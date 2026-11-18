https://noticiaslatam.lat/20261118/un-orden-mundial-mas-justo-y-mas-multipolar-periodista-china-sobre-el-mensaje-de-moscu-y-pekin-en-1175928571.html

"Un orden mundial más justo y más multipolar": periodista china sobre el mensaje de Moscú y Pekín en la cumbre del APEC

"Un orden mundial más justo y más multipolar": periodista china sobre el mensaje de Moscú y Pekín en la cumbre del APEC

Sputnik Mundo

La excelente relación bilateral ruso-china es una encarnación perfecta del modelo que promueven Moscú y Pekín para todas las naciones del Foro de Cooperación... 18.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-18T18:51+0000

2026-11-18T18:51+0000

2026-11-18T18:51+0000

internacional

🌏 asia

cumbre del apec 2026

china

rusia

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/12/1175929295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_500208df4fbe20c373fd97ed14fa3aeb.jpg

Según indicó, con tanto proteccionismo, el APEC podría servir para impulsar una economía y un comercio más abiertos, contribuir a que las cadenas de suministro sean más conectadas, además de "dar una señal de la estabilidad de esta región"."En pocas palabras, un mundo más abierto e inclusivo es bueno para todos", enfatizó.El APEC es un foro regional que reúne a 21 economías con el objetivo de promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad en Asia-Pacífico. Fundado en 1989, ofrece una plataforma de diálogo y colaboración para abordar los desafíos comunes de la región.Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con la mira puesta en impulsar la apertura, la innovación y la cooperación. La cumbre se celebra en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.

https://noticiaslatam.lat/20261118/la-reunion-entre-xi-y-putin-evidencia-su-sintonia-politica-hacia-un-mundo-multipolar-considera-un-1175924539.html

🌏 asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Víctor Ternovsky https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1e/1175244386_149:0:549:400_100x100_80_0_0_6389a29fe6be163e118b4b32356819d9.png

Víctor Ternovsky https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1e/1175244386_149:0:549:400_100x100_80_0_0_6389a29fe6be163e118b4b32356819d9.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zhang Xiaoyu, periodista china, reportera del canal CGTN Español Sputnik Mundo "Un orden mundial más justo y más multilateral": periodista china sobre el mensaje de Moscú y Pekin en la cumbre APEC 2026-11-18T18:51+0000 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1e/1175244386_149:0:549:400_100x100_80_0_0_6389a29fe6be163e118b4b32356819d9.png

🌏 asia, cumbre del apec 2026, china, rusia, política