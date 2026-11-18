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Putin destaca la "cooperación constructiva" entre Rusia y Tailandia
Putin destaca la "cooperación constructiva" entre Rusia y Tailandia
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Rusia y Tailandia mantienen una interacción fructífera en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), señaló el presidente ruso, Vladímir... 18.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-18T18:42+0000
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El presidente ruso también resaltó los resultados positivos del comercio bilateral, cuyo volumen, en sus palabras, creció un 37,4% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Precisó que existe "un potencial significativo de cooperación mutuamente beneficiosa en los sectores de la energía, el transporte, la logística, el complejo agroindustrial y en el ámbito de las inversiones".Al referirse a las perspectivas de las relaciones bilaterales, Putin confirmó el compromiso de Moscú con el desarrollo de vínculos multidimensionales con ese país asiático, con el que en 2027 se cumplirán 130 años de relaciones diplomáticas.A su vez, Anutin Charnvirakul, agradeció a Putin por la reunión, señalando que Tailandia busca aumentar el volumen de comercio con Rusia, y hay "un gran potencial para un mayor crecimiento".Vladímir Putin se encuentra de visita en Shenzhen, sede de la cumbre del APEC en los días 18 y 19 de noviembre. Previamente, el presidente ruso conversó 'de pie' con sus homólogos de EEUU y China, y también se reunió con el mandatario de Vietnam. Para el 19 de noviembre está programado un encuentro trilateral con Donald Trump y Xi Jinping.
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Putin destaca la "cooperación constructiva" entre Rusia y Tailandia
Rusia y Tailandia mantienen una interacción fructífera en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, al reunirse con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. El mandatario ruso resaltó el vertiginoso crecimiento comercial entre ambos Estados.
"Nuestros delegados coordinan sus esfuerzos en diversos foros internacionales y regionales. Colaboramos de manera constructiva en el APEC y en el marco de la asociación de diálogo entre Rusia y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental [ASEAN]", destacó Putin en la cumbre del foro celebrada en la ciudad china de Shenzhen.
El presidente ruso también resaltó los resultados positivos del comercio bilateral, cuyo volumen, en sus palabras, creció un 37,4% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Precisó que existe "un potencial significativo de cooperación mutuamente beneficiosa en los sectores de la energía, el transporte, la logística, el complejo agroindustrial y en el ámbito de las inversiones".
Al referirse a las perspectivas de las relaciones bilaterales, Putin confirmó el compromiso de Moscú con el desarrollo de vínculos multidimensionales con ese país asiático, con el que en 2027 se cumplirán 130 años de relaciones diplomáticas.
"Tailandia es nuestro socio de larga data", planteó el jefe de Estado ruso.
A su vez, Anutin Charnvirakul, agradeció a Putin por la reunión, señalando que Tailandia busca aumentar el volumen de comercio con Rusia, y hay "un gran potencial para un mayor crecimiento".
Vladímir Putin se encuentra de visita en Shenzhen, sede de la cumbre del APEC en los días 18 y 19 de noviembre. Previamente, el presidente ruso conversó 'de pie' con sus homólogos de EEUU y China,
y también se reunió con el mandatario de Vietnam. Para el 19 de noviembre está programado un encuentro trilateral con Donald Trump y Xi Jinping
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