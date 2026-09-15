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La CPI es un tribunal parcial que sirve a los intereses de Europa, denuncia jurista internacional

La CPI es un tribunal parcial que sirve a los intereses de Europa, denuncia jurista internacional

Sputnik Mundo

La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo parcial que no garantiza la justicia, comparte con Sputnik el profesor de Derecho Internacional de la... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, subraya que, desde la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), la mayoría de sus procesos iniciados se han dirigido contra jefes de Estado africanos, lo cual "constituye un grave problema".Asimismo, el especialista recalca que el organismo no respeta su propio estatuto, además de ser injusto incluso en su estructura jurídica, ya que contiene artículos que "pueden utilizarse para socavar el propio sentido de la justicia"."La justicia internacional es imposible en un mundo basado en la lógica del dominio, puesto que existe una clara desigualdad entre los Estados y ciertos individuos en lo que respecta a la influencia militar, política y cultural", concluye el catedrático.

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