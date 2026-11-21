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La UE está dividida, esta vez por las condiciones para negociar con Moscú

La UE está dividida, esta vez por las condiciones para negociar con Moscú

Sputnik Mundo

La UE sigue sin ponerse de acuerdo sobre cómo abordar unas posibles negociaciones con Rusia, reportan medios estadounidenses. Después de las disputas sobre... 21.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-21T08:35+0000

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La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, sostiene que Bruselas debe presentar desde el inicio exigencias contundentes y fijar límites claros sobre los asuntos que no está dispuesta a negociar. Otros Gobiernos consideran, por el contrario, que la delegación debe disponer de margen para explorar compromisos y medidas de distensión.Las diferencias quedaron de manifiesto después de que Europa permaneciera prácticamente al margen de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU en Abu Dabi. Aunque Moscú y Washington posteriormente abrieron la puerta a una posible participación europea en futuros encuentros, la creación de una delegación común no ha resuelto las discrepancias. El grupo incluiría a Alemania, Francia, Italia y Polonia, además de Reino Unido, la OTAN, la Comisión Europea y el Consejo Europeo.Viena remitió a sus homólogos europeos un documento de 15 puntos que contempla medidas de fomento de la confianza, entre ellas altos el fuego parciales como paso previo a una tregua más amplia y un mecanismo internacional para supervisar el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz. La iniciativa busca que los 27 Estados miembros consensúen una posición común.Noruega también defiende medidas para reducir las tensiones, pese a no formar parte del grupo negociador europeo. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide propuso tomar como referencia la experiencia de la Guerra Fría y los Acuerdos de Helsinki de 1975. En su opinión, el despliegue de tropas de la OTAN en territorio de sus propios miembros no debe negociarse con Rusia, pero los acuerdos de control de armamentos deberían seguir vigentes una vez finalizadas las hostilidades.A las discrepancias políticas se suma la cuestión del mandato negociador. Algunos diplomáticos quieren que sea suficientemente flexible para permitir a los representantes europeos explorar acuerdos sin quedar sujetos a condiciones fijadas de antemano. Según medios estadounidenses, varios funcionarios consideran que su elaboración debería recaer en los representantes permanentes de los Estados miembros y no en los ministros de Asuntos Exteriores. Además, ese mandato solo sería vinculante para los representantes de la UE, no para los participantes británicos ni para la OTAN.Moscú, por su parte, ha reiterado su disposición a negociar una solución al conflicto ucraniano, siempre que se tengan en cuenta los intereses de seguridad de todas las partes. Rusia insiste en que el diálogo no debe limitarse al cese de las hostilidades, sino que debe incluir la futura arquitectura de seguridad europea.El 19 de noviembre, el mandatario ruso, Vladímir Putin, afirmó, tras la cumbre trilateral, que los representantes europeos deberían acudir a Moscú para aclarar qué posición pretenden defender. Antes de definir el formato de las futuras conversaciones, señaló, es necesario saber "qué aportará Europa a estas negociaciones".El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el 10 de noviembre que Moscú no aceptará un alto el fuego inmediato sin conocer los acuerdos que deberían seguirlo. Según el jefe de la diplomacia rusa, la propuesta europea de establecer primero una tregua duradera y abordar después la arquitectura de seguridad supone un intento de dar tiempo a Kiev para recuperar su potencial militar.

https://noticiaslatam.lat/20261113/hostilidad-patologica-medios-ponen-en-duda-la-estrategia-de-kaja-kallas-para-alcanzar-un-acuerdo-1175861268.html

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