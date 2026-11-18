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"Un orden mundial más justo y más multipolar": periodista china sobre el mensaje de Moscú y Pekín en la cumbre del APEC
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La excelente relación bilateral ruso-china es una encarnación perfecta del modelo que promueven Moscú y Pekín para todas las naciones del Foro de Cooperación... 18.11.2026, Sputnik Mundo
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Según indicó, con tanto proteccionismo, el APEC podría servir para impulsar una economía y un comercio más abiertos, contribuir a que las cadenas de suministro sean más conectadas, además de "dar una señal de la estabilidad de esta región"."En pocas palabras, un mundo más abierto e inclusivo es bueno para todos", enfatizó.El APEC es un foro regional que reúne a 21 economías con el objetivo de promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad en Asia-Pacífico. Fundado en 1989, ofrece una plataforma de diálogo y colaboración para abordar los desafíos comunes de la región.Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con la mira puesta en impulsar la apertura, la innovación y la cooperación. La cumbre se celebra en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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"Un orden mundial más justo y más multipolar": periodista china sobre el mensaje de Moscú y Pekín en la cumbre del APEC
La excelente relación bilateral ruso-china es una encarnación perfecta del modelo que promueven Moscú y Pekín para todas las naciones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Así lo manifestó a Sputnik la periodista china, Zhang Xiaoyu, reportera del canal 'CGTN Español', entrevistada en la presente cumbre.
"En el marco de APEC, los líderes de China y Rusia se reunieron y dejaron claro que la relación bilateral sigue estable. Hoy en día, coincidieron en que hace falta un orden mundial más justo y más multipolar. Y sobre APEC, yo creo que es una plataforma muy importante para colaborar y para cooperar", señaló.
Según indicó, con tanto proteccionismo, el APEC podría servir para impulsar una economía y un comercio más abiertos, contribuir a que las cadenas de suministro sean más conectadas, además de "dar una señal de la estabilidad de esta región".
"En pocas palabras, un mundo más abierto e inclusivo es bueno para todos", enfatizó.
El APEC es un foro regional que reúne a 21 economías con el objetivo de promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad en Asia-Pacífico. Fundado en 1989, ofrece una plataforma de diálogo y colaboración para abordar los desafíos comunes de la región.
Este año, China acoge por tercera vez el foro bajo el lema Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos, con la mira puesta en impulsar la apertura, la innovación y la cooperación. La cumbre se celebra en la ciudad de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre.
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