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"Lo sentimos tan cercano": León XIV regresa a Perú entre gritos y júbilo de la población

"Lo sentimos tan cercano": León XIV regresa a Perú entre gritos y júbilo de la población

Sputnik Mundo

El sumo pontífice regresó a suelo peruano, donde más de 3 millones de personas acompañaron su recorrido en filas ininterrumpidas de hasta 11 kilómetros desde... 12.11.2026, Sputnik Mundo

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"Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", dijo León XIV, visiblemente emocionado, en su primer discurso en Lima. El jerarca de la curia romana, quien vivió más de 20 años en esta nación e incluso adquirió la nacionalidad, fue recibido por un mar de gente que coreaba su nombre, ondeaba banderas y lo saludaba con fervor.Irma, de 68 años, señala en charla para este medio que sintió mucha emoción al ver por primera vez al pontífice. "He recibido algo hermoso, que no tiene nombre. Quería abrazarlo y decirle: papa León, te queremos". Como ellas, millones esperaban con fervor su esperado regreso.Un mensaje con dedicatoria puntualRecién llegado de su visita a Argentina, León XIV fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, para luego trasladarse a Palacio de Gobierno en el papamóvil entre filas interminables de ciudadanos. En la Plaza de Armas de Lima, el Papa cantó el himno nacional con un coro de niños.Después se trasladó al Gran Teatro Nacional, y ante las principales autoridades del país sudamericano, pidió "cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro". Asimismo, León XIV se refirió a la política internacional. "Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas", ponderó.Más tarde, el líder de la Iglesia católica dio un balconazo en la Nunciatura Apostólica, su lugar de descanso, donde cientos de personas lo esperaban. "No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa", dijo. Posteriormente, bromeó: "Por un tiempo puede seguir la fiesta, pero no toda la noche, porque si no mañana no va a haber paz".Justicia y reparaciónEn su segundo día en la capital del Perú, el Papa tuvo un encuentro con los obispos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde habló de los abusos cometidos por la Iglesia de uno de los países más católicos de la región.Cuando vivía en Perú, el pontífice tuvo que lidiar con las denuncias de abusos y agresiones del Sodalicio de Vida Cristiana. Según informes periodísticos, León XIV ayudó desde el Vaticano en la decisión de Francisco para disolverlo antes de morir.Sin embargo, los denunciantes advierten que el aparato financiero del Sodalicio continúa funcionando con impunidad y sin haber concretado indemnizaciones realesEn el mismo discurso, aseguró que la violencia contra las mujeres "sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera", ante miles de feligreses en la Plaza Mayor de la ciudad peruana."Es triste constatar que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, con los abusos, la violencia hacia las mujeres, ignorando la novedad del cristianismo que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad", expresó."Viva el Papa""Lo sentimos tan cercano porque es peruano. Estamos muy contentas de que haya venido", asevera Mávila ante Sputnik, rodeada de su grupo de amigas en la Basílica de María Auxiliadora.A los cinco años, Robert Francis Prevost, nombre completo, recibió un chullo de colores —gorro tradicional— que una tía le llevó desde Apurímac (sur). Aquel regalo, recordaría años después, fue el inicio de su "formación peruana desde una edad muy tierna".En 1985, con 30 años, llegó a Piura (norte) y fue vicepárroco de la catedral y canciller de la prelatura. Ahí empezó a ser conocido como el padre Roberto.Regresó en 1988, pero esta vez a Trujillo (noroeste). Durante una década, enseñó en el seminario San Carlos y San Marcelo. En los años de violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, cuando los agustinos recibieron amenazas y se planteó evacuar a los religiosos extranjeros, Prevost decidió quedarse y acompañar a familias desplazadas.En 2014, fue nombrado administrador apostólico al norte del país. Un año después, obtuvo la nacionalidad peruana, tras enviar una carta al entonces presidente Ollanta Humala: "En el mes de noviembre 2014, el Santo Padre, papa Francisco, me nombró obispo en la Diócesis de Chiclayo, y desde entonces, estoy viviendo y trabajando en el Perú, con la intención de quedarme ya por toda la vida".Durante aquellos años recorrió las zonas afectadas por el Niño Costero y, durante la pandemia de 2020, impulsó campañas de ayuda. En 2025, fue electo como líder de la Iglesia católica, ello tras la muerte de Francisco.Su visita continúa en Chiclayo, la ciudad que lo adoptó como su hijo más ilustre, y en otras regiones de la sierra y la selva. En Lima, en la Plaza Mayor, ya dejó una de las imágenes de estos días. Junto al cardenal Carlos Castillo, se unió al coro de una conocida canción de la música criolla local: "Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú".

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