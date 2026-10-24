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Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular

Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular

Sputnik Mundo

La Auditoría Superior de la Federación de México informó a través de un boletín que la investigación abarca al Instituto Nacional Electoral, los organismos... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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Lo anterior surge luego de que la titular del organismo, Guadalupe Taddei, fuera acusada de favorecer a una compañía cercana a ella.En respuesta, el INE informó que Taddei "está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso"; además, se señaló que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa para facilitar las pesquisas.

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