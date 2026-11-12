https://noticiaslatam.lat/20261112/la-corrupcion-en-mexico-es-culpa-de-todos-no-solo-de-los-partidos-politicos-especialista-1175839062.html

La corrupción en México "es culpa de todos, no solo de los partidos políticos": especialista

La corrupción en México "es culpa de todos, no solo de los partidos políticos": especialista

Sputnik Mundo

El Senado mexicano (cámara alta) recibió recientemente un paquete de reformas anticorrupción. La entrega llega luego de uno de los mayores escándalos de... 12.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-12T01:00+0000

2026-11-12T01:00+0000

2026-11-12T01:03+0000

américa latina

méxico

política

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

enrique peña nieto

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine) de méxico

morena

corrupción

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0b/1175840380_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_5bde578227613600da1a39e990a2eaf2.jpg

Como parte de sus propuestas de campaña rumbo a la Presidencia en 2018, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador se comprometió a desterrar la corrupción del territorio mexicano, en donde cuatro de cada cinco ciudadanos consideran que la corrupción es un fenómeno frecuente es su entidad, según el último informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Al recibir el Paquete de Iniciativas en Materia de Combate a la Corrupción y la Impunidad el presidente del Senado, Higinio Martínez, sentenció que, a ocho años de la llegada de Morena al poder, el combate a esta práctica no se ha podido concretar."Mi opinión es que no hemos podido cumplir eso, terminar con el principal problema del país, que es la corrupción de sus gobernantes, así de sencillo. Esa es una tarea que debe ser de los propios gobernantes", aseveró."Todos lo hemos tolerado"La mayoría de la población de la nación latinoamericana, desde las altas esferas del poder hasta los ciudadanos "hemos sido bastantes tolerantes" en cuanto a los actos de corrupción, sentencia en entrevista con Sputnik la socióloga y doctora en Ciencias Sociales Jacqueline Peschard."Muchos de los procedimientos que tienen que hacer las personas, ya sea para sacar documentos o pagar sus impuestos, tienen deficiencias administrativas en cuanto a la gestión gubernamental. Esas han hecho que la corrupción se vea como una salida útil para reducir los costos de esas gestiones mal organizadas y estructuradas", explica. La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la lucha contra la corrupción en el país latinoamericano no fue un tema central para los gobiernos durante años. El tema comenzó a ocupar agenda hace apenas un par de décadas, a pesar de que el fenómeno siempre ha existido. Esto, abunda Peschard, porque los actos de corrupción que se daban en la cotidianeidad de la sociedad, comenzaron también a mermar también los círculos de poder y de las altas esferas de la Administración federal, ello por medio de desfalcos, desvíos y el uso indebido de las funciones para facilitar dichos delitos. Al respecto, el doctor en Estudios Sociales y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Cuna, apunta en charla con este medio que, dada la existencia histórica de esta práctica ilegal, va más allá de nombres, partidos y dependencias. De acuerdo con el experto, en México la clase política busca "primero servirse y luego servir a la nación". Sin embargo, este acto no es grave solamente en la nación latinoamericana, sino que la región ha sido acechada por el mismo problema.Un nuevo intento Aunque podría interpretarse como un paso positivo, el Paquete Anticorrupción recientemente entregado a la cámara alta mexicana parece ser más un acto de coyuntura tras el escándalo protagonizado por el INE, que un verdadero esfuerzo por desterrar las malas prácticas en el país latinoamericano, indica en entrevista con Sputnik el analista político, Maximiliano García Guzmán. De acuerdo con el experto, el pensar que la corrupción es un fenómeno que se combate únicamente con reformas legales, es una visión muy limitada en la que ha recaído la principal falla de los intentos previos. De acuerdo con el experto, el poder se resiste a ser controlado y supervisado, por lo que rara vez estos marcos jurídicos, aunque existentes, tocan a las esferas en el poder, lo que limita la aplicación de las mismas. "Con [Enrique] Peña Nieto se creó un conjunto de sistemas, de políticas a nivel nacional, de estructuras e incluso de instituciones muy específicas para el combate a la corrupción, pero que se aplican siempre y cuando no resulten incómodas a quien ejerce el poder", acusa García Guzmán.Aunque, indica, no hay nación en el mundo que se salve de este tipo de actos ilegales. No obstante, en el caso de México, el problema ha sido peculiar, debido a que ha delimitado hasta el lazo entre el Gobierno y la sociedad."En el caso de México, me parece que se ha arraigado tanto el fenómeno porque donde más se presenta es a nivel microscópico, es decir, esa es la puerta o la bisagra que define la relación entre autoridades y ciudadanos", finalizó.

https://noticiaslatam.lat/20261004/un-liderazgo-que-se-diluyo-existe-un-odio-generalizado-en-mexico-contra-el-expresidente-felipe-1175286152.html

https://noticiaslatam.lat/20260527/la-corrupcion-le-cuesta-una-fortuna-a-mexico-es-un-problema-historico-que-se-ha-germinado-por-anos-1173613710.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/03/1175716025_0:0:968:969_100x100_80_0_0_7622ea73888c5ad8726a4c57d9253298.jpg

méxico, política, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis, enrique peña nieto, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine) de méxico, morena, corrupción