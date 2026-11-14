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El Kremlin confirma la fecha de la reunión de Putin, Xi Jinping y Trump

El Kremlin confirma la fecha de la reunión de Putin, Xi Jinping y Trump

Sputnik Mundo

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de China, Xi Jinping; y de EEUU, Donald Trump, se reunirán el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, declaró... 14.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-14T15:14+0000

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Será la primera vez que los dirigentes de Rusia, China y EEUU se reúnan en este formato trilateral.De acuerdo con medios estadounidenses, Trump pretende abordar con Putin y Xi Jinping la reducción de los arsenales nucleares de las tres potencias y la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo de control de armamento, tras la expiración del tratado START III entre Rusia y EEUU en febrero de 2026. La Casa Blanca también ha indicado que el presidente estadounidense quiere tratar la situación en torno a Irán.Por el momento, Ucrania no figura entre los temas previstos para la reunión, dado que China no forma parte de ese canal de negociación. El multimillonario estadounidense Elon Musk acompañará a Trump en su viaje al gigante asiático, aunque no estará presente en la reunión con Putin y Xi, según adelantó la representante de la Casa Blanca, Olivia Wales.Esta será la tercera ocasión en que China acoja la cumbre de líderes de APEC. Anteriormente, el país organizó el encuentro en Shanghái en 2001 y en Pekín en 2014.

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