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El Kremlin confirma la fecha de la reunión de Putin, Xi Jinping y Trump
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Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de China, Xi Jinping; y de EEUU, Donald Trump, se reunirán el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, declaró... 14.11.2026, Sputnik Mundo
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Será la primera vez que los dirigentes de Rusia, China y EEUU se reúnan en este formato trilateral.De acuerdo con medios estadounidenses, Trump pretende abordar con Putin y Xi Jinping la reducción de los arsenales nucleares de las tres potencias y la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo de control de armamento, tras la expiración del tratado START III entre Rusia y EEUU en febrero de 2026. La Casa Blanca también ha indicado que el presidente estadounidense quiere tratar la situación en torno a Irán.Por el momento, Ucrania no figura entre los temas previstos para la reunión, dado que China no forma parte de ese canal de negociación. El multimillonario estadounidense Elon Musk acompañará a Trump en su viaje al gigante asiático, aunque no estará presente en la reunión con Putin y Xi, según adelantó la representante de la Casa Blanca, Olivia Wales.Esta será la tercera ocasión en que China acoja la cumbre de líderes de APEC. Anteriormente, el país organizó el encuentro en Shanghái en 2001 y en Pekín en 2014.
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El Kremlin confirma la fecha de la reunión de Putin, Xi Jinping y Trump

15:14 GMT 14.11.2026 (actualizado: 16:29 GMT 14.11.2026)
© Foto : CC BY 4.0 / Simon Dawson, CC BY 4.0 / Kremlin.ru, Unsplash / libraryofcongressLos presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump
Los presidentes de China, Rusia y EEUU, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de China, Xi Jinping; y de EEUU, Donald Trump, se reunirán el 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El encuentro marcará la primera reunión de los mandatarios de Rusia, China y EEUU en un formato a tres bandas.

"Se llegó a un acuerdo para celebrar el día 19 una reunión trilateral entre el presidente Vladímir Putin, el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump. La cita tendrá lugar en Shenzhen, al margen de la cumbre del [Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico] APEC", señaló el representante del Kremlin.

Será la primera vez que los dirigentes de Rusia, China y EEUU se reúnan en este formato trilateral.
De acuerdo con medios estadounidenses, Trump pretende abordar con Putin y Xi Jinping la reducción de los arsenales nucleares de las tres potencias y la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo de control de armamento, tras la expiración del tratado START III entre Rusia y EEUU en febrero de 2026. La Casa Blanca también ha indicado que el presidente estadounidense quiere tratar la situación en torno a Irán.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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Trump dice estar dispuesto a tener una reunión trilateral con Xi y Putin
19 de octubre, 20:00 GMT
Por el momento, Ucrania no figura entre los temas previstos para la reunión, dado que China no forma parte de ese canal de negociación.
El multimillonario estadounidense Elon Musk acompañará a Trump en su viaje al gigante asiático, aunque no estará presente en la reunión con Putin y Xi, según adelantó la representante de la Casa Blanca, Olivia Wales.

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo. China acoge este año la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebrará en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".

Esta será la tercera ocasión en que China acoja la cumbre de líderes de APEC. Anteriormente, el país organizó el encuentro en Shanghái en 2001 y en Pekín en 2014.
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