https://noticiaslatam.lat/20260915/la-cpi-es-un-tribunal-parcial-que-sirve-a-los-intereses-de-europa-denuncia-jurista-internacional-1175066128.html
La CPI es un tribunal parcial que sirve a los intereses de Europa, denuncia jurista internacional
La CPI es un tribunal parcial que sirve a los intereses de Europa, denuncia jurista internacional
Sputnik Mundo
La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo parcial que no garantiza la justicia, comparte con Sputnik el profesor de Derecho Internacional de la... 15.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-15T18:01+0000
2026-09-15T18:01+0000
2026-09-15T18:12+0000
internacional
💬 opinión y análisis
corte penal internacional (cpi)
política
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/16/1173174082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cad3f7b1776d41b605a63ab2af00d90c.jpg
En este contexto, subraya que, desde la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), la mayoría de sus procesos iniciados se han dirigido contra jefes de Estado africanos, lo cual "constituye un grave problema".Asimismo, el especialista recalca que el organismo no respeta su propio estatuto, además de ser injusto incluso en su estructura jurídica, ya que contiene artículos que "pueden utilizarse para socavar el propio sentido de la justicia"."La justicia internacional es imposible en un mundo basado en la lógica del dominio, puesto que existe una clara desigualdad entre los Estados y ciertos individuos en lo que respecta a la influencia militar, política y cultural", concluye el catedrático.
https://noticiaslatam.lat/20260915/la-onu-llama-a-la-accion-urgente-para-la-regulacion-de-la-ia-1175061956.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/16/1173174082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62661298535ab6b558b63994eae720e7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
💬 opinión y análisis, corte penal internacional (cpi), política, 🌍 europa
💬 opinión y análisis, corte penal internacional (cpi), política, 🌍 europa
La CPI es un tribunal parcial que sirve a los intereses de Europa, denuncia jurista internacional
18:01 GMT 15.09.2026 (actualizado: 18:12 GMT 15.09.2026)
La Corte Penal Internacional (CPI) es un organismo parcial que no garantiza la justicia, comparte con Sputnik el profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Líbano en Beirut, Hasan Johnny. Y es que el propio estatuto de la entidad contiene disposiciones que pueden utilizarse para menoscabar el sentido de la justicia, denuncia.
"La cuestión de la financiación revela la parcialidad fundamental del tribunal. En esencia, se trata de un 'tribunal europeo', y los países que no garantizan la justicia en su propio territorio no pueden ser justos a nivel internacional", indica el jurista internacional.
En este contexto, subraya que, desde la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), la mayoría de sus procesos iniciados se han dirigido contra jefes de Estado africanos, lo cual "constituye un grave problema".
Asimismo, el especialista recalca que el organismo no respeta su propio estatuto, además de ser injusto incluso en su estructura jurídica, ya que contiene artículos que "pueden utilizarse para socavar el propio sentido de la justicia".
"La justicia internacional es imposible en un mundo basado en la lógica del dominio, puesto que existe una clara desigualdad entre los Estados y ciertos individuos en lo que respecta a la influencia militar, política y cultural", concluye el catedrático.
15 de septiembre, 06:22 GMT