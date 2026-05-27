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La corrupción le cuesta una fortuna a México: "Es un problema histórico que se ha germinado por años"

La corrupción le cuesta una fortuna a México: "Es un problema histórico que se ha germinado por años"

Sputnik Mundo

Muchas veces se tiene la percepción que la corrupción y la inseguridad en México tiene efectos económicos negativos en los bolsillos de quienes las padecen... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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Estos dos fenómenos sistémicos provocan pérdidas a la economía del país latinoamericano por alrededor del 12,4% de su PIB, es decir, unos 250.000 millones de dólares, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el organismo también calculó que el costo total a consecuencia de la corrupción cuando se realizan pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades locales o federales fue de casi 1.100 millones de dólares. Además, el 84% de las personas percibió actos de corrupción en el estado donde viven y hubo 27.438 casos de corrupción por cada 100.000 habitantes, es decir, 8% más que en 2023. Sin embargo, estos números podrían ser "mucho mayores" si se toma en cuenta que hay una gran "cifra negra" de casos no denunciados o simplemente no registrados, dice en entrevista con Sputnik Alberto Guerrero Baena, consultor en materia de políticas públicas y experto en seguridad nacional. Para al analista, se trata de fenómenos que están enraizados en la institucionalidad gubernamental mexicana de forma histórica, incluso desde tiempos de la Nueva España, donde el sistema patrimonialista —aquel en el que un funcionario público hace suyo o saca beneficio de un patrimonio público— se construyó poco a poco en un caldo de cultivo idóneo para su fortalecimiento: la desigualdad social, la falta de voluntad política y la corrupción. La policía y la política, los peor percibidos por la gente Y como todo esto es un asunto de percepción ciudadana, llama la atención que el 39% de la población mexicana ha enfrentado algún problema al realizar un trámite de gobierno en cualquier sector. Específicamente, en 2025, 15.642 de cada 100.000 personas en México fueron víctimas de corrupción durante la realización de al menos un trámite gubernamental, una cifra 12% mayor a la registrada dos años antes (13.966). Los estados de Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa fueron los estados donde se registró la mayor prevalencia de corrupción en este rubro, mientras que en Colima, Nayarit y Zacatecas se detectó la menor tasa. Asimismo, el organismo aseguró que los trámites para abrir una empresa registraron una disminución en el porcentaje de incidentes de corrupción que la población reportó haber experimentado, con 23,5 % en 2025, contra 27.5 % en 2023.Y otro dato que no extraña en un país ya habituado a los grandes casos de corrupción en las altas esferas del poder: policías y partidos políticos fueron las instituciones públicas con la mayor percepción de corrupción frecuente, con 86,5 % y 83,9 %, respectivamente.Quien no participa en la corrupción es un "apestado del sistema"Leopoldo Rodríguez Aranda, administrador público por El Colegio de México con más de 15 años de experiencia en áreas de seguridad del Gobierno federal mexicano, afirma en charla con Sputnik que "la extorsión hoy día es el principal negocio de la criminalidad" y sostiene que "el costo que tienen que asumir las empresas en materia de seguridad es cada vez más alto". De hecho, la inseguridad generada principalmente por el crimen organizado genera pérdidas que equivalen hasta el 19% de la riqueza generada por la manufactura y la agroindustria del país, de acuerdo con estimaciones del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), un think tank de la UNAM.Además, otro estudio del Inegi apunta que el costo monetario de los delitos para los hogares mexicanos fue de 269.600 millones de pesos en 2024, es decir, unos 15.600 millones de dólares.Según él, cuando un ciudadano en México hace todo lo posible por no participar en cualquier dinámica de corrupción a cualquier nivel, se convierte en un elemento "disfuncional" para la sociedad, en un "apestado del sistema". A esa profundidad, dice, está arraigada la corrupción en este país.

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