La reunión entre Xi y Putin evidencia su sintonía política hacia un mundo multipolar, considera un experto
© Sputnik / Serguéi BobilevEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se reúnen en el marco de la cumbre del APEC en Shenzhen
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El reciente encuentro sostenido por los mandatarios de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, da a conocer la convergencia de las posturas de ambos Estados con miras a la multipolaridad, declaró a Sputnik el especialista indio en el sector energético, Hriday Sarma. A la vez, comentó el potencial de los dos países en materia de cooperación.
"Lo más significativo para mí es la declaración muy explícita de Xi durante su reunión con Putin de que Rusia y China deberían adoptar 'medidas más concretas' para profundizar la cooperación y 'liderar e impulsar la tendencia hacia un mundo multipolar'", sostuvo.
Según su punto de vista, la alianza estratégica entre Moscú y Pekín va mucho más allá de la coordinación diplomática, abarcando la soberanía financiera, la conectividad económica y una distribución más equilibrada de la influencia dentro del sistema internacional.
La cuestión más importante ahora es si esta convergencia puede contribuir a un sistema económico más equilibrado y genuinamente multipolar en la región de Asia-Pacífico, donde los países cuentan con más de un centro de comercio, tecnología, inversión y conectividad, planteó.
Asimismo, el especialista recordó el discurso de Putin ante el APEC, donde apuntó la caída de la cuota del dólar estadounidense y del euro en los pagos por las exportaciones rusas del 85% al 9% desde 2021, dado que a Rusia se le había negado el uso de estas monedas. No obstante, el país euroasiático desarrolló una red de pagos alternativa capaz de facilitar las transacciones internacionales en gran parte del mundo, citó Sarma al presidente ruso.
"Esto ilustra cómo las tensiones geopolíticas están acelerando el desarrollo de mecanismos financieros alternativos y reforzando la cooperación económica más allá de los canales tradicionales dominados por Occidente", enfatizó.
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