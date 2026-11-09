"La economía debe estar al servicio de la persona": papa León XIV desde Argentina

Por otro lado, al hacer énfasis en la familia como la "célula básica de la sociedad", destacó la importancia del poder vivir del trabajo, del estímulo a la iniciativa privada y encomendó que el crecimiento alcance a los sectores más vulnerables.En una alusión a la dirigencia política, el papa envió un mensaje a quienes han recibido responsabilidades públicas: "Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".
El papa León XIV aseguró que la política económica debe contribuir a mejorar la vida de la población de un país y no prevalecer sobre el bienestar de la ciudadanía, esto durante su primer discurso en Buenos Aires, la capital de Argentina.
"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", manifestó en el Palacio Libertad en compañía del presidente Javier Milei.
Por otro lado, al hacer énfasis en la familia como la "célula básica de la sociedad", destacó la importancia del poder vivir del trabajo, del estímulo a la iniciativa privada y encomendó que el crecimiento alcance a los sectores más vulnerables.
En una alusión a la dirigencia política, el papa envió un mensaje a quienes han recibido responsabilidades públicas: "Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad".
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