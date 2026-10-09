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EEUU impone nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, según medios
EEUU impone nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, según medios
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Washington impone restricciones que prohíben cualquier transacción de la Corte Penal Internacional (CPI) y que tienen como objetivo paralizar sus actividades... 09.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-09T14:31+0000
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En palabras del alto funcionario, el presidente Donald Trump nunca permitirá que la CPI persiga a estadounidenses, y para ello EEUU prohíbe cualquier interacción con este 'tribunal paria', cortándole los recursos.Sin embargo, a pesar de las sanciones, el Departamento del Tesoro de EEUU ha autorizado, hasta el 7 de abril de 2027, una serie de operaciones financieras con la CPI, se indica en el texto de la licencia general del ministerio estadounidense.En los últimos años, EEUU se ha manifestado sistemáticamente en contra de las actividades de la Corte Penal Internacional.En febrero de 2025, varios funcionarios de la institución quedaron sujetos a restricciones, entre ellos Karim Khan, quien ocupaba el cargo de fiscal. En 2026, la presión sobre el organismo continuó con la imposición de sanciones contra su presidenta, Tomoko Akane, y el candidato a magistrado en dicho tribunal, Abdoulaye Seye.En septiembre, la prensa informó que la Administración Trump ya había elaborado un paquete completo de sanciones contra la CPI como organización, mientras que el propio presidente de EEUU instó a todos los países signatarios del Estatuto de Roma a retirarse de la Corte Penal Internacional.
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marco rubio, eeuu, corte penal internacional (cpi), justicia
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EEUU impone nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, según medios
14:31 GMT 09.10.2026 (actualizado: 14:42 GMT 09.10.2026)
Washington impone restricciones que prohíben cualquier transacción de la Corte Penal Internacional (CPI) y que tienen como objetivo paralizar sus actividades, reportan los medios occidentales citando una declaración del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
En palabras del alto funcionario, el presidente Donald Trump nunca permitirá que la CPI persiga a estadounidenses, y para ello EEUU prohíbe cualquier interacción con este 'tribunal paria', cortándole los recursos.
Sin embargo, a pesar de las sanciones, el Departamento del Tesoro de EEUU ha autorizado, hasta el 7 de abril de 2027, una serie de operaciones financieras con la CPI, se indica en el texto de la licencia general del ministerio estadounidense.
En los últimos años, EEUU se ha manifestado sistemáticamente en contra de las actividades de la Corte Penal Internacional.
En febrero de 2025, varios funcionarios de la institución quedaron sujetos a restricciones, entre ellos Karim Khan, quien ocupaba el cargo de fiscal. En 2026, la presión sobre el organismo continuó con la imposición de sanciones contra su presidenta, Tomoko Akane, y el candidato a magistrado en dicho tribunal, Abdoulaye Seye.
En septiembre, la prensa informó que la Administración Trump ya había elaborado un paquete completo de sanciones contra la CPI como organización, mientras que el propio presidente de EEUU instó a todos los países signatarios del Estatuto de Roma a retirarse de la Corte Penal Internacional.
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