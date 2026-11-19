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Trump plantea un frente común con Rusia y China contra la Corte Penal Internacional, opina experto
Trump plantea un frente común con Rusia y China contra la Corte Penal Internacional, opina experto
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Dado que ni Rusia ni China reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), es probable que el mandatario estadounidense, Donald Trump, espere... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T17:49+0000
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"Teniendo en cuenta que ni Rusia ni China reconocen a la CPI, creo que [Trump] espera obtener cierto apoyo en esta cuestión y aprovechar esta reunión para ejercer presión sobre las élites bancarias europeas y estadounidenses al respecto", precisó Mendkóvich.Al mismo tiempo, el analista explicó que la postura de Trump parte de la premisa de que la CPI está bajo el control de las élites europeas y del Partido Demócrata estadounidense.Además, el experto subrayó que EEUU no reconoce la jurisdicción de la CPI y no tiene intención de cooperar con ella bajo ninguna circunstancia. Esto, pese a que el tribunal dio marcha atrás y renunció a investigar las acciones de Washington, sostuvo Mendkóvich.Previamente, Trump arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI), al afirmar que se ha descontrolado y ha excedido los límites de su jurisdicción, durante la reunión con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, celebrada en el marco de la cumbre APEC.En agosto, Washington incluyó en su lista de sancionados a la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al candidato a magistrado Abdoulaye Seye, de Senegal. El secretario de Estado, Marco Rubio, los acusó de participar en supuestos abusos de la corte, entre ellos investigar y tratar de detener a funcionarios de países fuera de su jurisdicción. En octubre, EEUU incorporó a la CPI a su lista de entidades sancionadas.El 22 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump instó a los países a abandonar el tribunal, al que calificó de "institución deshonesta".Rusia también ha calificado al tribunal como una de las herramientas utilizadas para imponer prácticas neocoloniales con el objetivo de evitar que los líderes de los Estados occidentales rindan cuentas.La CPI, creada en 2003 como sucesora de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, no forma parte de la ONU y no es reconocida por países como Rusia, EEUU, China, India, Israel e Irán.
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Trump plantea un frente común con Rusia y China contra la Corte Penal Internacional, opina experto
Dado que ni Rusia ni China reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), es probable que el mandatario estadounidense, Donald Trump, espere obtener cierto respaldo de ambos países en esta cuestión, destacó a Sputnik el politólogo Nikita Mendkóvich, al comentar las críticas del presidente norteamericano contra el ente.
"Teniendo en cuenta que ni Rusia ni China reconocen a la CPI, creo que [Trump] espera obtener cierto apoyo en esta cuestión y aprovechar esta reunión para ejercer presión sobre las élites bancarias europeas y estadounidenses al respecto", precisó Mendkóvich.
Al mismo tiempo, el analista explicó que la postura de Trump parte de la premisa de que la CPI está bajo el control de las élites europeas y del Partido Demócrata estadounidense.
"En la práctica, es una institución hostil hacia Trump y los republicanos, y actúa en consecuencia", apuntó.
Además, el experto subrayó que EEUU no reconoce la jurisdicción de la CPI y no tiene intención de cooperar con ella bajo ninguna circunstancia. Esto, pese a que el tribunal dio marcha atrás y renunció a investigar las acciones de Washington, sostuvo Mendkóvich.
Previamente, Trump arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI)
, al afirmar que se ha descontrolado y ha excedido los límites de su jurisdicción, durante la reunión con sus homólogos de Rusia y China
, Vladímir Putin y Xi Jinping, celebrada en el marco de la cumbre APEC.
15 de septiembre, 18:01 GMT
En agosto, Washington incluyó en su lista de sancionados a la presidenta de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, y al candidato a magistrado Abdoulaye Seye, de Senegal. El secretario de Estado, Marco Rubio, los acusó de participar en supuestos abusos de la corte, entre ellos investigar y tratar de detener a funcionarios de países fuera de su jurisdicción. En octubre, EEUU incorporó a la CPI a su lista de entidades sancionadas
.
El 22 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump instó a los países a abandonar el tribunal, al que calificó de "institución deshonesta".
Rusia también ha calificado al tribunal como una de las herramientas utilizadas para imponer prácticas neocoloniales con el objetivo de evitar que los líderes de los Estados occidentales rindan cuentas.
La CPI, creada en 2003 como sucesora de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, no forma parte de la ONU y no es reconocida por países como Rusia, EEUU, China, India, Israel e Irán.
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