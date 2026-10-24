Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261024/investigan-en-mexico-al-organismo-electoral-por-senalamientos-de-corrupcion-contra-su-titular-1175584118.html
Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular
Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular
Sputnik Mundo
La Auditoría Superior de la Federación de México informó a través de un boletín que la investigación abarca al Instituto Nacional Electoral, los organismos... 24.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-24T22:59+0000
2026-10-24T23:00+0000
américa latina
política
méxico
instituto nacional electoral (ine) de méxico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/18/1175583963_0:2:1024:578_1920x0_80_0_0_8b5f0b2db351c0ce3bbb8685f30f0d2c.jpg
Lo anterior surge luego de que la titular del organismo, Guadalupe Taddei, fuera acusada de favorecer a una compañía cercana a ella.En respuesta, el INE informó que Taddei "está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso"; además, se señaló que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa para facilitar las pesquisas.
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/18/1175583963_63:0:972:682_1920x0_80_0_0_4e820c3bf75a84aaba86a12e67bd63b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, méxico, instituto nacional electoral (ine) de méxico
política, méxico, instituto nacional electoral (ine) de méxico

Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular

22:59 GMT 24.10.2026 (actualizado: 23:00 GMT 24.10.2026)
© Foto : X - @INEMexicoGuadalupe Taddei, titular del Instituto Nacional Electoral
Guadalupe Taddei, titular del Instituto Nacional Electoral - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2026
© Foto : X - @INEMexico
Síguenos en
La Auditoría Superior de la Federación de México informó a través de un boletín que la investigación abarca al Instituto Nacional Electoral, los organismos locales, así como las empresas, servidores públicos y proveedores implicados en los señalamientos.
Lo anterior surge luego de que la titular del organismo, Guadalupe Taddei, fuera acusada de favorecer a una compañía cercana a ella.

"A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos", añadió la Auditoría.

En respuesta, el INE informó que Taddei "está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso"; además, se señaló que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa para facilitar las pesquisas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала