Investigan en México al organismo electoral por señalamientos de corrupción contra su titular

Lo anterior surge luego de que la titular del organismo, Guadalupe Taddei, fuera acusada de favorecer a una compañía cercana a ella.En respuesta, el INE informó que Taddei "está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso"; además, se señaló que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa para facilitar las pesquisas.
La Auditoría Superior de la Federación de México informó a través de un boletín que la investigación abarca al Instituto Nacional Electoral, los organismos locales, así como las empresas, servidores públicos y proveedores implicados en los señalamientos.
Lo anterior surge luego de que la titular del organismo, Guadalupe Taddei, fuera acusada de favorecer a una compañía cercana a ella.
"A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos", añadió la Auditoría.
En respuesta, el INE informó que Taddei "está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso"; además, se señaló que se realizaron relevos en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa para facilitar las pesquisas.
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