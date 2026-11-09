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"Es un don": Argentina recibe a León XIV en la primera misa papal en casi 40 años

"Es un don": Argentina recibe a León XIV en la primera misa papal en casi 40 años

Sputnik Mundo

El papa León XIV realizó este 9 de noviembre en Buenos Aires su primera misa en Argentina ante más de 2 millones de personas, en la primera visita de un... 09.11.2026, Sputnik Mundo

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Una multitud que pasó la noche a la intemperie, entre bolsas de dormir, mantas y cantos, recibió al papa León XIV en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, donde el pontífice celebró su primera misa en Argentina. Según estimaciones del Gobierno, más de 2 millones de personas se congregaron en torno al escenario en la primera visita papal al país en 39 años.Ramiro llegó con la camiseta de la selección argentina de fútbol, una forma de expresar su identificación con un país que vive la visita como un acontecimiento excepcional. "Tenemos que nutrirnos para que la Iglesia toda, la Iglesia de Argentina, la que está en todo el mundo, podamos ser uno", dijo a Sputnik, convencido de que la jornada acerca a los fieles locales con los de otras latitudes.La espera tuvo un poco de vigilia y de fiesta popular. Durante la madrugada, grupos parroquiales llegados de distintas provincias se mezclaron entre sí, mientras la fila de ingreso se alargaba durante horas. A lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros, 33 pantallas gigantes permitieron seguir la ceremonia, y una serie de cantantes folclóricos animaron la previa desde el escenario.La convocatoria excedió las fronteras nacionales, con peregrinos de Perú, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil y Paraguay. "Vengo de Asunción, del Paraguay. Vinimos un grupo de personas para verlo al papa", dijo a Sputnik Ana, que viajó desde la capital. "Siento mucha emoción, mucha alegría, mucha felicidad, mucha paz", describió mientras aguardaba la ceremonia.En una homilía de 11 minutos, el primer papa estadounidense de la historia puso a la familia en el centro de su mensaje. Enumeró las dificultades que atraviesan los hogares argentinos, entre ellas "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario", la violencia doméstica y las adicciones. Ante ello, pidió no resignarse ante quienes consideran superada a la familia cristiana.Ese mensaje encontró eco entre quienes llegaron en grupos familiares. "Vengo a agradecer, a pedir por mi familia y por la paz de Argentina. Que estemos más unidos como país", dijo a Sputnik Adrián, que asistió con los suyos. La jornada tuvo para él un sentido íntimo: "Estoy atravesando la pérdida de un familiar y me reconforta poder venir y estar acá cerca del papa".El momento de mayor emoción llegó cuando León XIV evocó a su antecesor, Francisco, como antiguo obispo de Buenos Aires: fue el único pasaje de la homilía que la multitud interrumpió con un aplauso. Para Ramiro, el papado del primer pontífice argentino "representó un cariño de Dios, un poquito de consuelo, de esperanza", porque era "uno de nosotros, uno de nuestros barrios".Del legado de Francisco, Paula rescató "una visión más desde el lado de los pobres y para reconciliarlos con todo el mundo, para poder integrar a todos", según señaló a Sputnik. Consultada sobre si León XIV sostendrá esa línea, respondió que sí. "Creo que es un momento importante para nuestro país, para nosotros como católicos y que es trascendente", agregó la asistente.El sacerdote Paulo Arroyo, de la diócesis de Puerto Iguazú, en la provincia nororiental de Misiones, presenció las dos visitas de Juan Pablo II. La de 1982, en plena guerra de Malvinas, incluyó una misa en este mismo monumento. "Era chico, tenía 13 años en aquel entonces", contó a este medio. Para él, la visita remite a "lo que Jesucristo dijo a Pedro: 'Ve y confirma a tus hermanos en la fe'".Por la tarde, el pontífice tenía previsto reunirse con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina. El 10 de noviembre viajará a la provincia central de Córdoba y por la noche encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires. Al día siguiente, visitará una cárcel federal, oficiará misa en la Basílica de Luján y partirá hacia Lima.

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