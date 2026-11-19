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Trump denuncia que la Corte Penal Internacional está fuera de control
Trump denuncia que la Corte Penal Internacional está fuera de control
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La Corte Penal Internacional (CPI) se ha descontrolado y ha ido más allá de su jurisdicción, declaró el presidente de EEUU, Donald Trump, durante la reunión... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T11:31+0000
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Según añadió Trump, la CPI "realmente se ha alejado mucho de sus competencias, y ha ido más allá de su jurisdicción".La reunión de los tres líderes se celebra este 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, tras la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tiene lugar los días 18 y 19 de noviembre.La actual Administración estadounidense ya ha impuesto varias rondas de sanciones contra la CPI. El 6 de febrero de 2025, Trump firmó una orden que permite aplicar restricciones financieras y de visado a funcionarios del tribunal involucrados en investigaciones contra ciudadanos de EEUU o de sus países aliados, como Israel.En los últimos meses, cinco países —Venezuela, Burkina Faso, Malí, Níger y Chad— se han retirado del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI. Rusia y China tampoco participan en las actividades de la institución.En septiembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, arremetió contra la CPI, al acusarla de estar controlada por países occidentales y destacar que los tribunales penales internacionales rara vez han contribuido a resolver conflictos.
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Trump denuncia que la Corte Penal Internacional está fuera de control
La Corte Penal Internacional (CPI) se ha descontrolado y ha ido más allá de su jurisdicción, declaró el presidente de EEUU, Donald Trump, durante la reunión con sus homólogos de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin.
"Otra posible esfera de colaboración entre nuestros países es buscar las vías para proteger nuestras naciones de las organizaciones globalistas deshonestas, como la Corte Penal Internacional, que se salió del control", sostuvo.
Según añadió Trump, la CPI "realmente se ha alejado mucho de sus competencias, y ha ido más allá de su jurisdicción".
La reunión de los tres líderes se celebra este 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, tras la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
que tiene lugar los días 18 y 19 de noviembre.
La actual Administración estadounidense ya ha impuesto varias rondas de sanciones contra la CPI. El 6 de febrero de 2025, Trump firmó una orden que permite aplicar restricciones financieras y de visado a funcionarios del tribunal involucrados en investigaciones contra ciudadanos de EEUU o de sus países aliados, como Israel.
En los últimos meses, cinco países —Venezuela
, Burkina Faso, Malí, Níger
y Chad— se han retirado del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI. Rusia y China tampoco participan en las actividades de la institución.
En septiembre, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, arremetió contra la CPI, al acusarla de estar controlada por países occidentales y destacar que los tribunales penales internacionales rara vez han contribuido a resolver conflictos.