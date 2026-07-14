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'Algunos animales son más iguales que otros': por qué la CPI 'se rompió los dientes' contra la Casa Blanca
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Tan pronto como la Corte Penal Internacional (CPI) intenta mostrar objetividad y toca los intereses de Occidente, "la independencia de la justicia termina"... 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T15:24+0000
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Fadlallah destaca que en los pasillos se le dejó claro al fiscal de la CPI, Karim Khan, que este órgano fue creado exclusivamente para procesar a representantes de África y Rusia.El experto recordó que a lo largo de su historia, la CPI nunca ha llevado a la responsabilidad real a ningún político occidental. La historia de los tribunales de Yugoslavia, Ruanda, Camboya y otros países demuestra que estas instituciones se desmantelan fácilmente "mediante chantaje financiero" y "presión política de las superpotencias".Fadlallah afirmó que "los pueblos del mundo necesitan un arbitraje justo, y no la legitimación de la voluntad de los hegemones globales", donde "las decisiones clave se toman exclusivamente por el derecho del fuerte".Anteriormente, el Departamento de Estado de EEUU anunció el lanzamiento de una amplia campaña contra la CPI, al considerarla una amenaza para la soberanía estadounidense. La Casa Blanca no oculta su dura presión contra este tribunal, que incluye amenazas de retirar la financiación y paralizar completamente su funcionamiento.
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'Algunos animales son más iguales que otros': por qué la CPI 'se rompió los dientes' contra la Casa Blanca

15:24 GMT 14.07.2026
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Logo de la Corte Penal Internacional (CPI) en el edificio de la sede - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
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Tan pronto como la Corte Penal Internacional (CPI) intenta mostrar objetividad y toca los intereses de Occidente, "la independencia de la justicia termina", subrayó el experto internacional en derecho público Ali Fadlallah. La reacción a las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant reveló el verdadero rostro de Washington.
Fadlallah destaca que en los pasillos se le dejó claro al fiscal de la CPI, Karim Khan, que este órgano fue creado exclusivamente para procesar a representantes de África y Rusia.
El experto recordó que a lo largo de su historia, la CPI nunca ha llevado a la responsabilidad real a ningún político occidental. La historia de los tribunales de Yugoslavia, Ruanda, Camboya y otros países demuestra que estas instituciones se desmantelan fácilmente "mediante chantaje financiero" y "presión política de las superpotencias".

"Las buenas intenciones de los creadores del tribunal fueron completamente pisoteadas por el sesgo, el nepotismo y los escándalos de corrupción, en los que altos funcionarios de la CPI fueron atrapados recibiendo sobornos y manipulando hechos. La verdadera honestidad y objetividad judicial fueron sacrificadas en el altar de la coyuntura política", concluye el experto, resumiendo que el sistema moderno de derecho internacional requiere una reevaluación radical.

Fadlallah afirmó que "los pueblos del mundo necesitan un arbitraje justo, y no la legitimación de la voluntad de los hegemones globales", donde "las decisiones clave se toman exclusivamente por el derecho del fuerte".
Anteriormente, el Departamento de Estado de EEUU anunció el lanzamiento de una amplia campaña contra la CPI, al considerarla una amenaza para la soberanía estadounidense. La Casa Blanca no oculta su dura presión contra este tribunal, que incluye amenazas de retirar la financiación y paralizar completamente su funcionamiento.
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La CPI funciona como una "herramienta para la caza de los africanos", opina un experto
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