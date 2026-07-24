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Venezuela anuncia su salida definitiva de la Corte Penal Internacional
Venezuela anuncia su salida definitiva de la Corte Penal Internacional
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El canciller del país sudamericano, Félix Plasencia, dio a conocer esta moción, misma que ya fue remitida a Naciones Unidas. 24.07.2026, Sputnik Mundo
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Las razones, según Plasencia, son porque Caracas "considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".
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Venezuela anuncia su salida definitiva de la Corte Penal Internacional

19:36 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Peter DejongLa Corte Penal Internacional (CPI)
La Corte Penal Internacional (CPI) - Sputnik Mundo, 1920, 24.07.2026
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El canciller del país sudamericano, Félix Plasencia, dio a conocer esta moción, misma que ya fue remitida a Naciones Unidas.
"Por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127", indicó el funcionario en X.
Las razones, según Plasencia, son porque Caracas "considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".
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