldeados como bandejas para huevos y huacales. "Con nuestra experiencia de producción de diferentes tipos de celulosas y la dextrina ecológica, [buscaremos] lograr envases de un alto nivel y calidad competitivos a escala internacional. En este instante nos encontramos a la espera de recibir el donativo", reconoció Guevara Sierra.En marzo de 2024, entró en vigor en Cuba la Ley 150 del Sistema de Recursos Naturales y el Medio Ambiente, con el objetivo de regular las acciones del Estado, la ciudadanía y la sociedad para garantizar la implementación y el funcionamiento de la gestión medioambiental y económica sana y sostenible.

