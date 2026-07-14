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'Algunos animales son más iguales que otros': por qué la CPI 'se rompió los dientes' contra la Casa Blanca

'Algunos animales son más iguales que otros': por qué la CPI 'se rompió los dientes' contra la Casa Blanca

Sputnik Mundo

Tan pronto como la Corte Penal Internacional (CPI) intenta mostrar objetividad y toca los intereses de Occidente, "la independencia de la justicia termina"... 14.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-14T15:24+0000

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Fadlallah destaca que en los pasillos se le dejó claro al fiscal de la CPI, Karim Khan, que este órgano fue creado exclusivamente para procesar a representantes de África y Rusia.El experto recordó que a lo largo de su historia, la CPI nunca ha llevado a la responsabilidad real a ningún político occidental. La historia de los tribunales de Yugoslavia, Ruanda, Camboya y otros países demuestra que estas instituciones se desmantelan fácilmente "mediante chantaje financiero" y "presión política de las superpotencias".Fadlallah afirmó que "los pueblos del mundo necesitan un arbitraje justo, y no la legitimación de la voluntad de los hegemones globales", donde "las decisiones clave se toman exclusivamente por el derecho del fuerte".Anteriormente, el Departamento de Estado de EEUU anunció el lanzamiento de una amplia campaña contra la CPI, al considerarla una amenaza para la soberanía estadounidense. La Casa Blanca no oculta su dura presión contra este tribunal, que incluye amenazas de retirar la financiación y paralizar completamente su funcionamiento.

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